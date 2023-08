El presidente del órgano ambiental de Adeje votó a favor de una evaluación de impacto que hizo él mismo

El presidente del órgano ambiental del Ayuntamiento de Adeje, Rosendo J. López López, votó a favor de una evaluación de impacto que hizo él mismo como director general de la empresa Evalúa Soluciones Ambientales sobre la pretensión de aumentar una planta más la actual edificación del Hotel Flamingo, ubicado en la localidad de Costa Adeje. El informe fue elaborado a principios de 2022 y recientemente recibió el visto bueno de los cuatro miembros del órgano ambiental de este municipio sureño en Tenerife, presidido por López.

La cuestionable eficacia de evaluaciones ambientales de macroproyectos a la carta

Más

La evaluación ambiental está centrada en la petición de la promotora del Hotel Flamingo, ubicado en la Urbanización San Eugenio (Costa Adeje), de incrementar una planta más el actual complejo hotelero “para aumentar su número de camas y proporcionar accesibilidad a personas con movilidad reducida” y también “satisfacer una necesidad municipal de mejorar la calidad turística de la zona, así como generar mayor número de camas”, según indica el documento. Adeje es el municipio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que más turistas recibió en 2022, con un total de 12,6 millones de pernoctaciones.

El estudio de López analiza la propuesta de que el complejo hotelero, de unos 10.812 metros cuadrados, pase de dos a tres plantas y, por tanto, que la altura del edificio alcance los 10,5 metros, cuando hasta ahora solo llega a los siete. Según las valoraciones realizadas por el biólogo y el resto de colaboradores de la empresa, no habría ninguna afección medioambiental significativa en la mencionada obra, solo un impacto “moderado” en el paisaje durante la fase de construcción. El documento sostiene que la actuación consigue adaptarse a las edificaciones colindantes y que esta “presenta indudables beneficios al promotor, a la administración municipal y a los administrados, y a los usuarios del alojamiento turístico”.

Todas estas conclusiones a las que llegó López junto con el resto de su equipo fueron valoradas hace unas semanas por el órgano ambiental de Adeje, conformado en verano de 2020 por cuatro miembros y encargado de realizar el análisis técnico de los expedientes de evaluación de su competencia. Los titulares de este, entre ellos el propio López, no presentaron objeciones ni modificaciones al informe y votaron a favor de él, en un acto que podría estar quebrantando el reglamento interno del órgano al vulnerar los principios de imparcialidad y objetividad.

Ese texto indica que los componentes del órgano ambiental de Adeje deben responder “a los criterios de profesionalidad e independencia, imparcialidad y objetividad, adoptando sus decisiones de forma colegiada, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. También asegura que el régimen de incompatibilidades de los miembros “se aplicará tanto a los [que] ostenten la condición de empleados públicos como al resto”.

El reglamento adopta la ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, que precisamente recoge que “el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia”.

Rosendo J. López López, en el cargo de presidente del órgano ambiental de Adeje, votó a favor de una evaluación de impacto elaborada por el mismo. Pero no es la primera vez que algo así o similar ocurre. El biólogo también informó “favorablemente” de unas medidas de seguimiento ambiental en el marco del proyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje, a raíz de un informe de peritaje redactado por un colaborador habitual de la empresa que dirige, Evalúa Soluciones Ambientales.

Esa mercantil ha estado en el punto de mira del ecologismo canario en los últimos años por haber dado la luz verde medioambiental de iniciativas que podrían causar daños a la naturaleza de las Islas, el punto más biodiverso de toda España.

La empresa Evalúa Soluciones Ambientales, con López a la cabeza, recibió el encargo de estudiar el impacto ambiental del Puerto de Fonsalía, en el municipio de Guía de Isora (Tenerife). El documento concluyó que la infraestructura era compatible con el entorno y llegó a describir que el medio marino de la zona de actuación “se caracteriza por presentar una pobreza ecosistémica acusada”, obviando la afección que podría provocar en la franja marina Teno-Rasca, donde se encuentra el único santuario de ballenas de Europa. La obra actualmente está en punto muerto gracias a la movilización ciudadana.

López y el resto del equipo de colaboradores de Evalúa también estudiaron cómo iba a afectar al medio natural y a la biodiversidad de Puerto del Rosario (Fuerteventura) la instalación de un nuevo parque eólico. El proyecto, inaugurado en verano de 2021 y con un valor estimado de 35 millones de euros, contó con una evaluación de impacto favorable, pero los expertos ya habían alertado de que este enclave servía de “dormidero” para un grupo de guirres, un ave endémica en peligro de extinción. En marzo de 2022, dos ejemplares de esta especie aparecieron muertos al accidentarse con los aerogeneradores en una misma semana.

Canarias Ahora intentó ponerse en contacto con López este martes, pero hasta el momento no ha habido respuesta. El biólogo sí respondió a preguntas de este periódico en enero de 2023, en la elaboración de otra pieza periodística, a las que contestó que “yo no soy quien saca las declaraciones. Yo no autorizo. Quien lo hace es la administración después de hacer consultas”. El director de Evalúa Soluciones Ambientales fue nombrado miembro del órgano ambiental de Adeje a finales de julio de 2020 por un periodo de cuatro años. Precisamente, son los órganos ambientales los que deben “formular” las declaraciones pertinentes, las cuales son asumidas por las corporaciones públicas por su carácter determinante.

Desde el año 2017, cada ayuntamiento de Canarias puede contar con su propio órgano ambiental gracias a la Ley del Suelo del Archipiélago, aprobada por Coalición Canaria. Los municipios con pocos recursos suelen ceder las competencias al órgano autonómico o al insular de la isla a la que pertenecen, pero algunos, en especial los turísticos, prefieren crear el suyo para agilizar los procedimientos. El Ayuntamiento de Adeje aprobó el reglamento interno de su órgano ambiental a finales de 2019, pero hasta el momento “son pocos los asuntos que ha tratado” y aún no cuenta con portal de transparencia, según palabras de la corporación local.

Rosendo J. López López, natural de La Orotava (Tenerife), es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de La Laguna (ULL) desde 1988. Entre 1990 y 2010, formó parte de la empresa Hydra Consultores, en la que trabajó como director técnico en la coordinación de los proyectos empresariales. A partir de septiembre de 2010, ocupa el cargo de director general de Evalúa Soluciones Ambientales. El biólogo ha elaborado más de 1.500 documentos e informes relaciones con el medio ambiente en Canarias, entre las que destacan, además de los escritos ya mencionados, los estudios de impacto ambiental del tren del sur de Tenerife, el Puerto de Granadilla, la ampliación del Puerto de Agaete y de diferentes parques eólicos en La Oliva (Fuerteventura) y Agüimes (Gran Canaria).