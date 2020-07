El presidente del Cabildo de Tenerife advierte: "Me consta que Coalición está tratando de mover sillones en otros lugares"

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE), advierte de que le consta que Coalición Canaria está tratando de "mover sillones" en otras instituciones canarias tras presentar la moción de censura a la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, la también socialista Patricia Hernández. En una entrevista en el programa Despierta Canarias de Radio Marca Tenerife, Martín explicó que se sentía disgustado por "los modos y el momento" ya que no existe ningún documento que le diga en qué se "han puesto de acuerdo para justificar" la jugada política el Partido Popular y Ciudadanos para devolver la alcaldía de la ciudad a Coalición Canaria.

"Es evidente que mientras decían que no estaban preparando una moción la estaban hablando por detrás", criticó el presidente tinerfeño. Considera que existen "diferencias" entre la jugada política que hizo él mismo para hacerse con la presidencia del Cabildo insular a la que están llevando a cabo las tres fuerzas de la oposición para que José Manuel Bermúdez vuelva a convertirse en el alcalde de la ciudad solo un año después de que Hernández acabara con la hegemonía de 40 años de ATI-CC gracias al apoyo de Ciudadanos (C)S y Unidas Podemos. "Cuando la hice todo el mundo sabía que me había reunido con distintas formaciones y llegamos a acuerdos programáticos, ahora no conozco ningún acuerdo con la edil de Ciudadanos que sea en base a una propuesta", explicó.

Afirmó que no iba a descalificar a Evelyn Alonso pero afirmó que echa en falta una "disculpa" del PP y CC, quienes en el momento en el que él se hizo con la presidencia tinerfeña "descalificaban constantemente a los miembros de Ciudadanos que decidieron apoyarme". "Ahora cuando lo hacen ellos, no pasa nada, ese tipo de comportamiento no me gusta", manifiesta.

Cree que en la moción de censura influye la rivalidad nacional entre el PSOE y el Partido Popular, si bien dejó claro que desde su partido han ofrecido "alternativas". "Creo que podríamos entendernos, ellos siguen teniendo la opción de mantener su palabra durante la campaña. Pueden repensar este tema y darle un cambio a Santa Cruz", dijo, dando la opción a la formación de dar un paso atrás en la moción de censura a Hernández.

Sobre los audios de una conversación privada de la alcaldesa hechos públicos por los que CC pidió su dimisión, Martín afirma que es "una locura". "Es lamentable que puedan utilizar una conversación privada en una reunión en tu contra. Esto empobrece la política y es un asunto extendido en todos los ámbitos de las relaciones sociales". Sobre las acciones de CC y los posibles movimientos políticos en otras instituciones canarias, opina que durante la pandemia "aprovecharon bien el tiempo en Santa Cruz de Tenerife y van a seguir haciéndolo". "Hay algunos Gobiernos que estamos centrados en gobernar y otros partidos en enredar", sentenció.