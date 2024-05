¿Qué hay detrás de la solicitud de órdenes de arresto contra Netanyahu y los principales líderes de Hamás?

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha solicitado este lunes órdenes de detención contra los máximos responsables políticos y militares del Gobierno israelí y del grupo islamista Hamás, por crímenes cometidos en Israel y los territorios palestinos a partir del 7 de octubre de 2023, cuando los milicianos palestinos perpetraron un ataque sorpresa contra comunidades judías en las que dejaron más de un millar de fallecidos, al que Israel respondió con una ofensiva de castigo a gran escala contra la Franja de Gaza, que continúa a día de hoy y ha causado más de 35.000 víctimas mortales.

Los líderes de Hamás contra los que Khan ha pedido órdenes de detención son Yahya Sinwar, jefe del movimiento islamista en Gaza; Ismail Haniye, su líder político en el exilio; y Mohammed Diab Ibrahim Al Masri, conocido como Mohammed Deif, jefe del brazo armado de Hamás, las Brigadas de Al Qassam. En cuanto a los israelíes, Khan ha pedido que la corte actúe contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, “en base a las evidencias recogidas y examinadas por su oficina”.

Khan ha explicado este lunes en un extenso comunicado los crímenes de los que cree que son culpables los tres palestinos y los dos israelíes, en base a esas evidencias recogidas por la Fiscalía en el marco del caso abierto en 2021 para investigar la situación en Israel y los territorios palestinos ocupados, incluida la Franja de Gaza.

¿Qué razones alega el fiscal para pedir el arresto de los principales líderes de Hamás?

El fiscal jefe considera que Sinwar, Haniye y Deif son responsables de los siguientes crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos desde el 7 de octubre de 2023, algunos de los cuales continúan hasta día de hoy:

Exterminio

Asesinato

Toma de rehenes

Violación y otros actos de violencia sexual

Tortura

Otros actos inhumanos

Tratamiento cruel

Atentados a la dignidad personal

“Hay motivos razonables para creer que Sinwar, Haniye y Deif son penalmente responsables de la muerte de cientos de civiles israelíes en ataques perpetrados por Hamás (en particular su ala militar, las Brigadas de Al Qassam) y otros grupos armados el 7 de octubre de 2023 y la toma de al menos 245 rehenes”, ha afirmado el fiscal jefe. “Estos individuos planearon e instigaron los crímenes del 7 de octubre de 2023 y, a través de sus propias acciones, incluidas visitas personales a rehenes poco después de su secuestro, reconocieron su responsabilidad por esos crímenes”, ha agregado Khan.

Respecto a la violencia sexual, la oficina del fiscal también considera que “hay motivos razonables para creer que los rehenes tomados en Israel han sido mantenidos en condiciones inhumanas y que algunos han sido objeto de violencia sexual, incluida la violación, mientras permanecían en cautiverio”. En el comunicado explica que la oficina ha llegado a esa conclusión basándose en “registros médicos, vídeos y pruebas documentales, y entrevistas con víctimas y supervivientes”.

¿Qué motivos alega el fiscal para la detención de Netanyahu y de su ministro de Defensa?

El fiscal ha asegurado en su comunicado que tiene “motivos razonables” para creer que Netanyahu y Gallant son responsables de los siguientes crímenes de guerra y contra la humanidad, cometidos a partir del día 8 de octubre:

Hacer pasar hambre a los civiles como arma de guerra

Causar mucho sufrimiento de forma voluntaria y daño físico o a la salud

Matar de forma voluntaria o asesinar

Atacar a la población civil de forma intencionada

Exterminio o asesinato

Persecución

Otros actos inhumanos

La oficina de Khan sostiene que, como se explica en el comunicado, “las pruebas recopiladas, incluidas entrevistas con supervivientes y testigos presenciales, material de vídeo, fotografías y audio, imágenes de satélite y declaraciones del presunto perpetrador, muestran que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas las partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana”.

“Los efectos del uso del hambre como método de guerra, junto con otros ataques y castigos colectivos contra la población civil de Gaza, son agudos, visibles y ampliamente conocidos, y han sido confirmados por múltiples testigos entrevistados por mi oficina, incluidos médicos locales e internacionales”, ha argumentado Khan. Entre esos efectos se encuentra “la desnutrición, la deshidratación, el sufrimiento profundo y un número cada vez mayor de muertes entre la población palestina, incluidos bebés”.

Khan ha explicado que “Israel tiene derecho a tomar medidas para defender a su población. Sin embargo, ese derecho no exime a Israel ni a ningún Estado de su obligación de cumplir el derecho internacional humanitario”. Según Khan, los medios que eligió para lograr sus “objetivos militares” en Gaza son “criminales”.

¿Cuáles son las pruebas más evidentes de la matanza en Gaza?

En un análisis publicado recientemente por The Guardian, el exdirector de la ONG Human Rights Watch, Kenneth Roth, predecía que Khan podía empezar su actuación contra los dirigentes israelíes acusándoles de haber “matado deliberadamente de hambre a los palestinos de Gaza”, porque esa era la “acusación más fácil” ya que existen más evidencias. “A Khan le llevará un tiempo completar la investigación detallada necesaria para demostrar otros posibles crímenes de guerra de Israel, como los bombardeos indiscriminados de zonas civiles y como los ataques a objetivos militares con daños a civiles previsiblemente desproporcionados. Pero los hechos en torno a la obstrucción israelí de la ayuda humanitaria son fácilmente accesibles”, escribía Roth.

Además, el veterano defensor de los derechos humanos recordaba que la primera acusación de Khan contra Vladímir Putin y contra su comisaria de los derechos de la infancia fue por secuestrar a niños ucranianos; después llegó la preparación del caso por los bombardeos contra los civiles, más complicada desde el punto de vista factual, que Khan comenzó con la persecución de los ataques a la infraestructura eléctrica ucraniana.

“El Gobierno de Netanyahu podría argumentar que Israel tiene un sistema legal bien desarrollado y es capaz de procesar a sus propios criminales de guerra. El principio de complementariedad prevé que la Corte Penal Internacional no intervenga si el sistema jurídico del país hace un esfuerzo concienzudo para que se haga justicia. Pero Israel no tiene antecedentes de enjuiciamiento a altos cargos por crímenes de guerra. Y en el país no se ha presentado ninguna acusación contra Netanyahu por la estrategia del hambre en Gaza”, explicaba Roth a principios de mayo. También aseguraba que Khan presentaría acusaciones contra los líderes de Hamás por “la matanza y el secuestro de civiles israelíes del 7 de octubre” que, según Roth, “son claros crímenes de guerra”. Y subrayaba en su análisis: “Una premisa básica del derecho internacional humanitario es que los crímenes de guerra de un bando nunca justifican los crímenes de guerra del otro. La obligación de cumplir es absoluta, no recíproca”.

Para Sonia Boulos, profesora en la Universidad Antonio de Nebrija y experta en derecho internacional, la decisión del fiscal de la CPI de solicitar órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad “sin duda es un paso histórico”. “Es la primera vez que líderes occidentales pueden enfrentarse a la justicia internacional desde los Tribunales de Nuremberg, incluso sin ser derrotados. Pero lo más importante es que esto podría simbolizar el fin de la impunidad de que Israel ha gozado durante décadas”, dice a elDiario.es. Informa Icíar Gutiérrez.

A su juicio, esto explica por qué el fiscal convocó a un panel de expertos en derecho internacional “para apoyar la revisión de pruebas y el análisis legal en relación con estas solicitudes de órdenes de arresto”. “Aunque el fiscal solicitará también órdenes de arresto para tres líderes de Hamás, las consecuencias son más significativas para Israel”.

La abogada de reconocido prestigio internacional Amal Clooney ha informado de que ella y otros expertos en derecho internacional han elaborado un informe a petición del fiscal de la CPI sobre los posibles crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en Israel y Gaza, después de cuatro meses de “un extensivo proceso de revisión de evidencias y análisis legal”. Clooney ha explicado que el grupo de expertos ha llegado a unas “conclusiones legales unánimes”.

“Hemos concluido que hay motivos razonables para creer que los líderes de Hamás han cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluidos la toma de rehenes, el asesinato y crímenes de violencia sexual”, ha dicho a través de la red social X. De la misma forma, el equipo legal ha concluido exactamente lo mismo respecto al primer ministro israelí y el ministro de Defensa, entre cuyos crímenes destaca “el hambre como método de guerra, el asesinato, la persecución y el exterminio”. Clooney ha asegurado que apoya el “paso histórico” que ha dado este lunes el fiscal jefe de la CPI “para que se haga justicia para las víctimas de atrocidades en Israel y Palestina”.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

La solicitud de orden de detención pasa ahora a una de las salas de cuestiones preliminares de la CPI, y sobre ella decidirá un grupo de tres jueces. De momento, la sala está formada por magistrados de Rumanía, Benín y México.

Los jueces del tribunal con sede en La Haya tendrán que decidir si aprueban o no la solicitud de Khan, quien ha afirmado que “los jueces independientes de la Corte Penal Internacional son los únicos árbitros que determinan si se ha cumplido el estándar necesario para la emisión de órdenes de arresto”.

“Si aceptan mis solicitudes y emiten las órdenes solicitadas, trabajaré para detener a las personas nombradas. Cuento con que todos los Estados miembros del Estatuto de Roma tomen estas solicitudes y la posterior decisión judicial con la misma seriedad que han demostrado en otras situaciones, cumpliendo con sus obligaciones bajo el Estatuto. También estoy dispuesto a trabajar con los Estados que no son miembros en nuestra búsqueda común de rendición de cuentas”, ha prometido el fiscal jefe.

El Estatuto de Roma es el tratado fundacional de la CPI, que ha sido suscrito por 124 países, pero Israel no está entre ellos, así como tampoco lo está su principal aliado, Estados Unidos. Sin embargo, algunos de sus socios más destacados, como Reino Unido y Alemania, y todos los países de la Unión Europea han ratificado ese tratado, por lo que técnicamente tendrían que arrestar y entregar al mandatario israelí al tribunal si pisa su territorio en algún momento.

Por otro lado, Boulos señala que, sin restar importancia a la decisión de Khan, “las órdenes no abordan acusaciones de genocidio, al menos por el momento”. “Además, las órdenes se centran únicamente en el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas y sus consecuencias, y no cubren eventos o situaciones más antiguas, como la política de asentamientos de Israel y rondas anteriores de violencia en Gaza”, dice la profesora, que ha ejercido como abogada en la Asociación de Derechos Civiles en Israel, donde ha litigado durante seis años numerosos casos frente al Tribunal Superior de Justicia. Y agrega: “El lenguaje utilizado por el fiscal también intenta crear una simetría entre Israel y Hamás, cuando tal simetría no existe. Por ejemplo, el fiscal se refiere al derecho de Israel a la autodefensa, pero no hace ninguna referencia a la ocupación a pesar de que el panel de expertos se refiere a la ocupación, aunque sea marginalmente”.