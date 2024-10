Lluvia de críticas a que el Cabildo de Tenerife quiera renombrar el monumento a Franco: “Es una humillación a las víctimas”

La asociación de Memoria Histórica de Tenerife, la oposición y personas expertas han cargado contra la idea del Cabildo de renombrar el monumento a Franco. Coalición Canaria y PP anunciaron este fin de semana que llevarán al próximo pleno una moción para resignificar la escultura como Monumento para la Concordia y resignificarla como “un espacio de memoria que promueva la paz y el entendimiento entre los ciudadanos”.

“¿De la concordia de quién, de todos los que desaparecieron el 18 de julio de 1936 y después de la dictadura? ¿la concordia de las familias que dejaron sin hermanos, sin padres y sin hijos?” se pregunta la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, que afirma estar decepcionada y que esta propuesta es “impresentable”. Recuerda a este periódico que la Comisión Técnica de Memoria Histórica ya aprobó el catálogo de vestigios de Santa Cruz de Tenerife en el que se concluía que esta escultura no podía ser resignificada y que solo contó con el voto en contra del alcalde José Manuel Bermúdez (CC).

Mercedes Pérez Schwartz señala que la asociación se está asesorando legalmente para paralizar esa posible resignificación propuesta por el Cabildo de Tenerife. Además recuerda que fue el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, también entonces liderado por Bermúdez, el que solicitó un informe a la Universidad de La Laguna que también concluyó que no existían elementos artísticos para mantener el monumento.

La coordinadora del Catálogo de Vestigios Franquistas de Santa Cruz de Tenerife y catedrática en Historia del Arte de la ULL, Maisa Navarro, ha señalado a Canarias Ahora que es una “indecencia” que se proponga esa resignificación. Recuerda que el Cabildo no es una administración competente y que la sentencia de junio lo que obliga a la corporación insular es a dar los pasos para la incoación de expediente porque la Ley de Patrimonio de Canarias obliga a ese paso previo, a reunir los informes suficientes. “Pero es un trámite administrativo”, aclara.

Navarro recordó también a la agencia EFE que “estas declaraciones en el sentido de utilizar la palabra concordia son una ofensa más”. “A través de las palabras, se alzan como si fueran representantes de las víctimas. ¿Por qué pueden estar en condiciones de sentenciar que la manera de resolver la significación es llamarlo monumento a la concordia?”, cuestionó. Navarro también mencionó que es “una humillación a las víctimas” y un intento de “hacer cómplice a la sociedad civil de acciones irregulares” mediante el incumplimiento de la legalidad vigente.

La catedrática de Historia del Arte insiste a este periódico por qué no se puede resingificar el monumento y cuáles son los elementos que habría que retirar porque son “contrarios a la verdad histórica” como la base de la escultura (representación de la isla de Tenerife), el 'Dragon Rapide', el avión en el que Franco voló desde Canarias a Marruecos para iniciar el golpe de Estado; la figura de Franco “como cruzado medieval”, ataviado con capa y espada, y los nueve escudos de los partidos judiciales provinciales como representación de un “apoyo legal a la Guerra Civil como justa y legal”.

El PSOE se ha mostrado muy crítico con esta decisión, que lamentan que se toma sin esperar a que concluya el expediente para su declaración, o no, como Bien de Interés Cultural (BIC). El presidente del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha señalado que “en el pasado mandato encargamos estudios a la Universidad de La Laguna y a la Unidad Técnica de Patrimonio Histórico del Cabildo. La conclusión fue que carece de valores artísticos excepcionales”, insistió.

Pedro Martín lamenta que CC y PP “ya se han pronunciado a favor de mantener la estatua de Franco, sin esperar a las conclusiones de los expertos en el expediente del Cabildo, todavía pendiente comenzar. No se puede ”resignificar“ nada -ha agregado-, sin tener las conclusiones sobre el BIC. Por si fuera poco, a la presidenta del Cabildo le ha vuelto a traicionar su afán de protagonismo. Se adelanta a los informes sobre la pertinencia o no de la calificación por parte de los especialistas del Cabildo y, además, se salta al Ayuntamiento, al dar un destino futuro a la escultura, sin la opinión del Ayuntamiento de Santa Cruz, propietario de la obra”.

Críticas del propio Ayuntamiento

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, de Coalición Canaria también ha reprochado esa iniciativa de renombrar el monumento. Bermúdez recuerda en un comunicado que la escultura “es de propiedad municipal, por lo que el Ayuntamiento es el único con potestad para cambiar su nombre o resignificarlo”.

Bermúdez insiste en que “el Cabildo ha iniciado el camino que le ha marcado la justicia, que no es otro que incoar el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el monumento de Ávalos, algo que me parece correcto, pero que proponga el cambio de nombre de una escultura que es propiedad municipal, que no podrá hacer precisamente porque la obra no es suya, me parece que no tiene sentido”.

“Me sorprende muchísimo que el Cabildo esté tomando decisiones sobre el patrimonio municipal sin contar con el Ayuntamiento, determinaciones similares sobres las que ya hay precedentes; el Gobierno de Canarias lo hizo y no le fue nada bien”, remarca en el comunicado José Manuel Bermúdez, que emplaza al Cabildo “a sentarse y a dialogar con el propietario de la escultura, que es el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha admitido este lunes en declaraciones recogidas por EFE que la resignificación y renombramiento del monumento a Franco, en la capital tinerfeña, corresponde al Ayuntamiento de Santa Cruz.

Preguntada por esta cuestión durante una visita al intercambiador, Rosa Dávila ha dado la razón al consistorio capitalino, aunque ha asegurado que la moción de CC y PP al pleno del Cabildo se mantendrá, y que será este viernes cuando se reúnan con el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, para abordar el asunto.