Los trabajadores del tranvía mantienen la huelga indefinida en los días con más asistencia al Carnaval chicharrero

La huelga con paros continuos en distintas franjas horarias que en la actualidad llevan a cabo los trabajadores del tranvía, gestionado por una empresa pública del Cabildo de Tenerife (Metropolitano de Tenerife, SA), será indefinida a partir del 1 de marzo, cuando comiencen los actos masivos del Carnaval en las calles de la capital tinerfeña.

A día de hoy, y aunque están en curso las negociaciones entre el comité de empresa y Metropolitano con la mediación de una jefa de servicio del Cabildo de Tenerife, la propietario del tranvía, no hay suficientes avances como para desconvocar los paros indefinidos que pueden afectar al transporte de viajeros entre Santa Cruz y La Laguna en unos días tan señalados.

El presidente del comité de empresa, Luis Marrero, ha explicado a Tenerife Ahora que, a falta de dos semanas para esa huelga indefinida de 24 horas, uno de los cinco puntos de la tabla reivindicativa está a punto de cerrarse: el referido al derecho de los trabajadores a disfrutar de sus vacaciones y turnos de libranzas, pero aún faltan por negociar cuatro puntos más en unas conversaciones que van "lentas" pero con mejor clima que antes de que el Cabildo nombrara a la mediadora Olga Morales, jefa de servicio. "No estamos pidiendo dinero, sino que se respeten nuestros derechos", apostilla.

Hasta ahora se han celebrado cinco reuniones, y este jueves tendrá lugar la sexta. Según subraya Marrero, solo en el caso de que haya avances importantes en las negociaciones la próxima semana el comité de empresa se plantearía o no "flexibilizar" la huelga a partir de marzo, de modo que no abarcara las 24 horas del servicio, para así "facilitar" un calendario de reuniones que pudieran poner fin al conflicto.

"Pero suspender las protestas previstas a día de hoy parece difícil porque supondría hacer un levantamiento de la huelga y eso tiene carácter de convenio, por lo que solo se haría en caso de un acuerdo total", apunta el líder sindical, que es delegado de CCOO.

Servicios mínimos recurridos en los tribunales de lo Social

Hasta ahora los servicios mínimos abarcan el 75% de la plantilla, una cantidad que los representantes de los trabajadores creen abusiva; por ello la han recurrido en vía administrativa y también ante un Juzgado de lo Social, que aún no ha resuelto el litigio.

Desde UGT, Francisco Padrón, miembro del comité de empresa, aseguró que los trabajadores no pretenden en ningún caso "fastidiar a los ciudadanos, como ha dicho el gerente de Metropolitano, sino defender unas reivindicaciones que son justas, y además ejerciendo el derecho a la huelga". Cierto es que, por estos paros intermitentes, los tranvías "pasan más espaciados y más llenos", apunta.

Igual que el representante de CCOO, observa que las negociaciones van "lentas", aunque al menos se están produciendo conversaciones "bastante más fluidas" con la intermediaria que ha designado el Cabildo, la cual, según Padrón, "todavía no ha encontrado nada en lo que no nos dé la razón".

La huelga, según esta fuente, está teniendo un seguimiento del 95% en la plantilla, en las franjas horarias en que se han convocado los paros, en las que trabajan grupos de entre 20 y 25 trabajadores.

Padrón afirma que el comité de huelga "no quiere llegar en esta situación en días del Carnaval, porque puede no haya personal suficiente para cubrir el servicio en esos días y pudiera suspenderse el servicio completo", pero subrayó que no se va a desconvocar esta medida de presión si no se alcanza antes un acuerdo satisfactorio para el personal.

Alza salarial no cobrada pese a ser para empleados públicos

Sobre los motivos de la huelga, explica que el primero de todos son los problemas para coger las vacaciones y las libranzas de fin de semana, "ya que cada trabajador tiene a veces que buscar a quien lo sustituye si quiere disfrutar de su día libre", lo que hace que sea "habitual" que empleados del tranvía trabajen nueve o 10 días seguidos.

En cuanto a las medidas salariales, el delegado de UGT subraya que no están reivindicando subidas de sueldo nuevas, sino que se cumpla la subida del 1,62% que se estableció para los empleados públicos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que aún no se ha aplicado a la plantilla de esta empresa pública. "En realidad esto nos corresponde por derecho, ni siquiera habría que reclamarlo, pero el gerente lo ha supeditado a la negociación del convenio colectivo", apostilla el sindicalista.

Otros aspectos de la negociación en curso tienen que ver con los asuntos propios, ya que no se les permite ningún día para este fin; el problema de las personas que solicitan reducción de jornada y se les hace trabajar más de lo que les corresponde, sin retribuirse esas horas extras, y las guardias, que no están reguladas en el convenio y "se hacen por ordeno y mando", durante toda una semana "por solo 25 euros", según explican los delegados sindicales.

El comité de empresa de Metropolitano de Tenerife lo forman CCOO, con cuatro delegados; Intersindical Canaria, con dos; UGT, con uno, y otros dos delegados independientes.