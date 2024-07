El presidente de Ashotel admite ahora que no se duplicará la subida salarial si los sindicatos no retiran la demanda por el complemento de antigüedad

El presidente de la patronal hotelera y extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, ha admitido este lunes que no se duplicará la subida salarial pactada para los próximos dos años, como dijo el pasado viernes, si los sindicatos no retiran la demanda contra la patronal por el derecho de antigüedad y cuyo juicio está previsto para este martes.

“Nosotros entendemos que no podemos estar llegando a acuerdos si tenemos controversias en el juzgado. Esto es un paquete que entendemos que debe ser general por la paz en el sector y esa es la circunstancia que tendremos sobre la mesa. Si eso no es así, entendemos que aplicaremos la subida que tenemos firmada en convenio y seguiremos trabajando para llegar a acuerdos, pero es compilado ser generosos cuando realmente te están demandando por cosas que entendemos que son desleales”, ha dicho Marichal en Radio Club Tenerife.

El presidente de Ashotel ha insistido en que solo si se quitan las demandas se aplicará esa propuesta que se planteó el pasado viernes. En concreto, en rueda de prensa, destacó que como el sector turístico “va bien” desde Ashotel han decidido en “aras de lograr una paz social” subir los salarios base en un 9% en los dos próximos años, lo que supondría un gasto de unos 100 millones de euros.

Sin embargo, pronto los sindicatos reaccionaron afirmando que esa propuesta obedecía a ese litigio que está en los tribunales. UGT cree que ASHOTEL no ha negociado con lealtad aunque están dispuestos a alcanzar un acuerdo hasta el último minuto. CCOO, por su parte, ha tachado la propuesta de “migajas”.

Marichal llegó a vincular esa propuesta de subida salarial el pasado viernes con las manifestaciones del 20A en Canarias. Este lunes, ha matizado en la radio que con ello se “viene a intentar retomar la paz laboral y la lealtad en la negociación. Nosotros hemos visto como últimamente después del 20A tenemos ese clamor o ese ruido y lo que hemos hecho es hacernos eco de esas manifestaciones de la sociedad civil y tener en cuenta que no hay una paz laboral debido a un pleito que nos han puesto respecto a un tema que se cerró hace más de quince años respecto a la antigüedad, irregularidad ninguna, simplemente que se ha venido actualizando esa antigüedad y por lo visto eso no se podía haber hecho y hemos pagado de más y por eso nos han demandado los mismos que firmaron el convenio”, ha subrayado.

El convenio de hostelería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife fue firmado tan solo por el sindicato Sindicalistas de Base. UGT y CCOO son los sindicatos que han presentado la demanda por el derecho a la antigüedad, ya que consideran que es un complemento que se pagó a unos trabajadores sí y a otros no.