Foro La Isleta estará “vigilante” ante cualquier “carencia en movilidad, limpieza, seguridad y derecho al descanso” durante los Carnavales

La asociación vecinal Foro La Isleta ha asegurado este miércoles que estará “vigilante” ante cualquier “carencia en movilidad, limpieza, seguridad y derecho al descanso” que se produzca en el barrio durante la celebración de los Carnavales de Las Palmas de Gran Canaria, que este año ha cambiado su ubicación y se ha trasladado a esta zona de la capital isleña.

Según explica el Foro, los vecinos apoyan de manera decidida el Carnaval, “una fiesta que sobrevivió en el barrio” gracias a su “implicación y participación” incluso en “los años más oscuros de la dictadura”. Sin embargo, añade, los isleteros no conciben que “estas fiestas se diseñen al margen de ellos”, porque así se ha percibido, según Foro, la organización de las fiestas este año. “La Isleta está con el carnaval, pero no con un carnaval impuesto, no consensuado, improvisado, en el que se ha decidido su ubicación a última hora sin atender ni escuchar a los vecinos ni las complejas y múltiples problemáticas que afectan al barrio. La información dada ha llegado ya con los hechos consumados”, remarcan estos vecinos.

La federación vecinal explica que “no es de recibo que [desde el Ayuntamiento] pretendan justificar la celebración de los grandes actos carnavaleros en La Isleta alegando que con ellos se pretende rendir tributo al barrio pionero, cuando los hechos demuestran que esta fue una decisión de última hora a la que se llega después de desestimar otras localizaciones, como el parking del Rincón o Infecar, ante la imposibilidad de realizarlo, por obras, en el parque de Santa Catalina”.

En su opinión, se ha convertido al barrio en “el trastero” de la ciudad, algo que a estos vecinos les “duele”. Aseguran los vecinos del Foro que los diferentes escenarios y ubicaciones de las fiestas en el barrio “incrementarán las afecciones de ruido” y “atascarán aún más la ya caótica movilidad que arrastra este lado del istmo y dificultará el transporte público urbano”.

Por último, muestran su preocupación por el cierre de vías “que se cierne sobre La Isleta, que puede dificultar o impedir la evacuación de un vecino en caso de emergencia”.

Los vecinos “no estarán aislados”

El Ayuntamiento este miércoles resaltó que se ha planificado el cierre de vías y desvíos del tráfico para evitar que los vecinos de la zona queden “aislados” durante las fiestas. Para ello, Guaguas Municipales y “el mayor número posible” de las 1.640 licencias de taxi de la ciudad operarán por un corredor portuario exclusivo que circunvalará el nuevo recinto de Belén María, escenario principal de las fiestas, y por el que llevarán y evacuarán, sin paradas, a los asistentes.

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, detalló que se ha estudiado de forma pormenorizada la movilidad que puede darse en torno a estos cuatro espacios, de forma que “cuando sólo se pueda salir por un sitio esté abierto otro”, por lo que se ha tenido en cuenta las peticiones de los vecinos.

Íñiguez recalcó que las distintas alternativas y recorridos operarán en “momentos puntuales”, cuando se cierre al tráfico la GC-1 por eventos que tendrán lugar en horas de la noche, lo que obligará a cerrar al tráfico Belén María y a redirigirlo hacia Pérez Muñoz “para garantizar la movilidad de los vecinos y de los carnavaleros”, ha subrayado.

El concejal de Seguridad detalló que cuando se cierre Belén María, como ocurrirá este viernes por el pregón, se podrá entrar a La Isleta por Pérez Muñoz y salir por Albareda, alternativas que se ofrecerán durante los distintos eventos diurnos y nocturnos de carnaval, en los que se movilizará a los efectivos de las policías local, nacional, canaria y portuaria “que sean necesarios”, a los que se sumarán agentes de movilidad y de la Guardia Civil.

El responsable municipal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, ha pedido que la prioridad sea acudir “caminando” al epicentro de la fiesta, para que prime “la movilidad sostenible y segura” o que, en su defecto, se haga uso del transporte público, que compartirán vías exclusivas y que harán un “esfuerzo” para prestar el mejor servicio posible.

Ha informado de que durante las noches del 26 y 27 de enero y 2 y 3 de febrero, cuando permanecerá abierta la terminal de Guaguas Municipales de Manuel Becerra, se reforzarán las líneas 12, 21, 31, 47 y L1.

Además, los días 9, 10, 12, 16 y 17 de febrero se habilitarán cinco líneas de guaguas que unirán la terminal que se ubicará en el entorno de la gasolinera de El Sebadal, en la calle Juan Domínguez Pérez, donde también habrá una parada de taxi, a la que se sumará otra frente al Mercado del Puerto, con los distintos distritos de la ciudad: Vegueta (Teatro Pérez Galdós), Escaleritas-Schamman-Las rehoyas, Siete Palmas, La Feria-La Paterna, y El Rincón (Auditorio Alfredo Kraus).

El resto de días habrá una lanzadera que moverá a los asistentes a la fiesta entre El Sebadal y el Centro Comercial El Muelle por el vial portuario, al que no podrá acceder el vehículo privado.