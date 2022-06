Policías locales y bomberos de Las Palmas de Gran Canaria se niegan a hacer más horas extra

El secretario general de la Unión Sindical de la Policía y Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, Víctor García, ha informado de que los policías locales y bomberos de la ciudad se niegan a “hacer más horas extra” ante el incumplimiento de la Corporación.

Los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria dejan de hacer horas extra para denunciar la falta de efectivos

Saber más

Como ha señalado a los medios tras la reunión con los representantes municipales de Coalición Canaria, su propósito es reunirse con todos los grupos políticos de Gobierno y oposición para trasladar los deficiencias del servicio, que “es conocida por la opinión pública porque llevamos años repitiendo los mismos problemas, sin cambios”.

Uno de los problemas clave son los retrasos en el pago de las horas extra, ya que “piden reforzar el servicio y vuelve el problema de todos los años”, porque aunque deben abonarse cada tres meses “ha llegado a más de año y medio de retraso”. Esto es un “problema de gestión de la Corporación”, que ha llevado a que “los agentes ya no quieran hacer los refuerzos porque están hartos”, y el alcalde “no hace caso, no atiende las demandas a pesar de que el problema se ha generado porque no cumple lo prometido”, ha indicado.

“No queremos crear un problema que afecta a la ciudadanía pero no vamos pedir refuerzo a los compañeros cuando la Corporación que lo pide es la primera que incumple”, ha subrayado. A su juicio, es un problema que “se arrastra desde hace años y de tipo estructural”, que se suma a la falta de medios, problemas de renovación de renting por lo que los compañeros están “sin patrullas para trabajar”, al igual que ocurre en el caso de los camiones de bomberos, o de falta de renovación de uniformidad por el problema de contratación.

“No tenemos ni un polo para renovar los actuales”, ha señalado, al igual que los Equipos de Protección Individual (EPI) de los bomberos que “se ven obligados a trabajar con material antiguo”.

El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, ha explicado que “la precariedad en los servicios de bomberos y Policía Local de Las Palmas y los agentes de Movilidad se ha instalado de forma permanente”. Según ha detallado, se trata de “no solo precariedad, sino falta de medios, y una vez más se vuelve a denunciar el retraso de pagos en las horas extra, la falta de dotaciones materiales, equipamiento y vehículos, porque realizan patrullas en coches de más de 20 años”.