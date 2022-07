Children of 80’s: aquel tiempo pasado que fue mejor

Después de un parón obligado de dos años, el sábado próximo 9 de julio vuelve una de las fiestas más esperadas de Tenerife: Children of the 80’s. Hasta el próximo mes de diciembre se darán cita en las instalaciones del Hard Rock Hotel en Adeje grandes artistas del panorama nacional e internacional para hacer vibrar a todos aquellos fans de la música y la estética de los grandes años 80, donde no faltará una buena dosis de luces de neón y unos looks retro de infarto.

Con un encuentro mensual, todos los visitantes y residentes de Tenerife podrán realizar un viaje al pasado y revivir el frenético ambiente ochentero, gracias a un espectáculo visual, una cuidada puesta en escena y una auténtica explosión de color.

El pistoletazo de salida será este 9 de julio, con el espectáculo protagonizado por Neon Collective, la banda tributo de grupos tan reconocidos de la época como Depeche Mode, The Cure o U2, que marcará el inicio de esta fiesta de referencia tan aclamada por aquellos que buscan una alternativa al circuito de música electrónica en Tenerife. Además, el cartel de actuaciones para los próximos meses está compuesto por nombres como Hija de la Luna (banda tributo a Mecano), Los Inhumanos, Vicky Larraz o Nathalie The Soundlovers.

'Children of the 80's', que se lanzó en Hard Rock Hotel Ibiza en 2015 y logró una rápida notoriedad como uno de los eventos veraniegos más destacados de la isla, llegó un año después a Tenerife para replicar ese éxito.

Los huéspedes del hotel podrán acceder a esta fiesta de manera totalmente gratuita. Los clientes no alojados en el hotel podrán adquirir la entrada a partir de 25€ en la web del evento: www.childrenofthe80s.com. Además, los clientes que lo deseen podrán consultar y reservar un servicio de lanzadera a través de la misma web. El coste de este servicio será de 10€ ida y vuelta y estará disponible en distintos horarios, previo al comienzo del evento y desde media hora antes de la finalización del mismo. Los residentes tendrán, asimismo, condiciones especiales si entran antes de las 20 horas.