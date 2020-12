Los médicos canarios garantizan el 100% de la actividad en Urgencias, Oncología y zonas COVID durante la huelga

Los representantes de la Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos Especialistas de las Islas han pactado este miércoles con la directora general de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud (SCS), Avelina Díaz, los servicios mínimos a prestar durante la huelga indefinida que han convocado a partir del 11 de diciembre para protestar contra el abuso de la temporalidad en la administración autonómica y para reclamar la consolidación de las plazas de profesionales que llevan años encadenando contratos eventuales sin poder optar a la fijeza, una situación que afecta a dos de cada tres galenos que ejercen en el Archipiélago.

El acuerdo entre el Comité de Huelga y el SCS garantiza la continuidad del 100% de la actividad en los servicios declarados esenciales. La medida de presión no afectará, por tanto, a la asistencia sanitaria de carácter urgente (tanto ambulatoria como domiciliaria, incluyendo prescripciones farmacéuticas) ni a la atención en las áreas de Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Diálisis, Hospital de Día y Farmacia en los centros hospitalarios de las Islas. También se mantendrá íntegramente la actividad quirúrgica programada para pacientes con cáncer y para aquellos que sufran patologías que no puedan demorarse por los riesgos que un retraso en la intervención entrañaría en su salud. En un contexto de crisis sanitaria internacional por la COVID-19, los profesionales aseguran además que no se verán resentidas las labores asistenciales, preventivas y diagnósticas vinculadas con la pandemia.

El acuerdo establece que los efectivos mínimos serán los "indispensables" para cubrir el 100% de esos servicios esenciales. Durante la reunión, celebrada este miércoles sobre las 13.00 horas, poco después de que los médicos explicaran en rueda de prensa las razones para acudir a la huelga, los representantes del colectivo expresaron su inquietud por la posibilidad de que pudiera darse un "uso abusivo" de esa referencia a los efectivos mínimos. Para los trabajadores, alguna de esas actividades pueden garantizarse en su totalidad "solo con el personal de guardia y con profesionales no llamados" al paro, incluyendo al personal residente en periodo de formación. "No debe haber mayor número de profesionales que los que habitualmente prestan el servicio declarado esencial", advirtieron los representantes del Comité de Huelga según el acta al que ha tenido acceso este periódico.

La directora de Recursos Humanos del SCS, por su parte, se comprometió a evitar cualquier desproporción en la aplicación de esos servicios mínimos y a abrir un canal de comunicación para notificar cualquier incidencia que se pueda producir en relación con este acuerdo.

Los médicos especialistas han emplazado además al presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, y a los titulares de las consejerías de Hacienda, Sanidad y Administraciones Públicas, Román Rodríguez, Blas Trujillo y Julio Pérez, respectivamente, a negociar para llegar a un acuerdo antes del 11 de diciembre e impedir así los perjuicios a los pacientes.

En el preaviso de huelga presentado el pasado lunes, el colectivo pide la conversión inmediata en interinos de todos los facultativos especialistas de área con contratos temporales de al menos dos años de duración y, por lo tanto, su integración en la plantilla orgánica de la Consejería de Sanidad, una modificación que tendría que quedar recogida en los presupuestos de la comunidad autónoma del próximo año como consolidación del gasto. Los sanitarios reclaman además que en la próxima Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria se convoquen, al menos, el mismo número de plazas que la suma de los interinos y los temporales que acumulen una antigüedad de dos o más años. Sobre el tipo de proceso selectivo, abogan por un concurso de méritos restringido o, en su defecto, por un procedimiento abierto que "fuera de tales características que sus bases garantizaran que el resultado final no pudiera ser imprevisible e incierto", tal y como recoge la sentencia dictada el pasado 19 de marzo por Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la resolución que, junto a la directiva comunitaria 1999/70/CE avala las demandas de la confluencia de médicos.

A la huelga están llamados algo más de 1.800 médicos especialistas. La decisión de acudir a esta medida de presión se adoptó la pasada semana tras una votación en la que participó el 72% de los censados y que se saldó con el apoyo a la propuesta del 88% de los facultativos.