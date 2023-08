El primero de los tres hidroaviones que el Gobierno de Canarias ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por el incendio de Tenerife ya se encuentra en la isla desde este miércoles. Así lo ha confirmado el 1-1-2 Canarias en su cuenta de Twitter, donde ha publicado una fotografía del avión anfibio surcando los cielos de Santa Cruz de Tenerife. De hecho, el avión ha sido grabado realizando una maniobra de carga frente a la capital tinerfeña.

También, dos nuevos helicópteros del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias, por lo que ahora mismo hay 13 medios aéreos tratando de combatir las llamas.

El fuego obligó la madrugada del martes al miércoles el desalojo de manera preventiva de varios núcleos, produciéndose nuevas evacuaciones durante la jornada de este miércoles. Debido a la dimensión del incendio, el Cabildo de Tenerife solicitó esta madrugada al Gobierno de Canarias el paso a nivel 2 de gravedad, con lo que asume la dirección de la emergencia.

