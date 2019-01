Dos jóvenes incomunicados en una playa del norte de Tenerife son rescatados en helicóptero por la Guardia Civil

Agentes pertenecientes a la Unidad de Helicópteros de la Zona de la Guardia Civil en Canarias rescataron el sábado a dos jóvenes, un varón de 21 años natural de Santa Cruz de Tenerife y una mujer de 22 años de nacionalidad italiana, que, tras intentar acceder con una embarcación de goma a la playa de la Garañona, perteneciente al municipio de El Sauzal, sufrieron varios vuelcos en la embarcación debido al fuerte oleaje del mar cuando se encontraban próximos a la costa.

La citada playa carece de accesos por tierra, motivo por el cual, tras conseguir llegar a la playa con grandes dificultades y observar las condiciones en las que se iba poniendo el mar, con viento y oleaje, ambos jóvenes decidieron quedarse esperando a que se calmara; sin embargo, esto no ocurrió y al no tener más prendas u objetos que el bañador y una toalla, quedaron incomunicados por no poder avisar a los servicios de emergencia.