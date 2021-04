Las siete candidaturas a la junta de control de RTVC reciben el respaldo del Parlamento canario

Las siete personas que este lunes han defendido en comisión parlamentaria sus candidaturas para formar parte de la junta de control de la Radiotelevisión Canaria han recibido el respaldo de los grupos parlamentarios y solo uno de ellos, Francisco Pomares, ha recibido un voto en contra, el de Sí Podemos Canarias.

Las candidaturas son siete, después de que el 2 de diciembre del pasado año el pleno del Parlamento de Canarias aprobase, con los votos de los grupos que apoyan al Gobierno, ampliar de seis a siete el número de miembros de la junta de control de RTVC, algo que para la oposición fue una "maniobra" destinada al reparto de cuotas entre los miembros del pacto.

Jorge Rodríguez

En esta ocasión, el grupo Popular ha propuesto a Jorge Rodríguez, mientras que los candidatos propuestos por el grupo Nacionalista son Francisco Pomares y Cristina Vera; por Nueva Canarias (NC) Rosa Morera; por el grupo el grupo Socialista Luz Belinda Giraldo y Alfonso Campoamor, y por Agrupación Socialista Gomera (ASG) Carmen Medina.

El exdiputado del PP Jorge Rodríguez ha explicado que en la actualidad solo ejerce como abogado y estudia para doctorarse en economía política, y ha asegurado que no tiene intereses ni vinculación con empresas publicitarias o entidades relacionadas con la radio y la televisión

En respuesta a los grupos parlamentarios Jorge Rodríguez ha replicado que Radiotelevisión Canaria tiene que redefinir su futuro, su misión, para dotarse de modernidad y moverse en un contexto tanto económico como social "muy duro" y hacerlo con mentalidad empresarial, sin olvidar la información veraz y plural, y sin radicalizarse ni crear tensiones y sí concordia.

Jorge Rodríguez ha señalado asimismo que en los actuales momentos de incertidumbre es preciso terminar con la incertidumbre que afecta a los trabajadores y en cuanto a las instalaciones que ocupa ha comentado que prestará sus servicios jurídicos para encontrar una solución.

Y si es elegido se guiará por la austeridad, la funcionalidad, la simplificación y el servicio público, y para que la televisión canaria "deje de ser noticia para dar noticias".

Francisco Pomares

El periodista Francisco Pomares ha señalado que la Radiotelevisión Canaria no se creó para competir con las televisiones generalistas y ha planteado la necesidad de encontrar el equilibrio entre la calidad y la audiencia, y ha señalado que su actual modelo de gestión, mixto, tiene aspectos buenos y malos.

Es un modelo barato que además impide el endeudamiento pero ha dejado dilapidar dinero en empresas privadas, y ha manifestado Francisco Pomares que el ente público tiene problemas como la indefinición del modelo y la negociación del convenio colectivo, dada la "precariedad" laboral de los trabajadores.

Ha afirmado que no le preocupa mucho que el modelo sea público o privado, pero la experiencia ha demostrado que el mixto, que depende del vínculo con empresas que determinan y condicionan el funcionamiento hacen necesario optar por el modelo público, pero, ha recordado, la decisión depende del Parlamento regional.

Ha propuesto Francisco Pomares que la junta de control de la Radiotelevisión Canaria haga de "inmediato" una auditoría sobre contratación externa, y ha apostado por la transparencia para que ningún diputado tenga que quejarse por información que pide y no recibe.

Se ha referido asimismo a la deficiente calidad de la señal de la televisión canaria y a la necesidad de actualizar sus medios técnicos, y se ha mostrado de acuerdo con que debe dejar de ser noticia en la prensa por sus conflictos, para serlo por la información que realiza.

En respuesta al diputado de Sí Podemos Canarias, Francisco Déniz, en cuanto a discrepancias con ese partido, ha señalado que ha tenido enfrentamiento con todas las formaciones y, lo importante, ha subrayado no es que un periodista sea imparcial, "que no lo soy", y sí independiente, pues no se puede ser imparcial con cuestiones como la injusticia, la pobreza y el abuso de poder.

Además, Pomares fue cuestionado por el propio Déniz sobre las últimas informaciones publicadas en Diario de Avisos y en las que se expone que, supuestamente, el periodista falsificó documentación para ser profesor en la Universidad de La Laguna. En su intervención, Pomares no dio ninguna respuesta a las cuestiones planteadas. Según apuntó dicho periódico, la ULL abrirá un expediente informativo de urgencia para revisar el expediente del concurso de méritos en el que participó Pomares.

Cristina Vera

Cristina Vera, graduada en Ingeniería Eléctrica y funcionaria de la Comunidad Autónoma, se ha comprometido a participar en el desarrollo de procedimientos ágiles y efectivos, así como aportar ideas.

En cuanto a la composición de la junta de control Cristina Vera ha opinado que es necesario que también formen parte de la misma profesionales públicos

Su idoneidad la avalan sus cualificaciones académicas pero también su actividad profesional, ha afirmado Cristina Vera, quien ha subrayado asimismo que sus tareas las desarrolla ahora mismo en el sector turísticos y desde la administración.

Rosa Morera

La periodista Rosa Morera ha declarado que la existencia y la financiación de la Radiotelevisión Canaria ha sido cuestionada desde algunos sectores y por ello ha abogado por trabajar con total transparencia para conseguir los objetivos básicos para los que fue creada, y ser motor de la industria audiovisual de las islas.

Rosa Morera, que ha trabajado 30 años en emisoras de radio, ha destacado la importancia de este medio de comunicación, y se ha mostrado partidaria de cumplir objetivos, para agregar que uno de los retos es "el de siempre", que toda la sociedad canaria se vea representada en televisión canaria y la entienda como un servicio público de calidad.

Ha insistido en dar importancia a la radio autonómica y que tanto ésta como la televisión renueven su página en internet, que es la imagen que se da a la sociedad, y Rosa Morera ha apostado asimismo por la transparencia en las cuentas.

Luz Belinda Giraldo

Luz Belinda Giraldo, licenciada en Filología Inglesa, ha indicado que mientras terminaba la carrera trabajó en radio y ha acumulado años en diversos medios de comunicación y gabinetes de comunicación, y ha defendido una televisión pública, plural, que tenga visión de conjunto y no se rinda por criterios de televisiones privadas.

También ha defendido una televisión "más justa" a la que acudir cuando se necesite un referente, y ha dicho que no será responsable de los servicios informativos de la Radiotelevisión Canaria, por lo que no afectará el hecho de que es responsable de comunicación del Cabildo de Tenerife.

Luz Belinda Giraldo se ha referido asimismo a la necesidad de aportar "normalidad" a la radiotelevisión canaria y que empiece a ser noticia por su calidad y ejemplaridad.

Alfonso Campoamor

Alfonso Campoamor, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, ha explicado que es experto en control del gasto público y ha trabajado en puestos como jefe del Servicio Económico de TVE en Canarias, así como en televisiones privadas,

Ha explicado que el presupuesto está en función de lo que se quiera hacer, y ha recordado que la dotación económica la aprueba el Parlamento regional, para también apostar porque la Radiotelevisión Canaria sea líder en la transformación tecnológica.

Alfonso Campoamor ha destacado la importancia del mandato marco de la Radiotelevisión Canaria, que debe aprobar el Parlamento de Canarias y por el que se guiará la junta de control.

Carmen Medina

La licenciada en Derecho Carmen Medina ha señalado que su trayectoria profesional está relacionada con el ejercicio de la Abogacía y de profesora, y también ha sido jefa del gabinete del Parlamento de Canarias y asesora del Diputado del Común.

Carmen Medina ha declarado que uno de los problemas más graves es hacer frente a una inspección de Hacienda por el pago del IGIC, algo que también afecta a otras televisiones, y ha señalado que hay problemas "arrastrados" por el bloque sufrido con anterioridad y con la constitución de la junta de control, la elección del director general y otros, órganos, los problemas se resuelvan

En el ámbito laboral ha dicho que la relación de puestos de trabajo de la radio autonómica está "muy obsoleta" y la Radiotelevisión Canaria carece de convenio colectivo, y ha reconocido que los problemas son "innumerables" en contratación, como ha dicho la Audiencia de Cuentas de Canarias.