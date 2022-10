‘Mi vida en el Sáhara’, relato de Conchi Ruiz sobre los años que pasó en África Occidental

El Círculo de Amistad XII de Enero acogerá la presentación del libro ‘Mi vida en el Sáhara’, de Conchi Ruiz Mínguez. El acto tendrá lugar el jueves 3 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Salón Principal de la sede del Recreo en la calle Ruiz de Padrón de Santa Cruz de Tenerife.

La presentación correrá a cargo de Carmen Gloria Mesa Moreno, presidenta de la Asociación de Mayores de la Universidad de La Laguna (AMULL). La introducción la llevará a cabo Pablo Cruz Corona. Intervendrá también Francisco Javier García Rodríguez, catedrático de Organización de Empresas y Emprendimiento en la Universidad de La Laguna.

‘Mi vida en el Sáhara’ se presenta en tapa blanda por parte de Editorial Fleming. Consta de 349 páginas y vio la luz en 2019. Con la misma editorial, Conchi Ruiz ha tomado parte de las obras colectivas: ‘Delicius: Recetas y cuentos’, ‘Habitación 308’ y ‘Calle trece’. También colabora en la Revista Radioaficionados-URE.

‘Mi vida en el Sáhara’ parte de los acontecimientos acaecidos en los años setenta del pasado siglo XX en África Occidental y que desembocaron en la pérdida de los territorios saharauis de dominio español en favor de Marruecos.

“Los desafortunados e incomprensibles tratados que dieron lugar al pacto entre Marruecos y Mauritania, consiguieron que el recién estrenado Gobierno Español, con Franco moribundo, se deshiciera deprisa y corriendo de esa patata caliente que habían heredado de sus antepasados, convirtiéndonos en el hazmerreír del resto de potencias europeas y americanas con importantes intereses en el territorio”, se puede leer en la contraportada del libro.

Conchi Ruiz es licenciada por la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla de la Universidad de Granada. Durante su estancia en El Aaiún se licenció en Periodismo y trabajó en Radio Sáhara, donde vivió muy de cerca todos y cada uno de los acontecimientos que se narran en esta obra.

Estamos ante una creación autobiográfica. “Lo que cuento forma parte de la historia de mi vida. De los cuatro años que pasé en el Sáhara, de 1971 a 1975. Salí de allí con la Marcha Verde. Fui la última mujer española en abandonar el lugar. En el libro hablo de unos años muy felices, pero al tiempo muy tristes”, explica la autora.

“Nunca he vuelto al Sáhara. Lo he pensado y quizá lo haga en el futuro. No obstante, ahora mismo no parece el momento más adecuado. Pero aquel sitio me cautivó, pese a lo doloroso que resultó la partida”, añade Ruiz Mínguez.

Pasados los años, Conchi Ruiz tomó la decisión de escribir sobre aquellos recuerdos. “Me considero una persona con inquietudes. Hablando con amigos y repasando la prensa de aquel tiempo, acabé por decidirme”, comenta la autora.

Conchi Ruiz sintió inclinación por el relato desde muy niña. “Mi abuelo fue una gran inspiración para mí. Él era marino y me contaba historias. Me enseñó muchas cosas. Y luego mi madre también supuso un gran apoyo”, significa.

“Claro que me gustaría seguir escribiendo, pero eso lo dirán el tiempo y las circunstancias”, señala.