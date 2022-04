Dimite una concejala de Unidas Podemos en Santa Cruz de Tenerife por no sentirse identificada con el partido

Yaiza Gorrín ha renunciado a su acta de concejala en el grupo municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Así lo ha comunicado a través de un comunicado este viernes, en el que explica que ha sido una decisión “meditada y tomada” de forma común junto a sus compañeros, aquellos que formaron parte de la fundación del partido en la capital tinerfeña y también los que llegaron después.

Las viejas grietas en Podemos Canarias acaban con su representación en el Congreso

Saber más

La razón que expone Gorrín para dejar su acta es que no se siente “identificada con la organización”, tanto a nivel autonómico como estatal, “debido al funcionamiento y gestión interna que se ha realizado desde 2017 hasta la actualidad en relación con el círculo de Podemos Santa Cruz y con la militancia de toda Canarias, en general”, ha escrito en su carta.

Gorrín fue una de las once firmantes de la carta en la que Meri Pita anunciaba su paso al grupo Mixto en el Congreso. La diputada, sin embargo, no dejó su acta, convirtiéndose así en tránsfuga. Una condición que ella niega al asegurar el pasado lunes que “las actas no son de los partidos, son de los ciudadanos y ciudadanas que nos nos votan en función del contrato que tenemos, que se llama programa”. Podemos ya ha abierto expediente con suspensión de militancia a la diputada.

La exconcejala y el resto de compañeros que la apoyan en su decisión expresan su apoyo al “proyecto inicial” del partido, pero consideran que “en estos momentos, la realidad no se corresponde con lo que venía a ser esta herramienta de movimiento popular”.

Yaiza Gorrín agradece en su comunicado de renuncia el apoyo y espera “sinceramente que se asuman los errores cometidos, se corrijan y que se depuren las responsabilidades oportunas para que en 2023 llegue el tan esperado cambio político que venimos defendiendo”.

El grupo municipal de Unidas Podemos tenía hasta ahora tres concejales en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; Yaiza Gorrín, de Podemos; Dolores Espinosa, de Podemos; y Ramón Trujillo, de Izquierda Unida, que es el portavoz del grupo en la oposición.