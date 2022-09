Unidos por Gran Canaria critica la falta de limpieza de las calles de la capital de la isla: “La situación es igual o peor”

Enrique Hernández Bento, candidato de Unidos por Gran Canaria a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, ha manifestado que “a nadie le gusta ver las calles de la ciudad llenas de desperdicios, papeleras llenas de basura y bolsas abiertas con los desperdicios desparramados por las aceras. Por desgracia, esa imagen se repite todos los días en distintos lugares de la ciudad”. En un comunicado de prensa, su partido señala este como uno de los principales problemas que tendrá que afrontar el nuevo grupo de gobierno que se constituya tras las elecciones municipales de mayo 2023. “A pesar de haberse aprobado hace unos meses un Plan de Choque Integral de Limpieza, a propuesta de nuestra concejal Carmen Guerra, lo cierto es que, hoy la degradación en materia de limpieza sigue igual o peor”.

En ese sentido, Bento considera importante que los vecinos conozcan sus propuestas para el área de limpieza, las cuales se deben plantear, no sólo en términos de imagen pública, sino también desde el punto de vista de los riesgos higiénicos y sanitarios que conlleva su mala gestión. “Todo esto origina una actitud de rechazo y una merma en la satisfacción y calidad de vida de los vecinos, llegando a influir negativamente en su día a día”.

Por eso, la limpieza será una de las cuestiones en las que insistiremos durante los próximos meses. Entre las propuestas que plantean señalan apostar por un servicio de limpieza con gestión directa por parte del Ayuntamiento, frente al proceso de privatización emprendido por el actual grupo de gobierno. Bento ha puntualizado en el comunicado que “el modelo de gestión al que se ha aficionado tanto este ayuntamiento, a través de concesiones a empresas privadas, tiene un mayor coste para la ciudad. Así, según el informe de la OCU 2019, el gasto medio anual por vecino en España se eleva a una media de 68 euros, cuando es gestionado por una empresa privada, frente los 48 euros que destinan los ayuntamientos que lo gestionan de forma directa”.

El partido también propone recuperar el diálogo y el clima laboral con los trabajadores. La gestión de un servicio esencial como el de limpieza no puede funcionar en un clima de confrontación permanente entre los trabajadores y la concejal responsable del servicio, Inmaculada Medina, que ha acabado con despidos masivos y represalias contra muchos de ellos. El ejemplo más reciente lo tenemos con los 187 trabajadores del servicio de limpieza a los que no se ha querido reincorporar, a pesar de que la Sentencia del Tribunal Supremo lo permitía. “No tiene ninguna lógica que, a propuesta de nuestra concejal, Carmen Guerra, se haya aprobado por unanimidad un Plan de Choque para la Limpieza de LPGC, y, a la vez, Medina no haya querido readmitir a 187 trabajadores que ella misma despidió”.

Modernizar y tecnificar del servicio también figura en su batería de propuestas. “Tenemos margen para invertir más y mejor en maquinaria industrial que nos permita ser más eficientes en la limpieza. Es fundamental segmentar la ciudad por la fisonomía de sus calles y definir qué modelo de limpieza es el más adecuado. Así, en aquellas zonas de la ciudad con grandes avenidas y calles amplias, permitiría la utilización de potentes vehículos con agua a presión, mientras que en aquellas zonas con calles más estrechas habría que utilizar otro tipo de maquinaria adaptada a sus características”.

Disminuir el número y tipología de contenedores. Actualmente, observamos calles donde hay grupo de contenedores cada 50 metros, lo que genera un impacto visual muy negativo, además de malos olores. Apostamos por el soterramiento de contenedores en aquellas zonas en las que sea posible; cambiar la tipología de contenedores para evitar que se pueda acceder a su interior a rebuscar; e implantar en algunos barrios un modelo de recogida en franjas horarias determinadas, a través de pequeños contenedores individuales.

Unidos por Gran Canaria apuesta por potenciar, a través de campañas (especialmente en colegios), la sensibilización, la separación en origen y el reciclaje. Además, “buscaremos fórmulas de colaboración con grandes superficies y comercios para la disminución del uso de plásticos en los envases y envoltorios”, sentencian.

Establecer un sistema de puntos limpios itinerantes en cada uno de los 5 distritos de la ciudad, endureciendo las medidas y sanciones contra las personas que depositen trastos y enseres fuera de los lugares establecidos. En ese mismo sentido, “impulsaremos campañas de concienciación para evitar las actitudes de los incívicos que tiran todo tipo de basuras y colillas a la vía pública, aplicando las sanciones establecidas en la ordenanza de limpieza”.

Y finalmente, aprobar un Plan específico de limpieza y recogida de basuras de Laderas y Barrancos.

Por último, el candidato de UxGC al Ayuntamiento LPGC, Enrique Hernández Bento ha insistido en que la limpieza es una cuestión que atañe directamente a cada uno de los vecinos de la ciudad. “Si queremos vivir en una ciudad limpia y ordenada, debemos ser limpios y ordenados”.