Los tinerfeños despedirán el año haciendo deporte en la San Silvestre lagunera

Todo está listo para que los tinerfeños despidan el año haciendo deporte en la San Silvestre lagunera, que en esta ocasión alcanza la trigésimo séptima edición y que un año más agotó el cupo de inscripción, con 3.200 dorsales vendidos.

Un tercio de esos inscritos son mujeres, manteniéndose por tanto la tendencia de las últimas ediciones. En concreto serán de la partida 1.200 mujeres por 2.000 hombres, lo que supone el 38% del total.

La carrera está organizada por el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de La Laguna y por la Comisión Cultural y Deportiva Aguere. La San Silvestre Lagunera 2018 cuenta además con el patrocinio de Volkswagen Canarias, Disa, De La Laguna, Cajamar, Intersport, Fred. Olsen y Coca Cola.

La San Silvestre se disputará a partir de las 18.00 en el tradicional circuito urbano por el casco histórico de Aguere, sobre un recorrido de 5.700 metros, con salida y meta en la plaza de la Concepción. El trazado consta de dos vueltas con paso por las calles Adelantado, Marqués de Celada, plaza de Doctor Olivera, Herradores, Consistorio y Nava y Grimón.

A partir de este punto, ya en la plaza del Cristo, se seguirá por La Rúa, Cañaveral y Camino Las Peras, para volver de nuevo a la plaza del Cristo. Entonces se tomará por Viana, para continuar por San Agustín y Ascanio y Nieves, hasta volver a la plaza de la Concepción.

En este punto se repetirá el circuito anteriormente descrito en su parte inicial, concretamente hasta la calle Herradores con Viana, donde los corredores deberán girar a la izquierda para tomar dicha calle y seguidamente Obispo Rey Redondo hasta la meta, en la plaza de la Concepción.

Este circuito, que se estrenó en 2016, ha terminado por establecerse como el ideal para la carrera, pues evita que los participantes más rezagados acaben siendo doblados por la cabeza.

Por otra parte, hay que significar que este lunes 31 de diciembre la entrega de dorsales continuará en una carpa habilitada a tal efecto en la plaza de la Concepción, que estará operativa a partir de las 11.00 y hasta las 15.00. Se podrán recoger los dorales tanto de la carrera de adultos como la de menores.

La San Silvestre Lagunera 2018 podrá seguirse nuevamente por la pequeña pantalla. Por cuarta edición consecutiva, la Televisión Canaria ofrecerá en directo la última prueba deportivo del año en el archipiélago. A los miles de aficionados que se acerquen al recorrido a seguir las evoluciones de los atletas, se unirán por tanto muchos más gracias al canal autonómico.

La cita de este lunes también tendrá un capítulo de concienciación al reciclado y para ello se habilitará un área específica con varios receptores de residuos, con el objetivo de que los participantes depositen no solo el plástico de los envases de bebidas, sino también los derivados del resto de productos de avituallamiento, como vasos, envoltorios...

En lo puramente deportivo, todo hace indicar que esta San Silvestre será una de las más disputadas de los últimos tiempos. Solo hay que atender a los inscritos.

El olímpico Vicente Hernández lucirá el número uno. Ganador en 2010, 2014 y 2015, este lagunero vuelve a la prueba para a buen seguro medirse con Jonay González, que portará el número dos, vencedor en la pasada edición y que en su carrera acumula ya ocho triunfos.

Repite presencia Marta Arnay, ganadora en las dos últimas ediciones. También será de la partida Johanna Ardel, vencedor en 2014. Otros nombres a no perder de vista son los de Dailos García, Aday Salas, Huber Jiménez, Raquel Aróstegui y Susana Prieto.

Como prólogo tendrá lugar la sexta edición de la San Silvestre infantil. La prueba se celebrará a partir de las 16.30 y se llevará cabo en un circuito urbano por el centro histórico de Aguere. Se contará con cuatro categorías: Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16, tanto masculino como femenino. Todos los corredores deberán dar una vuelta a un circuito con salida y meta en la plaza de la Concepción, pero que varía en distancia en función de la edad de los participantes.