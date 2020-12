Santa Cruz de Tenerife concede permisos exprés para ampliar terrazas sin comprobar antes si cumplen la normativa

Rellenar un documento. Este es el único trámite que tiene que entregar una persona física o jurídica que esté interesada en abrir una terraza temporal en Santa Cruz de Tenerife. Una vez enviado el texto, si el comercio tiene un acera grande en frente, puede establecer su terraza. A posteriori, si se presenta un inspector, el Ayuntamiento se asegura del cumplimiento de los requisitos.

Autorizaciones "express" en Santa Cruz de Tenerife para que los bares instalen terrazas tras conocerse las nuevas restricciones en la isla

Saber más

El pasado 17 diciembre el Ayuntamiento de Santa Cruz anunció que otorgaría autorizaciones exprés para la instalación de mesas y sillas en la calle a aquellos establecimientos de hostelería que no dispongan de espacio en el exterior. Las nuevas restricciones por el Gobierno de Canarias impedían desde el día siguiente, y por dos semanas, el uso del interior de los establecimientos de restauración con el objetivo de doblegar la curva del coronavirus en la isla, la más afectada del Archipiélago por la propagación del virus. Sin embargo, ¿qué hay detrás de las autorizaciones exprés anunciadas por el alcalde de la capital?

Desde el viernes el organismo municipal puso a disposición de los comercios de hostelería un correo electrónico para solicitar el "uso extraordinario" de una zona pública (un aparcamiento o un área peatonal) para trasladar "de forma momentánea" las sillas y mesas del interior a estos espacios. De esta manera, todos aquellos restaurantes sin terraza podían llevar al exterior un máximo de diez sillas, de acuerdo con las medidas impuestas por el Gobierno de Canarias.

El concepto de "comunicación previa" ha sido el empleado por el concejal de Bienestar Comunitario, Servicios Públicos, Sanidad y Ocupación de la Vía Pública, Guillermo Díaz, como solución temporal a las restricciones a la hostelería en Tenerife.

A diferencia del procedimiento ordinario, que implica la presentación de planos, así como de una memoria del proyecto, de unas tasas y otros documentos, este proyecto "trata de reducir los plazos", afirma Díaz. "Creo que la gente es suficientemente madura y la sociedad mayor de edad como para saber cuáles son los requisitos", defiende el concejal, que apostilla que "esto no quita que (el organismo) vaya dentro de dos semanas a ver si es verdad que no impide el paso de la gente, que no tapa el escaparate, que es accesible o que se cumplan los requisitos".

Terrazas en aceras

Este sistema de autorizaciones exprés se divide en dos tipos: en vía pública peatonal (terrazas en aceras anchas) y vía pública no peatonal (aparcamientos). Si un bar quiere abrir una terraza en Santa Cruz en estas dos semanas y tiene una acera ancha delante solo tiene que rellenar el documento y "automáticamente" poner sus sillas en la acera. Después, el área dirigida por Guillermo Díaz envía a un inspector para garantizar el cumplimiento de los requisitos. "Esta inspección es a posteriori", señala el concejal de Ocupación de la Vía Pública. Una vez revisado, se hace "una marquita pequeña en el suelo" para delimitar de dónde no puede pasarse.

Con datos recabados hasta la mañana de este 23 de diciembre, el Ayuntamiento de Santa Cruz recibió la petición de 325 inmuebles para abrir terrazas de forma extraordinaria mientras duren las restricciones a la hostelería en Tenerife. De estas, ha estudiado 258 y 67 quedan pendientes. En cuatro días, se ha dado el visto bueno a un total de 208 locales, según las cifras proporcionadas por el organismo municipal. Desde el sábado los inspectores están trabajando en revisar estos espacios. Sin embargo, el concejal encargado de este área no conoce la cifra de cuántos locales se han inspeccionado después de más de 200 autorizaciones.

El Ayuntamiento de Santa Cruz pone el peso de la responsabilidad sobre quienes piden la autorización, "si el local ve la ordenanza y cumple con las exigencias" presenta el documento.

Terrazas en aparcamientos

En el segundo caso, en los establecimientos que no tengan delante una acera pero sí un aparcamiento. "Llevan un poco más de filtro", explica Díaz. En este caso se comunica a Seguridad Vial la petición del hostelero, "que es quien informa de la posibilidad de ocupación". Luego se avisa a LUVICAN, la empresa encargada de la señalización. El concejal afirma que vela "porque las autorizaciones reúnan la seguridad entre vehículos y transeúntes". Después, la empresa va y coloca unos discos de reserva de aparcamiento, en cuanto queda libre se cierra esa plaza con unas vallas de plástico y, a partir de entonces, el restaurante puede colocar ahí su terraza, señala Guillermo Díaz.

"Este procedimiento ha sido una avalancha de peticiones", afirma el concejal. Sin embargo, también hay establecimientos que han decidido no abrir, "las limitaciones de los comensales a la hostelería han hecho que algunos restaurantes prefieran permanecer cerrados" porque no pueden hacer frente a los gastos con las restricciones actuales, asevera.

Autorizaciones en otros municipios

Las autorizaciones en otros municipios de Tenerife requieren un mayor número de documentación para acreditar el cumplimiento de la ordenanza y garantizar la seguridad de los viandantes y de los transeúntes. Es el caso de La Laguna, por ejemplo, que "a partir de un informe técnico y jurídico", otorga un permiso a los restaurantes que soliciten un espacio en las terrazas del municipio. Una medida que está en marcha desde el mes de mayo, según aseguran fuentes del Ayuntamiento a este periódico. El municipio lagunero establece un plan de gestión de autorizaciones diferentes al procedimiento exprés puesto en marcha por Santa Cruz.

En este sentido, el organismo municipal pide que se adjunte una declaración responsable, así como una copia del DNI o CIF y el documento acreditativo del establecimiento, también fotografías recientes de la fachada y de la ocupación del dominio público. En el municipio lagunero también hay que presentar una solicitud que requiere un plano de la zona a ocupar y un documento que detalle los elementos de la vía pública afectados.

En relación a estas medidas, el portavoz de Unidas Podemos en Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, recoge en declaraciones a Tenerife Ahora que, a la agrupación "le parece bien que se dé juego al sector tras un año complicado". Sin embargo, Trujillo alude a la responsabilidad y a la seguridad: "Permitir las terrazas temporalmente está bien, pero siempre hay que cuidar también las medidas de seguridad necesarias en relación al tráfico". La agrupación política conformada por Izquierda Unida, Podemos y Equo pedirá al Ayuntamiento dirigido por José Manuel Bermúdez información sobre las autorizaciones exprés a terrazas en el municipio.