La fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife: “El caso Reparos se sigue investigando"

La fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés ha explicado que "el caso Reparos se sigue investigando", una causa en la que los principales investigados son el expresidente de Canarias y exalcalde de La Laguna Fernando Clavijo y el exalcalde José Alberto Díaz. En una entrevista en exclusiva emitida este jueves en Buenas Tardes Canarias, programa de RTVC, ha señalado que sobre estas diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna "no hay ningún giro" "por las declaraciones de Javier Abreu”, (exconcejal que aseguró recibir amenazas del actual concejal de Urbanismo, Santiago Pérez y por las que este concejal asegura que son "infundadas" y contestará si es llamado a declarar).

La fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife: "Ni amenazas ni coacciones, he recibido sugerencias"

Farnés ha asegurado que el foco de la causa sigue estando puesto en un tema que “implica mucho dinero público otorgado sin concesión administrativa”. En concreto, añadió que “unos 50 millones de euros, durante mucho tiempo”.

“No es una investigación que vaya para tan largo, al menos no tanto como la del caso Las Teresitas. Se trata de una investigación sobre expedientes administrativos donde hay reparos, donde hay dos piezas. Una pieza que afecta a personas que no están aforadas y otra que afecta a una persona que sí está aforada". Clavijo se encuentra en esta condición al ser actualmente senador por la comunidad autónoma.

Sobre las declaraciones de Abreu, matizó que "el caso Reparos no ha dado ningún giro, se sigue investigando tal cual. ¿Qué pasa con las declaraciones de Javier Abreu? Puso de relieve allí, ante el Ministerio Fiscal y la jueza instructora, indicios de un delito de obstrucción a la Justicia, como es coaccionar a una persona cuando va a prestar declaración. Esto, el Ministerio Fiscal tiene que investigarlo, como hace con el caso Reparos”.

Farnés subrayó que "hay indicios delictivos que deben ser investigados. Ya se verá si aquello que resulta grotesco o tan arbitrario merece la intervención del Derecho Penal o simplemente se trata de una cuestión de Derecho Administrativo”.

La fiscal sí admitió que no se esperaba el archivo del caso Grúas, en el que se investigaban una serie de actuaciones de Fernando Clavijo en su época de alcalde y si se habían producido presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Finalmente la causa quedó archivada.

En la primera parte de la entrevista, que fue emitida por Buenas Tardes Canarias el pasado lunes, la fiscal aseguraba que no ha recibido "ni amenazas ni coacciones, he recibido sugerencias y añadió "sugerencias en el sentido de que aquí no hay nada, esto va a acabar en nada, esto es puramente administrativo... Incluso de la misma prensa". Farnés además afirmó que se siente "orgullosa de ser fiscal", con independencia de los procedimientos en que haya participado, aunque no ha ocultado que una de sus mayores satisfacciones se la llevó con la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de Las Teresitas, la polémica operación de compraventa del frente de la playa del mismo nombre en la capital tinerfeña