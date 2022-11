Ana Tejera Aguiar presenta en el Círculo de Amistad su libro de poemas ‘Alas de maresía’

El Círculo de Amistad XII de Enero será escenario de la presentación del libro ‘Alas de maresía’, del que es autora Ana Tejera Aguiar. El acto tendrá lugar, el miércoles, 9 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Salón Principal de la sede del Recreo en la calle Ruiz de Padrón de Santa Cruz de Tenerife, con entrada libre hasta completar aforo.

Acompañarán a la autora en la presentación las escritoras Felicidad Batista e Isabel Expósito Morales. Amenizará el encuentro el grupo musical ContraTiempo, dirigido por Jesús Robles Hernández.

La obra ha sido editada por ‘Escritura entre las nubes’, que dirige la escritora Elena Morales Jiménez. Juan Clemente Quintero es el autor de la portada de este libro, de 84 páginas y acabado en tapa blanda con solapas, que vio la luz el pasado septiembre.

Cuestionado por elegir la poesía para expresarse, Ana explica que “resulta la forma en que puedo expresar todo mi mundo interior sin que choque con la vida tan agitada y a veces agresiva de nuestra sociedad, que nos daña y limita cada vez más. La poesía me permite usar los recursos de la naturaleza: textura, colores, olores, sonidos, fauna, flora, clima, etc., para encontrar un equilibrio entre ambos mundos y por tanto seguir creciendo en todos los niveles”.

“Actualmente me fascina la novela como lectora, pero como escritora, y en este momento de mi vida, prefiero los relatos breves y microrrelatos. En el 2020 gané el primer premio de relatos breves de la mutua de Accidentes de Canarias y eso me ha animado a seguir escribiéndolos, publicando de momento en diversas antologías”, señala.

Sobre sus referentes, la autora explica que “es una pregunta difícil de responder ya que leo a muy variados autores y en diversos estilos literarios. Podría nombrarle por ejemplo como poetas a Mario Benedetti, Ida Vitale, Sharon Olds, Luis Cernuda, Emily Dickinson, etc. Y en prosa a Alice Munro, Julio Cortázar, José Luis Sampedro, Eduardo Galeano, Willa Carther, Jorge Luis Borges, etc. También hay muchos autores canarios que me fascinan. Podría destacar como poetas a Alonso Quesada, Natalia Sosa Ayala, Pedro García Cabrera, Luis Feria, José María Millares, etc. Y en prosa a Isaac de Vega, Rafael Arozarena, Benito Pérez Galdós y Mercedes Pinto. Me resulta imposible nombrar a todos los autores y autoras contemporáneos, pero sí quiero remarcar que se está haciendo una muy buena narrativa y poesía en Canarias actualmente”.

“Llevo un tiempo trabajando en lo que sería mi primer libro de relatos breves y por otro lado en mi primer cuento. Aún me llevará un tiempo el poder sacarlos a la luz, pero trabajo en ellos con mucho cariño e ilusión”, nos cuenta sobre los proyectos que tiene entre manos.

Cuestionada sobre sus fuentes de inspiración, Ana Tejera señala que “el poder salir del día a día, tan rutinario muchas veces, y volar. Convertirme en los personajes que estoy desarrollando, o sentirme realmente libre en los versos que escribo. Me inspira la vida misma, con sus muchas dificultades e injusticias, pero también con su arrolladora belleza”.

Ana Tejera Aguiar es una escritora y poeta nacida en Tenerife, que en 2019 publicó ‘Brújula verde’. Es técnico Superior en Administración y Empresa, técnico Superior en Regiduría y Alojamiento Turístico y técnico Superior en Integración Social.

Ha obtenido el primer premio de Poesía de AMULL en el 2018, el tercer premio de poesía del II Concurso Juan Antonio Cabrera Ramos en 2019 y el primer premio del II Concurso de Relatos Breves sobre Prevención de Riesgos Laborales de la Mutua Canaria de Accidentes (MAC) en 2020.

A partir de 2018 comienza a participar en los micros abiertos en distintos locales de Tenerife y a participar en recitales y eventos. Es socia colaboradora de la Asociación Cultural Canaria de Escritores/as Acte Canarias y componente del grupo de fotógrafos y poetas Leyendo Miradas, así como del grupo de escritores Arando Letras México.

Ha publicado en distintas antologías y concursos poéticos y de relatos breves y microrrelatos como: ‘Ellas III’, ‘Retos’, ‘Hoy no perderé 2019’, ‘AMULL 2018’, ‘Trilogía Lorquiana III’, ‘¿Qué cuenta la cuesta?’, ‘Avanzando juntos’, ‘Nubes de relatos 2’, ‘La casa del parque’, ‘Antología de Bécquer’, ‘Antología de Miguel Hernández’, ‘San Borondón’, ‘Aquelarre’, ‘Más de cien escritos a Padrón’, etc.