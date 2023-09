La Comisión Europea abrirá una investigación preliminar sobre la tramitación del proyecto de Cuna del Alma

El Parlamento Europeo ha admitido a trámite una queja presentada por la Asociación Salvar La Tejita contra el proyecto turístico Cuna del Alma, que pretende urbanizar un barranco y una playa en el sur de Tenerife con más de 400 villas y residencias de lujo.

El Parlamento ha trasladado la queja a la Comisión Europea (CE), que deberá ahora iniciar una investigación preliminar sobre la tramitación del proyecto turístico, ubicado en la localidad del Puertito de Adeje, en el sur de Tenerife, y que está paralizado cautelarmente por el Gobierno de Canarias tras detectarse diversas irregularidades y una “amenaza inminente de daño ambiental” por la presencia de la viborina triste, una planta protegida.

Previamente, las obras ya habían sido paralizadas en una parte de la parcela tras constatar técnicos del Cabildo de Tenerife que se había destruido irreversiblemente un yacimiento arqueológico, lo que constituía una “infracción muy grave”, por lo que se remitió un extenso informe sobre el asunto a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, que ordenó frenar los trabajos.

La asociación Salvar La Tejita presentó su queja ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por el desarrollo de este proyecto y la destrucción que estaba causando en la flora y yacimientos. Estas queja fue admitida a trámite el pasado martes por su presidenta, la eurodiputada del Grupo Popular Dolors Monserrat, al entrar “dentro de los ámbitos de actuación” de la UE.

La asociación critica en un comunicado la posición del nuevo consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata (PP), que abrió la puerta recientemente a que continúen las obras a través de la caducidad del expediente y el trasplante de especies amenazadas, como la viborina triste, pese a que esta especie está incluida en el Catálogo Canario de Especies Protegidas, lo que impide legalmente su traslado. “Todo ello sin mencionar como resolvería la ausencia de evaluación de impacto ambiental, de obligado cumplimiento en proyectos de esta naturaleza como marcan dos directivas europeas”, apunta.

Además, señala que la construcción de esta urbanización turística va en contra de la declaración de emergencia energética aprobada por el propio Gobierno canario, dado que “complicaría aún más” la demanda de energía en el sur de la isla y consumiría más de un millón de litros de agua cada día si se construyen en su totalidad las más de 3.600 camas previstas.

El Ayuntamiento de Adeje, gobernado desde 1989 por José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), presentó un recurso contra la paralización de las obras, pero este septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) lo rechazó.

Pretende ser una urbanización y resort de lujo ubicados en una parcela de 430.000 metros cuadrados de un barranco y una de las pocas playas de la isla de Tenerife. Cuna del Alma prevé la construcción de más de 400 villas de lujo, hoteles, restaurantes, piscinas, beach clubs, spa y otras infraestructuras como un huerto de 20.000 metros junto al Sitio de Interés Científico de la Reserva Natural Protegida de Adeje. Además, la playa se encuentra en una franja marina protegida, la Zona de Especial Conservación Teno-Rasca, con una biodiversidad marina muy rica, especialmente en cetáceos.

Detrás de este macroproyecto hay dos familias inversoras belgas (Vandermarliere y Van Biervliet) con “una fuerte cartera de proyectos inmobiliarios, tanto en Bélgica como a nivel internacional”, según destacó el grupo el día en que se escenificó el inicio de las obras (aunque los trabajos llevaban ya tiempo ejecutándose) a comienzos del mes de mayo de 2022.

En concreto, el plan es levantar en el barranco y sus márgenes 108 residencias, con 36 Casas Casitas (de uno a cuatro dormitorios) desde 85 hasta 129 metros cuadrados, 32 Apartamentos de Playa (de uno a tres dormitorios) de 80 a 163 metros cuadrados, 20 Valley Villas (de uno a cuatro dormitorios) de 139 a 349 metros cuadrados, 18 Grand Villas (de tres a cuatro dormitorios) desde 432 a 650 metros cuadrados, así como una granja de 20.000 metros cuadrados, un beach club, un restaurante, un spa y un club infantil.

Desde la presentación de Cuna del Alma, o Tumba del Alma, como lo llaman sus detractores, se han sucedido las protestas ciudadanas, tanto en el propio Puertito de Adeje como en varias manifestaciones en la capital de la isla, así como una acampada en las propias obras para evitar la destrucción de la flora (acampada que fue levantada cuando se constató que las obras estaban detenidas).

También se inició una recogida de firmas contra el proyecto, que ya suma más de 37.000 adeptos, y varios partidos políticos, como Unidas Podemos y Nueva Canarias, se posicionaron desde el principio en contra, por ser una “barbaridad”. “Hablamos de un hábitat de interés cuya conservación supone una responsabilidad especial para la Unión Europea por lo que nos oponemos, de manera frontal, a cualquier tipo de desarrollo urbanístico y turístico en esta pequeña bahía que posee, además, las playas vírgenes de Diego Hernández y La Caleta de Adeje”, manifestó en mayo de 2022 NC.

De hecho, NC ha vuelto a manifestar este mismo viernes su rechazo a la postura del nuevo consejero de Transición Ecológica, que ha abierto la puerta a dejar caducar el expediente abierto al proyecto.

El portavoz parlamentario de NC-BC, Luis Campos, anunció que, en la sesión de control del pleno del próximo martes, defenderá una pregunta oral a Hernández Zapata por potenciar un modelo que atenta contra el patrimonio natural, rescata el crecimiento desarrollista, la ocupación del territorio, el cemento y la masificación. Campos mantuvo que es un “retroceso” en la política económica, turística y medioambiental de Canarias en favor de la sostenibilidad y la preservación del medio.

“Nos preocupa muchísimo” que los socios del pacto conservador intenten impulsar de nuevo un proyecto que pone en peligro una zona única del litoral, cuya lámina de agua forma parte de la Zona de Especial Conservación Teno-Rasca, al contemplar la construcción de 108 residencias, 36 casas, 32 apartamentos, 20 villas, 18 grandes villas, una playa artificial, un club de playa, un restaurante, un spa y un club infantil, lo que afecta a una superficie total de 437.000 metros cuadrados.

Esta iniciativa urbanística y hotelera, recordó el portavoz parlamentario de NC, fue rechazada por sectores de la sociedad tinerfeña y que el “Ejecutivo de progreso” (en referencia a la coalición que gobernó las Islas en la pasada legislatura) paralizó.

“No hablamos de un proyecto, hablamos de un modelo turístico absolutamente desarrollista, de ocupación de nuevos espacios vírgenes, que no hablan de la reconversión de la planta turística obsoleta y de avanzar en calidad”, denunció Luis Campos.

Para NC-BC, la posición del Ejecutivo de CC y el PP supone un “retroceso, de varios años”, en la política económica, turística y medioambiental que desarrollaba y necesita Canarias para garantizar el futuro. También, observó Luis Campos, en el “anhelo” de la sociedad tinerfeña y canaria de “avanzar” hacia una convivencia “armónica entre nuestra principal actividad económica y las necesidades” de la ciudadanía.

Para Campos, el hecho de que Hernández Zapata anuncie que va a rescatar este “atentado contra el patrimonio natural de Tenerife” marca el “ADN” de un gabinete que prima los intereses privados frente a los generales del Archipiélago.

Hernández Zapata, para NC, es el máximo responsable de una de las políticas “más complejas, relevantes y estratégicas” para las canarias y los canarios. “Estamos ante un Gobierno absolutamente desarrollista porque además este consejero anunció que revertirá la ley de cambio climático”, criticó. Una norma que, en La X Legislatura, fue apoyada por CC y rechazada por el PP. “¿Significa este anuncio que ha prevalecido la posición del PP?”, preguntó Luis Campos.

