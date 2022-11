La Feria Canagua y Energía arranca con récord de expositores y un amplio programa de jornadas técnicas

La Feria Internacional Canagua y Energía ha comenzado este miércoles en Infecar, donde permanecerá abierta hasta este viernes (11 de noviembre), retomando su actividad tras cuatro años de parón debido a su carácter bienal y a la pandemia sanitaria.

Canagua y Energía está promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria, el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria y el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

A la exposición comercial de Canagua y Energía se ha sumado un amplio programa de jornadas técnicas, enmarcados en un bloque de energía y otro de agua, que se ve complementado por unos espacios de exposición breve, los Speakers’ Corner, donde los expositores tendrán un tiempo de 15-20 minutos dar a conocer sus productos y servicios.

Como es habitual en las ferias profesionales, Canagua y Energía cuenta también con un espacio en el que desarrollar las reuniones de negocio B2B entre visitantes y expositores en el que se pueden establecer nuevas relaciones y alianzas profesionales.

El consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo; el coordinador técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento, Raúl García; y la directora general de Infecar, Natalia Santana, han inaugurado esta mañana esta 13ª edición, que antes de la apertura de puertas ya contaba con más de 1.800 visitantes inscritos. Las entradas se pueden conseguir, de manera gratuita, a través de la web www.canagua.es.

Canagua y Energía regresa con la representación de 70 expositores, más que ninguna otra edición hasta la fecha, y que complementa esta exposición con unas jornadas técnicas dedicadas al binomio agua y energía, con interesantes ponencias durante estos tres días“, ha señalado Miguel Hidalgo.

Por su parte, Raúl García ha realzado las “soluciones tecnológicas que nos vamos a encontrar en esta edición de Canagua y Energía” que, además, es un reclamo para la “ciudadanía en general que puede encontrar en esta cita toda la información necesaria para acogerse a las ayudas disponibles en la actualidad para la instalación de placas fotovoltaicas en su domicilio y, no solo eso, sino que además cuenta con un amplio catálogo de empresas instaladoras exponiendo en esta feria”.

Jornadas técnicas

Las jornadas técnicas centrales de la Feria Internacional Canagua y Energía se abrieron con la ponencia inaugural de este miércoles a cargo del analista y conferenciante geopolítico Pedro Baños, que ahondó en La geopolítica de la energía (a las 12.15 horas).

La tarde de este miércoles y la mañana del jueves están dedicadas a la Energía, mientras que la tarde del jueves y el viernes se enfocarán en el módulo dedicado al Agua.

Módulo 'Energía'

Rafael Martell, presidente de Aeolican, es el encargado de moderar el módulo Energía de este miércoles (a partir de las 16.00 horas), que incluye la ponencia Fronteras en energías renovables: donde el mar cautiva el sol, a cargo del doctor Jorge Méndez, de la Universidad de La Laguna; a las 16.30 horas llega Microrredes como elemento estratégico para avanzar en el nuevo paradigma de generación distribuida, por Daniel Henríquez, jefe de Sección del Departamento de Energías Renovables del ITC; y a las 16.50 horas tiene lugar Integración de EERR con tecnologías del hidrógeno: almacenamiento energético y vector para aplicar EERR al transporte, por Santiago Díaz, jefe de Sección del Departamento de Energías Renovables del ITC.

A las 17.15 horas llega La agrivoltaica: sinergia entre energía solar y agricultura’, por Miriam Godínez, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE; a las 17.45 horas comienza Comunidades de energías renovables: Retos y oportunidades. Resultados preliminares del proyecto COME RES, a cargo de María Rosaria Di Nucci, coordinatora of the COME RES Project. Senior Researcher, Research Center of Sustainability, Freie Universitat, Berlin; y cierra el bloque a las 18.15 horas las Comunidades energéticas, por Joaquín Mas, director general del Grupo Enercoop.

Jueves

La mañana del jueves 10 de noviembre continuará con el módulo Energía, esta vez moderado por Salvador Suárez, jefe del Departamento de Energías Renovables del ITC. Esta parte se subdividirá a su vez en tres bloques, en el que el primero se desarrollará de 10.30 a 11.30 horas, con tres ponencias sobre Clean Power for all, por Carlos Buil, Distribution Account Manager SUNGROW; Soluciones de autoconsumo FV con almacenamiento para el sector comercial – industrial, por Alberto Moreta, Business Development and Relationship Manager de Iberia & LatAm de IBC Solar IBC; y PV Solutions – Retos e Innovaciones, por Luis Almeida, Product Manager Longi.

El segundo bloque estará moderado por María José Miranda, vicepresidenta de la Zona Especial Canarias, y se conformará por una mesa redonda entre Jorge Gutiérrez, Socio Director de PwC en Canarias; y Héctor Ortega, Senior Manager de PwC en Canarias PwC, sobre Incentivos fiscales a la inversión de energías renovables en Canarias.

La última parte se iniciará a las 12.00 horas con una ponencia sobre La energía solar es el presente, por Alejandro Marrero, director de operaciones SM Advance Energy; y se cerrará con una mesa redonda, moderada por el periodista Carlos Sosa, sobre Los cabildos ante la transición energética, en la que participarán Raúl García, coordinador técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria; Javier Rodríguez, consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife; y Carlos Javier Cabrera, consejero de Hacienda, Recursos Humanos, Aguas, Transportes, Industria y Energía del Cabildo de La Palma.

Módulo 'Agua'

En la tarde del jueves 10 de noviembre se iniciará la conversación en torno al agua de la 13ª Feria Internacional Canagua y Energía, así este apartado estará dedicado a la Innovación y retos en el nexo agua-energía y en la gestión inteligente del agua, moderado por Carmelo Santana, gerente del Consejo Insular de Aguas.

La Innovación y tecnologías para la mejor utilización de los recursos naturales: agua, agricultura y alimentos será el tema que abra este bloque a las 16.00 horas, a cargo de Volkmar Keuter, Head of Department Environment and Resources at Fraunhofer UMSICHT; le seguirá a las 16.20 horas la Desalación en profundidad – Compra Pública Precomercial CDTI-Cabildo de Gran Canaria, por Javier Sanchis, director de Desalación Global Omnium, y Miguel Ángel Socorro, jefe de Sección Recursos del CIAGC; a las 17.00 horas le seguirá DESALRO 2.0 – Máxima eficiencia de la osmosis inversa para agua de mar, por Baltasar Peñate, jefe del departamento de Agua ITC; y a las 17.20 horas se hablará de Valorización de salmueras de plantas desaladoras, por Ángel Rivero, técnico de Proyectos ITC.

La jornada del jueves se cerrará con la mesa redonda La apuesta por la digitalización para alcanzar la gestión inteligente del agua, en la que participan: María Ángeles Vicente, directora de Sistemas y TI de Aqualia (CIO); Juan Vicente Abreu Ravelo, responsable técnico de DINAPSIS Canarias; Juan Carlos Blázquez, director comercial de España de Acciona; Javier Pizarro Guijarro, director regional del área de Automatización Industrial de Siemens; Pedro J. Cabrera Santana, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la ULPGC; y el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

Vienes

La mañana del viernes la abrirá a las 10.00 horas Elena Máñez, consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, con Las iniciativas de promoción empresarial que la consejería de Economía, Conocimiento y Empleo desarrolla a través de Proexca.

Tras esto, la jornada estará centrada en hablar sobre los Marcos normativos y reglamentos técnicos relacionados con el agua que, a su vez, se desarrollará en tres bloques.

El primero de ellos, que se iniciará a las 10.25 horas, estará moderado por Juana Rosa Betancor, jefa de Sección del ITC y abordará la Nueva directiva europea relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, contando con la participación de Julia Campos, responsable del programa de vigilancia sanitaria del agua de consumo de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, para hablar sobre La Directiva (UE) 2020/2184 y su transposición nacional. Aplicación a los abastecimientos españoles; y con María Luisa Santana, jefa de laboratorio de Emalsa, que abordará los Nuevos parámetros y valores de calidad en el control de las aguas de consumo y sus implicaciones analíticas.

El segundo bloque abordará el Nuevo reglamento europeo de reutilización del agua para el riego agrícola, moderado por Gilberto Martel, del ITC, y dará comienzo a las 11.30 horas con el Reglamento Europeo 2020/741 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua para el riego agrícola y su aplicación nacional, a cargo de Concepción Marcuello, subdirectora adjunta Dirección General Agua (DGA) del MAPAMA.

Tras esto, a las 11.50 horas, dará comienzo una mesa redonda en la que participan M. Celeste Arévalo, dirección general de Ordenación del Territorio y Aguas del Gobierno de Canarias; María del Pino Palacios, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Javier Davara, gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife; Ana Sánchez Espadas, gerente de BALTEN (Balsa de Tenerife); Fernando Fernández, del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria; y Blas Sánchez, agricultor usuario agua regenerada en Sureste de Gran Canaria; todos ellos para aportar su visión y perspectiva desde el ámbito que ocupan.

El último bloque del módulo Agua se iniciará a las 13.00 horas y estará dedicado a las Normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses en España (Real Decreto 264/2021, de 13 de abril), moderado por Enrique Moreno, jefe del Servicio del Área de Aguas del Gobierno de Canarias.

Así, en este participarán Daniel Sanz, del MITERD, para hablar sobre Las normas técnicas de seguridad de presas. La regulación de las presas en España; Carlos Granell, de SPANCOLD, para tratar El análisis de la seguridad de las presas. Presente y futuro; y, por último, Yonay Concepción, del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, para ahondar en la Aplicación de las normas técnicas de seguridad de presas en Gran Canaria.

La 13ª edición de la Feria Internacional Canagua y Energía está promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria, el Consejo Insular de la Energía y el Consejo Insular de Aguas; organizada por Infecar; cuenta con Cajasiete como colaborador oficial; la colaboración de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Proexca, el Instituto Tecnológico de Canarias y SM Advance Energy; así como con los medios colaboradores iRehabitae, Aguas Residuales, Retema, Equipamiento y Servicios Municipales y TecnoAqua.