Los sindicatos mantienen la huelga en el transporte por carretera en la provincia de Las Palmas

Los sindicatos que representan a los trabajadores del transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros, mantienen su convocatoria de huelga para el día 2 de octubre en la provincia de Las Palmas, porque consideran “insostenibles” las condiciones laborales vigentes.

Es el mensaje que el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, Juan Miguel Suárez, ha trasladado tras reunirse con la nueva directora general de Transportes del Gobierno canario, María Fernández.

“Los empresarios siguen instalados en la actual situación, no nos hacen propuestas y lógicamente esto no puede seguir así. No hay otra alternativa que convocar una medida de presión”, ha añadido, una huelga que reivindica una actualización salarial entre sus planteamientos principales.

Con la directora general del área han mantenido una reunión para trasladarle la situación que sufren los trabajadores en el sector del transporte discrecional y de mercancías“ que es ”absolutamente inaceptable“.

El portavoz sindical ha defendido que “esto no puede esperar más”, ya que están sujetos a unos convenios colectivos “paralizados desde el año 2007 en el caso de mercancías y el 2011 en el caso de discrecional”.

A María Fernández, ha dicho, le han pedido que “de alguna forma el Gobierno de Canarias medie en esta situación”, ya que “esto es un problema que afecta a empresarios y trabajadores” y “va a tener un efecto en la economía canaria, porque es un sector estratégico”.

En esta línea, le han solicitado al Ejecutivo que “se implique en intentar mediar y que las partes acerquen posiciones y tratar de evitar, en la medida de lo posible, esos efectos negativos”.