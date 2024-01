Ernesto Suárez presenta ‘Poemas de la Cuesta de Abisinia’

El Círculo de Amistad XII de Enero acoge este miércoles, 24 de enero, la presentación del libro ‘Poemas de la Cuesta de Abisinia’, de Ernesto Suárez. El acto tendrá lugar a partir de las 19.30 horas, en el Teatro de la sede social de la calle Ruiz de Padrón de Santa Cruz de Tenerife, con entrada libre.

La presentación correrá a cargo de Cecilia Domínguez Luis. Se contará con la presencia igualmente de Roberto Toledano Palliser, editor de Palabras al Límite. Editado por Mercurio y Palabras al Límite en 2023, esta obra consta de 62 páginas.

“Lo escribí hace unos diez años, pero no me he precipitado en publicar”, señala el autor. “Es una escritura ya pasada. El principal motivo que me ha movido en este caso es la necesidad de atender a olvidos familiares y sociales en relación con los efectos de la emigración. Si este libro tiene un motor, es las migraciones de los canarios. Es saldar esa deuda”, añade.

📚 #Circulo_Presentacion



Presentación del libro "POEMAS DE LA CUESTA ABISINIA"



Miércoles 24 de enero de 2024, a las 19:30 h



Cuestionado sobre si estamos ante una obra de madurez, Ernesto Suárez comenta que “cuando se escribe poesía nunca se sabe. Me interesa seguir explorando, continuar con la búsqueda. Por edad quizá se podría decir que sí estoy en una etapa de madurez y eso se refleja en la escritura”.

“Para mi la escritura es una tarea, no es una explosión creativa que me lleva. El poema se puede iniciar de diversas maneras: una imagen, una palabra, un recuerdo…. No hay una única puerta de entrada, por fortuna. De esa manera, esas puertas de acceso son imágenes, lugares, recuerdos personales, recuerdos históricos o familiares y la propia poesía de otros autores”, comenta.

Preguntado por el sentido del título de la obra, el poeta señala que “la razón no tan cercana es que las personas que emigran no saben hacia dónde lo hacen, no saben el lugar en el que van a vivir. Creo que ese desconocimiento permanece incluso pese a vivir tiempo en ese lugar. A eso se debe el uso del nombre de Abisinia, un lugar histórico, desubicado y antiguo. Con ello intento reflejar ese lugar desconocido. Se mira al lugar que se deja también. La razón cercana es que el libro está escrito en parte en Valle Gran Rey, donde hay una calle que se llama así: La Cuesta de Abisinia. Y Valle Gran Rey mira al océano. Está eso y toda la historia colectiva de La Gomera como lugar de salida y de llegada”.

Ernesto Suárez (Tenerife,1963) es psicólogo social, profesor e investigador en la Universidad de La Laguna. Como poeta es autor de siete libros: ‘El relato del cartógrafo’ (Ediciones La Palma. Madrid, 1997) también editado por la colección Mucuglifo en Mérida, Venezuela, ‘Las playas-Cuadernos poéticos 1982-2002’ (Editorial El baile del sol, Tenerife, 2002), ‘La casa transparente’ (Colección La caja literaria, Tenerife, 2007), ‘Spree’ (Cartonera Island, 2013), ‘Rehacer el aliento’ (Editorial Baile del Sol, Tenerife, 2016) y ‘Arrecia’ (Ediciones La Palma, Madrid, 2017). También ha participado en el libro de poemas ‘Ruido o luz’, obra en colaboración con Daniel Bellón y Carlos Bruno Castañeda (Editorial Amargord, Madrid, 2013).

Ha dirigido diferentes proyectos y festivales literarios en la isla de Tenerife. En la actualidad coordina, también con Carlos Bruno Castañeda y Daniel Bellón, el proyecto literario ‘Cartonera Island’.

Colaborador habitual en la prensa canaria publicando reseñas y crítica literaria, prologó la antología de poesía canaria contemporánea ‘Los transeúntes de los ecos’, publicada por la editorial cubana Arte y Literatura. Además, preparó la antología ‘Poesía Canaria 1975-2001: Doce autores’, aparecida en la revista Autre Sud. (Marsella, Francia). También, en colaboración con el escritor venezolano Juan Carlos Méndez Guédez, la antología ‘De la noche venimos. Poesía venezolana 1960-2000’, publicada en la revista canaria Cuadernos del Ateneo.