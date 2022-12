Nacen los premios 'Spin ON' de la ULPGC que impulsan la creación de empresas de base tecnológica

Diez proyectos universitarios de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria compiten el próximo 21 de diciembre en el primer Demo Day Spin On by ULPGC De la Idea al negocio por cinco premios en metálico de 2.500€ cada uno. Un jurado compuesto por profesionales de la ciencia y la empresa elegirá las cinco propuestas ganadoras en función de su potencial para saltar al mercado y convertirse en negocios escalables y con alto valor añadido.

La iniciativa culmina la primera fase del programa SPIN ON by ULPGC que impulsa el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y financia la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias a través de la ACIISI, con el objetivo de transferir a la sociedad la investigación que se realiza en la Universidad mediante la creación y consolidación de empresas propias de la institución académica. Son las llamadas Spin - off: empresas de base tecnológica que nacen de la Universidad.

Las diez ideas de negocio que se presentan el día 21 en una sesión que tendrá lugar en Nexo Espacio de Innovación de la ULPGC (Campus Universitario de Tafira) a partir de las 9:30 horas, han superado un proceso de selección previo en el que participaron inicialmente una veintena de proyectos.

Economía circular, inteligencia artificial y TIC’s, transporte de mercancías, innovación social y turismo son las grandes áreas en las que se encuadran las ideas que se presentan a esta primera convocatoria. Cada uno de los proyectos tendrá un máximo de 5 minutos para defender su propuesta ante el comité de personas expertas del mundo empresarial y académico que hará las veces de jurado.

Este primer Demo Day Spin On by ULPGC persigue servir de reclamo para atraer al programa SPIN ON, que está abierto todo el año, más ideas susceptibles de convertirse en negocio, no elimina la posibilidad de que otros proyectos se incorporen en esta primera fase o en otras más avanzadas, ni tampoco excluye a aquellos proyectos que no hayan resultado premiados en esta primera convocatoria. Los premios están financiados por el Consejo Social de la ULPGC y coordinados por la OTRI de la Fundación Canaria Parque Científico de la ULPGC.

En la actualidad la ULPGC cuenta con dos empresas de base tecnológica o spin-off: Fibras Naturales Canarias y Strategos Biotech. Ambas estarán presentes en el jurado de este primer Demo Day Spin On by ULPGC a través de sus principales responsables.

El catedrático del área de Ingeniería Mecánica Mario Monzón Verona, promotor de Fibras Naturales Canarias, y la profesora titular del área de Medicina Anna Wägner, impulsora de Strategos Biotech, formarán parte del jurado junto a la profesora del área de Organización de empresas Alicia Bolívar Cruz . Completan el tribunal tres representantes del mundo empresarial: Leticia Marrero (Nexo Global Consultores), Óscar Herrera (Grupo HD) y Patricia Fraile (Archipiélago Next).

El programa SPIN ON by ULPGC contempla el proceso en todas sus fases: desde que surge la idea hasta que nace la empresa de base tecnológica. A partir de aquí, el acompañamiento continúa en forma de distintos apoyos: bien para facilitar el acceso a más clientes, para la contratación de personal o para la obtención de financiación pública o privada, entre otras posibilidades de colaboración.