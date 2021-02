Las Marchilongas dan una lección de solidaridad: entregan su subvención del Carnaval a entidades sociales

La murga Las Marchilongas ha anunciado, a través de un comunicado, que donará el ingreso por participar en el Carnaval Virtual a entidades sociales que hayan visto reducido sus fondos por la crisis económica y sanitaria. "La idea surge en el seno del colectivo desde las primeras reuniones con el Organismo Autónomo de Fiestas. En ese momento, la murga entendió que la conocida subvención no debía mantenerse en las mismas cuantías que en ediciones anteriores", apuntan en la nota.

La murga femenina explica que la participación en los actos de este año "no justifican el ingreso de la subvención, aún a pesar de su reducción". Por este motivo, han decidido donarlo a entidades que en estos momentos se encuentran en crisis. "Apostamos por fundaciones, asociaciones o cualquier tipo de entidad que desarrolle acciones en beneficio de la sociedad y cuyos presupuestos se han visto mermados por la falta de ayuda de instituciones públicas o privadas".

No son las únicas. También la murga Los Desbocados rechazó la subvención el pasado mes de enero.

Marchilongas donará el ingreso por participar en el Carnaval Virtual a entidades sociales 🎺🎺 pic.twitter.com/p1rtN6TKvC — Murga Marchilongas (@marchilongas87) 16 de febrero de 2021

Una decisión "ejemplar, solidaria y sensata"

Dolores Espinosa, concejala de Unidas Podemos (Izquierda Unida - Podemos - Equo), elogia la decisión tomada por la murga Las Marchilongas de donar a asociaciones humanitarias la subvención que les ha concedido el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al entender que este gasto público no era ahora prioritario sino destinarlo a ayudar a las personas más perjudicadas por la crisis de la COVID-19.

Espinosa considera "ejemplar, solidaria, sensata y responsable" la actitud de esta murga femenina, que ya es la segunda que toma esta decisión, pues en enero también Los Desbocados hizo un anuncio en el mismo sentido.

Para la concejala, resulta significativo que sean los propios grupos del Carnaval los que reconozcan que en este momento las prioridades de los presupuestos públicos deben ser otras, lo que, a su juicio, “demuestra la sensibilidad y solidaridad” de quienes forman estas agrupaciones.

"Y no porque los Carnavales no sean una tradición festiva y cultural que desmerezca el apoyo público, sino por una cuestión de sentido común: las actuales circunstancias de la pandemia hacen imposible su celebración y, por lo tanto, este tipo de subvenciones no son necesarias en esta edición", subraya Espinosa.

La política de Unidas Podemos recuerda que en esta misma línea de Marchilongas y Los Desbocados ha sido el planteamiento que desde hace meses viene defendiendo el grupo municipal de Unidas Podemos, al entender que no está justificado en estas circunstancias el presupuesto de 2,3 millones de euros que el gobierno local destina a un Carnaval que en realidad no puede celebrarse.

Por ello, la concejala celebra que desde el propio mundo del Carnaval surjan voces que coinciden en que buena parte de esa partida económica debería orientarse este año a ayudar de forma directa a los trabajadores y trabajadoras y a las pequeñas y medianas empresas que están sufriendo las consecuencias de las restricciones por la pandemia, incluidas las del sector vinculado al ocio, la cultura y la restauración.