Dimite como presidente del órgano ambiental de Adeje el biólogo que asesoró al mismo tiempo a Cuna del Alma

El biólogo y presidente del órgano ambiental de Adeje, Rosendo J. López López, ha renunciado al puesto semanas después de conocerse que había trabajado para la promotora del polémico proyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (Tenerife), y votado a favor de un informe ambiental con el que guarda relación, la ampliación de una planta más del Hotel Flamingo, ubicado también en el mencionado municipio tinerfeño.

López realizó estos dos trabajos como director de la empresa Evalúa Soluciones Ambientales, una compañía especializada en el estudio del impacto medioambiental de iniciativas públicas y privadas. El Ayuntamiento de Adeje aseguró entonces a Canarias Ahora que era “público y notorio” que el presidente de su órgano ambiental, competente en la evaluación del impacto ambiental de proyectos, desarrollaba este tipo de labores en el ámbito privado. Ahora justifica la dimisión del mismo como un acto “de mutuo acuerdo entre ambas partes al considerar que se había cumplido una etapa de constitución del órgano e inicio de trabajo [de este]”.

Podemos Adeje, por su parte, solicitó a finales de septiembre el cese de López por un presunto conflicto de intereses, ya que, aparte de haber asesorado a la promotora de Cuna del Alma en materia de la viborina triste, la planta protegida hallada en la zona y que ha paralizado las obras de la iniciativa, también habría participado en al menos tres expedientes urbanísticos que posteriormente fueron estudiados por el órgano ambiental.

El reglamento del órgano exige que los miembros electos “respondan a los criterios de profesionalidad e independencia, imparcialidad y objetividad”. También adopta la ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, que recoge que el desempeño de un puesto de trabajo afectado por esta norma “será incompatible” con el ejercicio de cualquier cargo que “pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia”.

López votó a favor de un informe ambiental, el de la ampliación de una planta del Hotel Flamingo, para el que redactó un estudio de impacto que, aunque finalmente no fue el analizado por el órgano ambiental, sí llegaba a las mismas conclusiones que el documento examinado. También dio el visto bueno a un informe de peritaje sobre medidas correctoras para reactivar Cuna del Alma elaborado por Rodrigo Linares Velasco, colaborador habitual de la empresa que dirige, Evalúa Soluciones Ambientales.

Para Gabriel González, concejal de Podemos en Adeje, “es evidente que quien tiene intereses privados depositados en el ámbito de la evaluación ambiental no cumple con estos criterios”, los de imparcialidad y objetividad que demanda el órgano ambiental de Adeje. Evalúa Soluciones Ambientales ha sido cuestionada por colectivos ecologistas en Canarias al haber redactado evaluaciones ambientales favorables de actuaciones cuestionadas por parte de la ciudadanía, como la iniciativa Dreamland, en Fuerteventura, o el Puerto de Fonsalía, en Tenerife, que de hecho fue tildada de “inadecuada” porque “subestimaba impactos ambientales relevantes”, de acuerdo con una investigación publicada en 2019 en la Revista de la Academia Canaria de Ciencias.

“Estamos hablando de una empresa que funciona en la práctica como el brazo técnico de quienes buscan destrozar nuestro territorio”, señaló González en una nota de prensa.

En principio, López iba a estar dentro del organigrama del órgano ambiental de Adeje hasta 2024, cuando ya habrían pasado cuatro años desde su nombramiento. El Ayuntamiento declaró a esta redacción a mediados de agosto que la renovación de los miembros “está debidamente reglamentada” y que por aquel entonces no podía “adelantar o dar a conocer decisiones que se hayan tomado o se vayan a tomar con respecto a este o a cualquier otro asunto”. El Consistorio, a su vez, dijo que daba “por sentado” la “imparcialidad y objetividad de todos los miembros del órgano”. Fuentes de la entidad local añaden ahora que el proceso para sustituir a López “ya se ha iniciado con el estudio de posibles candidatos o candidatas”.

Canarias Ahora ha intentado ponerse en contacto con López estos días, pero hasta la fecha no ha sido posible. El licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de La Laguna (ULL) sí respondió a preguntas de este periódico en enero de 2023, en la elaboración de otra pieza periodística, a las que contestó que “yo no soy quien saca las declaraciones. Yo no autorizo. Quien lo hace es la administración después de hacer consultas”. Como presidente del órgano ambiental de Adeje, López era precisamente quien estaba encargado de analizar los expedientes de evaluación ambiental y formular las autorizaciones o rechazos pertinentes.