El envío de atestados por internet desde las comisarías a los juzgados, uno de los mayores avances de Justicia en Canarias

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Marta Bonnet, participó este miércoles en la jornada Transformación digital de la Justicia: continuidad a los proyectos de modernización, donde mostró los avances que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, está implantando en el ámbito judicial en relación con el Plan de Justicia 2030 que permitirá acercar la justicia a la ciudadanía, ofrecer un servicio público de calidad sin dilaciones y garantizar la cohesión y coordinación territorial.

Entre otros aspectos, destacó que este año se ha implantado el envío telemático de atestados desde las comisarías de policía a los juzgados a través de LEXNET y que también se está trabajando en la implantación de un sistema informático que permitirá las comparecencias apud acta mediante el uso de credenciales biométricas. Además, señaló como ejemplos de medidas implantadas en Canarias para lograr la eficiencia operativa del servicio público la potenciación de la integración de la última versión del sistema Atlante Web, la creación del expediente judicial electrónico y la implantación de la oficina judicial.

Bonnet apuntó que este año, debido a la situación provocada por el coronavirus, se han acelerado los procesos de transformación digital, lo que se ha visto reflejado en la puesta en marcha de una regulación del teletrabajo con la que antes del mes de marzo no se contaba. No obstante, la directora general insistió en que la COVID-19 no ha impedido perder el punto de vista en el objetivo esencial en la modernización de la Justicia, que pasa por el abandono del papel para entrar en un entorno digital de manera que se garantice la eficiencia y eficacia en la administración de justicia.

En las Islas, la directora mostró que uno de los trabajos de la Consejería pasa por garantizar el acceso a la justicia a la ciudadanía a través de la promoción de métodos alternativos como, por ejemplo, el proyecto de mediación familiar por derivación judicial que permite que estos procesos contenciosos tengan la oportunidad de llegar a una solución consensuada por las dos partes de un conflicto.

Por último, en materia de interoperabilidad de sistemas informáticos, Bonnet resaltó que es esencial el proyecto Datificación Territorial Analítica Predictiva y Cumplimiento Normativo Ciudadano: Transparencia Judicial Territorial basada en Datos Judiciales Georreferenciados, que utilizará datos geoposicionados en el territorio obteniendo DataSets territoriales y mapas de información mediante su georreferenciación, identificando características poblacionales vinculadas a información territorial y usos del suelo. Esto hará posible, por ejemplo, crear un mapa de la violencia machista en las Islas que permitirá Objetivar la Demanda en todos aquellos recursos al servicio de las mujeres y menores víctimas de la violencia de género, a través de los bienes y servicios disponibles y su adscripción territorial mediante georreferenciación y geoposicionamiento del inventario disponible.

La jornada estuvo organizada por la revista Sociedad de la Información Digital y contó con la presencia del director general de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, Aitor Cubo, además de representantes de la Generalitat de Catalunya, del Gobierno de Aragón, del Consejo General de la Abogación Español o del Consejo General de Procuradores de España.