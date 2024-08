La plataforma Salvar La Tejita denuncia el trasplante “ilegal” de la viborina triste en el Puertito de Adeje

La plataforma Salvar La Tejita ha denunciado ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) y el Seprona la manipulación y el trasplante “ilegal” de ejemplares de la viborina triste, una especie de protección especial dentro del Catálogo Canario de Especies Protegidas, y que fue hallada en la zona del proyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje, lo que provocó la paralización de las obras hace año y medio.

El colectivo subraya que en los trabajos de trasplante "no se especifica a dónde llevarán los ejemplares para ser traslocados

Los ecologistas señalan que “la ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad/2007 no permite la muerte, arranque o traslado de especies con categoría de protección especial por causas de interés privado. Sostienen que en caso de concurrir los supuestos que contempla dicha ley para hacer excepción y permitir el trasplante de ejemplares, ”se debe justificar técnicamente que no suponga la muerte de estos y la idoneidad del lugar al que serán trasplantado, lo cual no ha sido justificado tampoco por Poa Jardinería S.L.“.

El pasado mes de abril, la plataforma también denunció ante el Seprona el levantamiento de un vallado en el solar de Cuna del Alma. Según la denuncia, a la que tuvo acceso Canarias Ahora, los operarios empezaron a realizar unas obras de cerramiento de vallado metálico de dos metros de altura, con maquinaria pesada y en zonas donde está presente esta especie de flora protegida.

El alcalde del Ayuntamiento de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, autorizó el pasado mes de junio la traslocación de la planta protegida, lo que abrió la puerta de manera definitiva a la reanudación de las obras después de que los tres expedientes abiertos contra la iniciativa (ausencia de estudio de impacto ambiental, destrucción de patrimonio arqueológico y amenaza de daño a flora protegida) resultaran archivados o caducados. Estos tres procedimientos fueron abiertos por el anterior Gobierno autonómico, conformado por el denominado Pacto de las Flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG), y han sido despachados por el actual, liderado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP).

Según los ecologistas, la administración local estaría incurriendo en una “prevaricación manifiesta”. El propio Órgano Ambiental de Adeje, presidido hasta hace unos meses por el director de Evalúa Soluciones Ambientales SL, Rosendo López, elaboró los informes, dicen, “para justificar la necesidad y supuesta legalidad de la traslocación”.

Rosendo López tuvo que dimitir como presidente del órgano medioambiental del la corporación municipal en octubre de 2023, cuando se descubrió que estaba simultáneamente trabajando para la promotora de Cuna del Alma y, a su vez, presidiendo dicho órgano en el Ayuntamiento, en donde decidía sobre la validez de los informes relativos a dicho macroproyecto en el Puertito de Adeje, realizados por técnicos vinculada a su empresa.

La plataforma acusa a Evalúa Soluciones Ambientales SL de llevar “una larga lista de validación de proyectos polémicos con una clara afección al medio ambiente, tales como parques eólicos, autovías, urbanizaciones, la ampliación del puerto de Corralejo, el puerto de Fonsalía”.

En el mes de agosto, colectivos ecologistas han presentado una petición formal al Colegio Oficial de Biólogos (COB) para que se investiguen presuntas ilegalidades cometidas por Rosendo López en Cuna del Alma y piden su expulsión en caso de confirmarse tales hechos.

Este acto de aprobación de traslocación de viborina será recurrido por los ecologistas, pues hasta finales de septiembre existe plazo para interponer recurso de alzada. Mientras, sentencian, que “la promotora de Cuna del Alma (Segunda Casa Adeje S.L.), la subcontrata Poa Jardinería S.L. y el Ayuntamiento de Adeje estarían incurriendo en diferentes infracciones a la par que eliminando del terreno los ejemplares de una especie en declive, por pérdida de hábitat, en el suroeste de Tenerife”.