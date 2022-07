International Ocean Film Tour lleva cinco proyecciones de tres continentes a Tenerife

El International Ocean Film Tour, uno de los eventos cinematográficos sobre océanos más importante de Europa, toma rumbo a la isla de Tenerife el próximo 14 de julio con proyecciones en el Teatro Guimerá. En esta edición, el festival contará con cinco cortos seleccionados e invitados, que llevarán a la isla del Teide historias reales sobre el mundo de los océanos en formato gran pantalla.

Los cortos seleccionados son cinco piezas de tres continentes, con documentales de Canadá, Alemania, Australia, Francia y Dinamarca, que se proyectarán en versión original (inglés, francés y alemán) con subtítulos en castellano.

El International Ocean Film Tour cumple su cuarto año en España y su décimo sexto de gira en Europa, y tras Canarias pasará por 18 ciudades españolas.

Shobe Surf, The deep med, Storm Ride, Into the Ice y Cold water therapy son los trabajos seleccionados en este volumen octavo, que tiene el objetivo de ofrecer historias que sirvan de motivación para aventureros y entusiastas, a través de testimonios de protagonistas excepcionales, que muestran los paisajes y los rincones más salvajes y desconocidos del planeta.

El International Ocean Film Tour no solo quiere mostrar la belleza del mar en la gran pantalla sino también busca ayudar a preservarlo.

El fin de este festival internacional es mostrar los océanos desde todos los prismas, desde su carácter salvaje y desconocido, a la vida que albergan y proyectar películas que sensibilicen y que enseñen al espectador qué hacer para reducir la contaminación de los mares.