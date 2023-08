El incendio de Tenerife sigue “fuera de control” tras haber quemado ya 1.800 hectáreas

El incendio declarado en la madrugada del pasado martes al miércoles en los municipios tinerfeños de Arafo y Candelaria está “fuera de control” y ha quemado ya 1.800 hectáreas en un perímetro de 22 kilómetros. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha explicado que durante todo el día se ha luchado en dos flancos, el noreste y el noroeste, y en ambos no se ha podido contener el incendio.

“Ha sido una jornada dura. El escenario no es positivo. Si bien el avance está siendo lento, no hemos conseguido dejarlo controlado antes de que acabase el día”, explicó.

Durante la jornada han estado desplegados 270 efectivos, entre combatientes, seguridad y logística, y 14 medios aéreos. Para la noche, el dispositivo contará con 258 medios terrestres e intentará centrar sus esfuerzos en que el incendio no siga avanzando. Por otro lado, se llevarán a cabo operativos de defensa, sobre todo en la zona sur para proteger la viviendas y propiedades de los dos municipios afectados.

Durante la noche y la jornada de este jueves llegarán los dos hidroaviones que faltan, tras haber llegado uno este miércoles a Tenerife, por lo que habrá un total de 17 medios aéreos. El presidente canario ha explicado que no están todos actuando en todo momento porque “hay que dar descansos a la tripulación”. “Suele haber entre cuatro y cinco medios aéreos continuamente actuando”, puntualiza.

El incendio, que desde el inicio de de la jornada fue elevado a nivel dos, tiene varias zonas de muy difícil acceso donde no se puede trabajar ni por vía terrestre ni aérea, por lo que se espera que el propio incendio consuma material y luego vaya extinguiéndose poco a poco.

Con respecto a la climatología, van a producirse dos jornadas donde va a subir un poco la humedad ambiente y va a bajar la temperatura, pero a partir del domingo se espera nuevamente una subida de temperaturas. “En estos dos días tenemos que trabajar de una manera muy intensa”, asegura el presidente canario.

El responsable técnico Pedro Martín ha explicado que durante el día los esfuerzos se han centrado en intentar contener la línea fijada en la carretera de Los Loros, entre el kilómetro 7 y 11, donde el fuego “no” lo ha sobrepasado.

Ahora se intentará contener el incendio en la carretera de el Dorsal, hacia el norte, donde “no hay reproducciones, aunque es un perímetro muy ampliable”, al tiempo que se intenta “cortar toda la evolución hacia la zona este, hacia el municipio de El Rosario”.

En cuanto a la zona oeste del incendio, donde está la cola, matizó que “es inaccesible”, ya que tiene barrancos aunque con “menos combustible”, si bien puntualizó que “puntualmente puede intensificarse”, pero es un sector en el que “no se puede actuar”.

Otro punto, es el que va desde el cruce de Orticosa hasta el extremo noroeste que avanza por los montes de Santa Úrsula, y es ahí donde “hay medios intentando bordear para que no acceda a zona baja”. El responsable técnico ha avisado que en esta zona podría haber “desprendimientos puntuales” en la parte alta del valle de La Orotava.

Varias viviendas de Igueste de Candelaria y de la zona alta de Araya, en Tenerife, han sido desalojadas debido al incendio forestal que comenzó en el municipio de Arafo y que ya se ha extendido a zonas limítrofes de La Victoria y Santa Úrsula.

Estas viviendas se encuentran en los márgenes del camino La Cuestita, desde la confluencia con los caminos La Morrita y Partes Caminos, en el caso de Igueste de Candelaria y desde Cruz del Camino hasta los Brezos en el de Araya, ha informado el Gobierno de Canarias en sus redes sociales.

Esta evacuación se suma a la ya efectuada en los núcleos poblacionales de Arrate, Chivisaya, Media Montaña y Ajafona y los realizados en varias viviendas por encima del kilómetro 3 de la TF-523, así como una decena de viviendas en Las Lagunetas.

Para estos desplazados se ha habilitado un albergue en el Colegio Andrés Orozco, en Arafo, aunque la mayor parte de las personas se han realojado en casas de familiares.

También se han cerrado las carreteras TF-24 (entre Las Lagunetas y El Portillo) y TF-523, la carretera de Los Loros. El Ayuntamiento de Candelaria ha habilitado el pabellón de Punta Larga como albergue.

