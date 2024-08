Canarias declara la prealerta por vientos, que se suma a la de altas temperaturas y el mal estado del mar

El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por vientos en todo el archipiélago, que se activará desde la noche de este martes, que se suma a las ya decretadas por altas temperaturas y por fenómenos costeros adversos que permanecen vigentes desde el lunes.

En un comunicado, el área de Emergencias del Ejecutivo regional ha justificado esta decisión en base a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes que esperan para las próximas horas viento fuerte con rachas muy fuertes que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora en las vertientes sureste, oeste y noreste de las islas de mayor relieve.

Asimismo, ha recordado que continúa activa la alerta por riesgo de incendio forestal en las islas occidentales y Gran Canaria, ante la persistente situación de peligro que existe en el archipiélago, motivada por unas temperaturas que siguen siendo elevadas y una importante sequía.

Con el fin de evitar los incendios forestales, la dirección general de Emergencias ha insistido a la población en que hay que extremar la prudencia en el monte, no tirar colillas encendidas ni fósforos y evitar dejar desperdicios en zonas arboladas.

Además, ha recalcado que ante la primera señal de humo en zona de monte se debe llamar inmediatamente al 1-1-2, ya que el tiempo de reacción por parte de los servicios de emergencias es clave para evitar que el incendio se propague sin control.

En el caso de la prealerta por vientos, el Gobierno canario ha pedido moderar la velocidad en la carretera en aquellas zonas en las que el viento pueda alcanzar rachas de moderadas a fuertes y estar atento a posibles objetos que puedan caer a la vía.

Respecto a las altas temperaturas, sobre todo va a afectar a las zonas altas del norte, cumbre y mitad sur de Gran Canaria; Medianías (cota + 600) y zonas altas del Hierro, de La Gomera, de Tenerife y de la mitad oeste de La Palma; puntos del interior de la mitad sur de Fuerteventura y de Lanzarote.

Según informó el Ejecutivo regional, las temperaturas máximas alcanzarán y superarán los 30º C. Son probables valores de 32 – 34º C en las islas occidentales y en puntos del interior de la mitad sur de Lanzarote y de Fuerteventura, y de 34 – 37ºC en Gran Canaria. Se recomienda a la población que tome ciertas precauciones como evitar salir a la calle y, si lo hace, llevar una gorra o sombrero y utilizar ropa ligera, de colores claros y que no sea ajustada; así como evitar hacer ejercicio físico intenso en las horas centrales del día, permaneciendo en lugares frescos, bebiendo mucho líquido y protegiéndose del sol en el exterior. Con especial cuidado en el caso de las personas mayores y los menores, que son más vulnerables a estos episodios de calor intenso.

En cuanto al mal estado del mar, se espera viento alisio fuerte en altamar, y en zonas costeras del sureste, oeste y noroeste de las islas. Viento del nordeste de fuerza 5 – 6 (29 – 49 km/h), con áreas de fuerza 7 (50 – 61 km/h). Marejada a fuerte marejada. Mar de fondo del norte y nordeste de 1 a 2 m. Se pide aplazar aquellas actividades náuticas o deportivas y no bañarse en playas apartadas o sin vigilancia.

Además, si se aprecia cierto oleaje fuera de lo normal, no se debe permanecer cerca del mar, ni acercarse, aunque se calme de repente, al tiempo que han llamado la atención sobre no situarse en muelles y escolleras, ni permanecer en lugares cercanos al mar donde puedan ser golpeados o arrastrados por el oleaje