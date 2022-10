Ángeles Hernández Cruz presenta en el Círculo su novela ‘Piedra y Océano’

El Círculo de Amistad XII de Enero acogerá este jueves, 13 de octubre, la presentación del libro ‘Piedra y océano’, del que es autora Ángeles Hernández Cruz. La obra será presentada por Alberto Omar Walls y Maca Martinón, interviniendo en el acto igualmente Felicidad Batista y Damián H. Estévez. Se contará con una actuación musical a cargo de Conchi Hernández y Róger Gutiérrez. El acto tendrá lugar en el Salón Principal del Recreo, en su sede de la calle Ruiz de Padrón de Santa Cruz, a partir de las 19.30 horas.

‘Piedra y Océano’ es una novela corta ganadora del concurso literario Amparo Walls Hernández 2021, convocado por ACTE (Asociación de Escritores de Canarias) y publicada por Cursiva Books.

El libro cuenta una historia del siglo XV imbricada con una de la época actual que relaciona a los guanches con los irlandeses. La trama de la novela nos hace reflexionar sobre las consecuencias que pudieron vivir los guanches esclavizados y las huellas que perviven de su existencia después de siglos.

La novelista y poeta argentina Silvia Heidel ha dicho de ella: “Es de esas novelas que pueden ser leídas con intenso disfrute en una sola tarde. Su estilo ameno y ágil —hay un ir y venir del argumento a lo largo del tiempo instalado en paisajes de postal— logra retener la concentración del lector y destierra cualquier posible distracción en la expectativa del final que, por cierto, es memorable”.

“Este relato intercala un drama intenso ubicado en el siglo XV con otra historia que se desarrolla en la actualidad, y entrelaza el destino de los protagonistas contemporáneos con el de antiguos habitantes guanches e irlandeses, sumergiéndonos en las alternativas de quienes, siendo arrancados de su tierra natal, aportaron sus genes a la patria cromosómica que, en mayor o menor porcentaje, a todos nos conecta. Muy recomendable”, añade Heidel.

“Siempre me ha atraído la idea de indagar en la historia de los pueblos del mundo y los vínculos que existen entre ellos. He sido muchos años profesora de inglés e Irlanda ha sido una de mis grandes pasiones. También siento pasión por Canarias en general y por Anaga en particular. Todo esto me ha motivado a la hora de escribir la novela”, explica la autora.

Ángeles Hernández Cruz estudió Filología Inglesa en la Universidad de La Laguna y dedicó algo más de tres décadas a enseñar inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Santa Cruz de Tenerife.

Comenzó su carrera literaria en 2019 como una necesidad vital de contar sus propias vivencias y expresar sus ideas de una forma diferente. En sus relatos y poemas combina recuerdos, tristezas y alegrías, y su particular percepción de los sentimientos mezclados con una buena dosis de imaginación.

Es miembro de la asociación ACTE Canarias (Asociación Cultural Canaria de Escritores), ha colaborado en el foro de poesía de Editorial Alaire y actualmente participa en el taller de perfeccionamiento literario Ultraversal.com.

Ha conseguido diferentes galardones a lo largo de su trayectoria, como Poema de la Semana convocado por Editorial Alaire (noviembre 2019) por el poema ‘Estuve al otro lado’, segundo premio del certamen de poesía Cueva de Unicornios 2020 por el poema ‘Que la montaña explote’, primer premio del certamen de poesía Cueva de Unicornios 2021 por el poema ‘Hacia la nada’ y accésit en el Certamen de Relatos Cortos 2021 convocado por AMULL (Asociación de mayores de la Universidad de La Laguna) por el relato ‘Un tango para Esther’.

Cuenta con colaboraciones en Ultraversal la Revista, la revista Tamasma Cultural, en la segunda antología Ultraversal.com y en la antología Voces de mar (ACTE).