Un director de hotel de Fuerteventura a las kellys: “Quienes se dan de baja son los mediocres”

“En este país está muy mal visto que alguien se niegue a cumplir las instrucciones de sus jefes. Aquí venimos a trabajar y a nadie se le pone una pistola en la cabeza (…). Si no les gustan las formas, no vengan, váyanse a otro hotel (...). Quienes se dan de baja son los mediocres”.

Son extractos de la grabación de una reunión mantenida el pasado 10 de julio entre el director del Hotel Occidental Barceló Jandía Playa, en Fuerteventura, Luis Ramos, y el departamento de camareras de piso de ese establecimiento.

La grabación, de cinco minutos de duración, la ha colgado la asociación Las kellys en su cuenta de Facebook. La asociación ha convocado una concentración de protesta por esas palabras, que consideran vejatorias, y que se celebrará este jueves de 16:00 a 19:00 horas en la puerta del hotel.

Las kellys señalan, sobre esas declaraciones, que ningún trabajador “coge una baja por gusto”, sino por la sobrecarga de trabajo y por prescripción médica. Consideran que se trata de amenazas en toda regla y van a presentar una demanda en los Juzgados en septiembre contra Ramos.

Fuentes sindicales del hotel señalan que también advirtió en esa reunión con contratar personal de empresas de trabajo temporal (que ya han sido contratadas) y que tras esas palabras y una reunión con el comité de empresa despidió a la gobernanta con un despido disciplinario por defender a las trabajadoras.

En conversación con Diario de Fuerteventura, el director del hotel, Luis Ramos, señala que esas decisiones son decisiones empresariales internas fundamentadas. Respecto a la grabación, señala que no recuerda cuándo se produjo porque no se suele reunir con departamentos tan grandes y que probablemente esté tergiversada. No quiso hacer más comentarios.

Respecto a la concentración, el director del establecimiento hotelero asegura que el año pasado se hizo otra concentración el mismo día, el 22 de agosto. “Suele ser habitual”, señaló este martes.

En la conversación se escucha que el director comienza felicitando a las trabajadoras por las puntuaciones de calidad recibida pero avisa de que puede haber pérdidas en el futuro y que entonces los propietarios tomarán decisiones.

Dice a las camareras de piso que no hay ningún país donde cobren 1.200 euros, tengan dos días libres a la semana y un mes de vacaciones "y sanidad pública y gratuita”. “Mantengan eso y sepan lo que tienen”.

La conversación grabada dura cinco minutos. En ella también dice que la carga de trabajo “es la que hay” y “que quien no esté de acuerdo, ya sabe”. “No vengan, sean honestas. Hay que cumplir unos estándares de limpieza. Si no quieren hacer las cosas como se les dice, pues no vengan, que hay mucha gente, sean honestos”.

Fuentes sindicales señalan que de las cincuenta integrantes de la plantilla, unas cuarenta son extranjeras, de muy diversas nacionalidades, y que por eso el director hace esas manifestaciones sobre el país en el que trabajan.

Estas mismas fuentes señalan que hay unas diez trabajadoras de baja médica y que la carga de trabajo es de 21 habitaciones diarias, incluyendo cinco salidas, más las zonas comunes.