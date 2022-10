La esposa del exjuez Alba dice que hace días que no sabe de él y que entrará el martes en la cárcel

Teresa Lorenzo Establier, letrada de la Administración de Justicia, ha asegurado que su marido, el exjuez Salvador Alba, condenado a seis años y medio de prisión por conspirar contra Victoria Rosell, se personará “en tiempo y forma” en la cárcel este martes “a las tres de la tarde”. A juicio de la esposa del reo, esa es la hora a la que expira el plazo que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) le concedió para comenzar a cumplir la pena. En declaraciones a El País, Lorenzo ha afirmado además que no tiene contacto con su pareja “dese hace cuatro días”. “Ni conozco ni tengo acceso a los recursos que ha presentado (...). Estoy con la niña (su hija de 14 años), intentando que no se entere de nada”, recoge el artículo publicado en este diario este lunes.

El exjuez corrupto Salvador Alba trata de frenar 'in extremis' su ingreso en prisión con nuevas alegaciones

Precisamente este lunes se cumplen once meses desde que el Tribunal Supremo diera firmeza a la sentencia que consideró a Alba autor de los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial y lo condenó a una pena de seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación. El TSJC había dado de plazo hasta el pasado 16 de febrero para que el exmagistrado ingresara voluntariamente en prisión. Sin embargo, el día anterior su defensa presentó un escrito en el que alegaba que Alba padecía una enfermedad que le impedía viajar en avión y desplazarse hasta una de las cárceles que disponen de módulos de seguridad para autoridades encargadas de la persecución de delitos.

Ese requerimiento mantuvo paralizado el plazo hasta el pasado jueves, cuando el TSJC, una vez resuelto los recursos presentados por el exjuez condenado, lo reactivó, dándole un día para que ingresara en un centro penitenciario. Se le notificó el jueves a las 17.35 horas.

“Si se notifican a partir de las 15.00 horas, el primer día que cuenta no es el siguiente día, sino el siguiente día hábil. Es decir, que mi marido tiene hasta el martes 18 de octubre a las 15.00 para ingresar en prisión, sin perjuicio de que la sala, a la vista de los escritos que ha presentado la defensa, dicte alguna resolución”, ha manifestado la esposa de Alba a El País.

La defensa de Alba presentó el viernes un nuevo escrito de alegaciones para intentar retrasar la entrada del exjuez en la cárcel, alegando supuestas irregularidades en la tramitación de recursos e incidentes anteriores, como el que presentó para tratar de apartar de la sala que decide sobre la ejecución de su pena al presidente del TSJC. La defensa recusó a Juan Luis Lorenzo Bragado por haber contestado en el Parlamento de Canarias una pregunta formulada por un diputado de Sí Podemos precisamente sobre la demora en el ingreso en prisión de Alba, limitándose a afirmar que se estaban respetando los plazos “con pulcritud” y que no había trato de favor “privilegiado ni diferenciado”.

La esposa de Alba considera que también se han producido irregularidades en el expediente que tramita la petición de indulto parcial que ella misma cursó ante el Ministerio de Justicia (para intentar rebajar la pena de cárcel hasta los dos años y que no tenga que entrar). Dice que el informe remitido al Ministerio “no fue elaborado por el tribunal competente” . El TSJC rechazó la solicitud para mantener en suspenso la pena de cárcel mientras se tramitaba el indulto, pero informó de que se podía recurrir (primero en súplica y, después, en apelación). “En este auto se nos informaba de que mientras la decisión no sea firme queda en suspenso la pena. Sin embargo, a mi marido no le han notificado auto alguno que le denieguen la suspensión por indulto. A todo penado le notificas el auto denegando el indulto, lo llamas al juzgado y lo notificas. ¿A todos menos a Salvador Alba?”, se ha quejado la letrada de la Administración de Justicia, que recuerda que también pende la resolución del recurso de amparo que el abogado de su marido presentó ante el Tribunal Constitucional.

También denuncia Lorenzo Establier el procedimiento para notificar el auto del pasado jueves, que daba 24 horas de plazo para entrar en la cárcel. “Mira que en mi carrera judicial he puesto mandamientos de prisión, y en la vida hemos ido a casa de nadie con la Policía, sino se le cita en el juzgado ¿Por qué tiene que venir un policía a mi casa donde está mi hija cuando mi marido ha ido a notificarse siempre que el juzgado lo ha requerido? ¿Para hacer el teatrillo y perjudicar a mi hija?”, se pregunta.

“Un buen mensaje para la ciudadanía”

Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y víctima de los delitos de Alba, Victoria Rosell, ha asegurado que la entrada en prisión del exjuez “es un buen mensaje para la ciudadanía”. “Se necesita que sea realidad y se ejecute y entre en prisión para que se demuestre que una persona tan pegada al poder como Alba, que no solo era juez, sino también candidato al Consejo General del poder Judicial y al TSJC, avalado por el Partido Popular y, especialmente, por un ministro como José Manuel Soria, ni más ni menos, también puede ser condenado si comete unas ilegalidades tan grandes”, ha agregado.

Rosell ha recordado la “tremenda gravedad” de los hechos por los que Alba fue condenado, cometidos en 2016, cuando la magistrada se encontraba en situación de excedencia tras haber concurrido a las listas de Podemos por la provincia de Las Palmas. “Implica que el poder puede cambiar las reglas democráticas y pueda hacer que el voto de los ciudadanos se pueda alterar con ilegalidades. Yo me presenté a las elecciones para ser diputada durante una legislatura entera. Y solo lo pude hacer unos meses por culpa de estas maniobras delictivas de Soria y Alba. Después de una campaña electoral [la de las elecciones generales celebradas el 10 de noviembre de 2015] con juego sucio y desinformación, a pesar de todo logramos superar al PSOE en votos y nos quedamos a escasa distancia de Soria”, recuerda.

“Si logramos ese resultado con estas mentiras y los medios desinformando sobre mí, quizás sin tanto delito podríamos estar hablando de otro escenario. No creo que vuelva a presentarme, pero sí pediría a la gente que se pare a pensar qué puede hacer el poder político, mediático y empresarial con su voto, y que luche por recuperar la ilusión de 2015″, ha concluido.