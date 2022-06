Un juzgado abre diligencias por presunto abuso sexual del director de la televisión pública de Mogán a una trabajadora

El Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana abrió el pasado 17 de mayo diligencias previas por una denuncia de acoso laboral y abuso sexual al director de la Radio Televisión Pública de Mogán, Gregorio Guerra. La denunciante es una extrabajadora de la empresa Etiazul, que gestiona la televisión, radio y medios de comunicación digital del Ayuntamiento de Mogán, y que alega haber sido víctima de acoso laboral reiterado por parte de su jefe. Según la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil de Mogán el pasado 16 de abril, la “gota que colmó el vaso” fue una ocasión en la que le “agarró el culo” y le espetó: “Este culo me lo voy a follar”. Fuentes judiciales confirmaron este martes a este periódico que las diligencias ya están abiertas y que se investiga un delito de carácter sexual, sin que puedan dar más detalles del caso.

La trabajadora fue contratada por Etiazul, la empresa encargada de la gestión de esta televisión pública el pasado 21 de diciembre de 2021. En su denuncia relata unos presuntos hechos ocurridos entre el 8 de marzo de 2022 y el 16 de abril de este mismo año. La periodista explica que en el Día Internacional de la Mujer se realizó un directo desde el IES Arguineguín donde su jefe le gritó frases como “no tienes ni puta idea de cómo hacer el inicio de un programa” o “a mi no te me pongas chula” (siempre según la denuncia). Una vez acabado el directo, la afectada se torció el tobillo y, debido al dolor y a que los informativos de esta televisión se presentan de pie, pidió a su compañero que lo presentara solo. Al finalizar, asegura que su jefe le dijo que no parecía nada grave y que quería visualizar la pieza de vídeo grabada por la trabajadora en el IES. “Tras su visionado y delante de sus compañeros de trabajo, comienza a burlarse de ella y a imitar los movimientos de la denunciante”, que añade que se sintió “totalmente ridiculizada” y tuvo que abandonar el lugar para llorar. Mientras lloraba, declaró que seguía recibiendo llamadas de su jefe.

La denunciante sostiene que hay otros hechos de esta índole que puede aportar como prueba a la causa. Otra de las situaciones que relata en la denuncia es la referida al presunto abuso sexual, que data en el día 5 de abril de 2022. Entonces, se encontraba realizando un reportaje en la zona del muelle de Arguineguín junto a otros trabajadores de la televisión y de la productora. Asegura que se trataba de un reportaje para el que las entrevistas las estaba desarrollando Guerra, por lo que no comprendió por qué debía acudir ella. Antes de realizar esas grabaciones apunta que todos los trabajadores fueron a comer con su jefe a la Cofradía de Pescadores de Arguineguín y que ahí empezó la discusión debido a un reportaje que había realizado la afectada anteriormente y le afeó de nuevo “no tienes ni puta idea”, “lo que dices son chorradas” o “como sigas así de chula te vas de aquí”, “te vas a tu puta casa”.

La ex trabajadora afirma en esa denuncia que salió del local para llorar y que comenzó a tener un ataque de ansiedad, por lo que relató por WhatsApp a su pareja lo sucedido, unos mensajes que aporta también como prueba. En el exterior de este local afirma que uno de los trabajadores se acercó a decirle que estas cosas le ocurrían porque “responde” (a su jefe). En su declaración señala que al término de las grabaciones, los trabajadores abandonaron la zona y que ella y su jefe se dirigieron hacia la plaza de Las Marañuelas y mantuvieron una conversación sobre lo sucedido y se dieron un abrazo para zanjar los problemas. Posteriormente, explica que ocurrió el presunto abuso sexual, cuando le “agarró el culo” y le espetó “me lo voy a follar”, por lo que afirma que quedó “en shock”.

De baja laboral

A continuación, la denunciante acudió a un bar donde se encontraba su novio y explica que la camarera puede corroborar que llegó en estado de ansiedad. Una vez abandonaron este local, señala que fue a su casa y ahí continuó con ansiedad y vómitos. Al día siguiente, acudió a trabajar aunque relata que no tuvo contacto con su jefe. Ese día continuaba vomitando, por lo que llamó por teléfono a su doctora, que le recetó un medicamento. Como estos síntomas no cesaban, acudió a la consulta presencial el día 8 de abril y en ese encuentro le contó los problemas con su jefe a la médica. Desde esa fecha dispone de un parte de baja, en principio por 22 días, y que entonces se recogía en el documento que sería revisado el 22 de abril de 2022.

Entre medias, con fecha 13/04/2022, cuenta con un parte de consulta en el que refiere “vómitos y que se encuentra muy nerviosa”. En el documento médico se recoge que la paciente lo relaciona con problemas en su puesto de trabajo, hace referencia a que su jefe “la ha insultado”, “la acosa” e “incluso la ha tocado de forma inapropiada hace una semana”. Por ello, la doctora le receta, según consta en el documento médico, “aumentar la medicación ansiolítica”.

Despedida el 19 de abril

La periodista fue despedida de su puesto de trabajo el 19 de abril con una carta de despido donde se manifiesta que como motivo “no ser necesaria la continuidad de los servicios que ha venido prestando para esta entidad, siendo la fecha de despido el 19 de abril de 2022, en la cual causará baja”. En la carta, firmada por Etiazul, se añade que se lamenta “tener que transmitirle esta decisión” y que “se agradecen los servicios prestados”.

El despido se produce solo tres días después de que se interpusiera la denuncia en Mogán, fechada a las 13.32 de la tarde del sábado 16 de abril. La denunciante alega que estaba de baja aún por incapacidad temporal y que el despido lo recibió por burofax por parte de la gestoría contratada por la empresa. Un despido que considera improcedente y por el que se ha demandado, además de que afirma que sigue enviando los partes de baja a la empresa.

Guerra habla de “denuncia falsa”

“Es una denuncia falsa”, ha asegurado Guerra a este periódico al ser cuestionado por los hechos denunciados, que según afirma “han sido archivados”, pese a que fuentes judiciales confirmaron a Canarias Ahora que las diligencias están abiertas desde el pasado 17 mayo. El denunciado asegura que se querellará contra la denunciante y amenazó con que “sin lugar a dudas” si esta información era publicada lo haría también contra este periódico.

Gregorio Guerra asegura en que la trabajadora fue despedida de forma legal y que varios de sus ex compañeros fueron a declarar a la Guardia Civil y recalca que se ha “archivado la causa”. “Es mentira, no tiene ninguna prueba”, ha insistido. Al asegurarle que a este periódico le constaba que sí que se habían abierto diligencias, ha contestado: “Pero la apertura de diligencias, mi niña, es llamar a declarar”. En otra ocasión vuelve a contestar con “mi niña, pero si es una denuncia falsa” al ser preguntado sobre si se ha abierto alguna investigación en la televisión pública de Mogán por este caso. El denunciado sostiene que lo que ha motivado la denuncia es el despido de la afectada. No obstante, aquel se produjo unos días después de la denuncia, el 19 de abril, según la información en poder de este diario.