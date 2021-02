"¡Oh!, ¿qué pasó, Covicito?": así arranca el Carnaval Virtual de Santa Cruz de Tenerife que ha costado 2,3 millones de euros

"Oh, ¿qué pasó Covicito, que te creías que ibas a poder con nosotros? Pues no, mi vidita, no". Con esta frase lapidaria arranca el Carnaval Virtual de Santa Cruz de Tenerife. La que habla es la sardina, que como cada miércoles de Carnaval es la razón del llanto desgarrado de miles de carnavaleros, que este año no han podido acudir al entierro por la pandemia ni cumplir con los ritos fúnebres establecidos. "He resurgido de mis cenizas para devolver el Carnaval a Santa Cruz", prosigue, invitando a una celebración que no es posible por la COVID-19. El ritmo de la batucada sirve de banda sonora para este primer vídeo que da el pistoletazo de salida a la fiesta virtual.

Los actos se extenderán desde este miércoles, 17 de febrero, al 7 de marzo, y serán retransmitidos por redes sociales y por Radio Televisión Canaria (RTVC) y Radio Televisión Española (RTVE).

Carnaval virtual de más de dos millones de euros

El presupuesto de esta edición baja un 40% pero se mantienen las subvenciones a los grupos y talleres con el objetivo de "mantener los puestos de trabajo vinculados al Carnaval". Así lo anunciaba el equipo de Gobierno durante la presentación del programa de fiestas.

No obstante, los partidos de oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz desvelaron que el gasto para la producción del Carnaval virtual ascendía a los 2,3 millones de euros.

En un comunicado el grupo Socialista asegura que es “inexplicable” que el Carnaval tradicional cueste unos tres millones y que el virtual, que no celebrará actividad en la calle ni necesita de infraestructuras o seguridad, sobrepase los dos millones de euros.

Para el concejal “no puede ser” que con el carnaval totalmente suspendido solo se pague unos 700.000 euros menos que en circunstancias normales, y ha acusado al alcalde la ciudad, José Manuel Bermúdez, “de ignorar las que deberían ser las políticas prioritarias del consistorio”.

Para "mantener la industria del Carnaval y a los grupos que lo hacen posible", el Ayuntamiento destinó una partida de miles de euros en subvenciones. Hasta la fecha, dos murgas han denegado la ayuda o donado su cuantía a entidades sociales, Los Desbocados y Las Marchilongas. La murga femenina explica que la participación en los actos de este año "no justifican el ingreso de la subvención, aún a pesar de su reducción".

Programación y concursos del Carnaval virtual

La tradicional Gala de la Reina será sustituida por el espectáculo Santa Cruz, Corazón del Carnaval, donde 20 aspirantes pugnarán por convertirse en las guardianas del cetro -habrá tres en total- hasta la edición de 2022. Este espectáculo se celebrará el 7 de marzo en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, será retransmitido por los entes públicos de RTVE y RTVC y contará con una veintena de reinas de la última década, tanto en adultas como infantiles y mayores.

Este carnaval alternativo potenciará la participación a través de votaciones populares y redes sociales y reunirá un total de siete concursos de fotografía -uno de ellos profesional-, una exposición en la Casa del Carnaval sobre la historia de las fiestas de invierno comisariada por Benito Cabrera y un encuentro de diálogos.

Además, las murgas tendrán su espacio con La Canción del Siglo, donde diez murgas elegidas por votación popular se disputarán el primer puesto, y las comparsas harán lo propio con La Noche de las Comparsas -los temas no son inéditos y forman parte de los concursos de las últimas dos décadas-. Por su parte, las rondallas, agrupaciones musicales y grupos infantiles estarán presentes en las producciones Las Voces del Carnaval y La Cantera.

Bajo el lema #SomosCarnavalJuntos, se ha apelado a celebrar la fiesta con responsabilidad para cumplir las restricciones impuestas por la COVID-19 y que no proliferen fiestas privadas y alternativas.