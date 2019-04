Alberto Nieto, actor de 'Campeones': "Supimos aprovechar una de las mejores oportunidades que se nos han presentado en la vida"

Alberto Nieto, uno de los actores del filme de Javier Fesser Campeones, ganador del premio Goya a la mejor película de 2018, estuvo invitado esta semana a las jornadas de participación y ciudadanía con discapacidad Abriendo puertas, organizadas por la ONG Probosco de La Orotava (isla de Tenerife) en el municipio vecino de Puerto de la Cruz.

El día de su intervención en ese foro tan especial, los asistentes estallaron en vítores y aplausos cuando Nieto subió al escenario. Junto a Verónica Fernández, actriz del musical Peter Pan y bailarina, transmitió al público la importancia de que "las personas con capacidades diferentes tengan acceso a hacer cultura, no solo a consumirla".

Diana Sánchez, la asistenta personal que los acompañó en este viaje tan exclusivo, les fue haciendo preguntas sobre su experiencia en el mundo de la interpretación para así conducir el discurso de ambos. Empezó Nieto, que, a pesar de estar acostumbrado a focos, cámaras y a hablar en público, los nervios y la emoción no lo abandonaron hasta que finalmente se puso de pie. El público le dirigió un cálido aplauso de respaldo y fue entonces cuando todo empezó a rodar.

"Yo quedé seleccionado en un casting al que se presentaron 600 personas", dijo con cierto asombro el actor de Campeones. "Cuando me dieron la noticia, me sentí muy feliz por mi familia y por todos los profesionales del centro ocupacional que me asistía".

Fue así como Alberto Nieto saltó a la gran pantalla para ser un actor novato, del que reseñó: "Este trabajo nos costó bastante. Al no ser actores y personas con distintas capacidades, nos costó más, pero gracias a todos los profesionales que estuvieron detrás de cámara lo pudimos sacar perfectamente".

Sin duda, esa experiencia cinematográfica fue un antes y un después en la vida de Nieto. Ahí dio un gran paso adelante, aunque el intérprete remarcó que no fue solo para él, sino para todo el colectivo de personas con discapacidad intelectual. "Con esto hemos podido visibilizar a nuestro colectivo. La sociedad tiene que juntarse y darse cuenta de lo que somos capaces de hacer".

Para Verónica Fernández no hubo nervios que la paralizaran. Cuando Diana Sánchez se dirigió a ella para darle el turno de palabra, contó con mucha alegría y soltura lo feliz que ha sido su camino en el arte dramático. "Es un objetivo que poco a poco he ido cumpliendo", contaba con unas fotos de ella en distintos escenarios proyectadas a su espalda. "Sin duda, mi sueño se ha cumplido al poder formar parte del musical Peter Pan". No obstante, en ningún momento dijo que fuera un camino fácil.

Al término de esas intervenciones en las jornadas Abriendo puertas, en el primer día del foro, el jueves, Alberto Nieto mantuvo una charla con Tenerife Ahora que ahora se reproduce.

¿Tuvo usted alguna dificultad a la hora de aprenderse el guión o de trabajar para el largometraje Campeones?

Ninguna en especial. Simplemente ha sido cuestión de echarle dedicación y horas durante el tiempo del rodaje y de tener el apoyo de los profesionales con muchos más años de experiencia que nosotros. Este fue un punto muy importante. Hubo muy buen saber estar y una educación excelente desde la producción, dirección, sonido, maquillaje, vestuario, y de todo el personal que hizo posible esa película. En este sentido, ha sido un orgullo mutuo, tanto de ellos con de nosotros. Supimos aprovechar una de las mejores oportunidades que se nos han presentado en la vida. Fuimos 10 chavales y ojalá otras personas tengan esa puerta abierta.