El juzgado abre ahora diligencias contra el director de la televisión pública de Mogán tras un error que impidió hacerlo antes

El juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana abrirá en las próximas horas diligencias previas por el caso de presunto acoso laboral y abuso sexual denunciado por una trabajadora de la Televisión Pública de Mogán contra el director de este medio, Gregorio Guerra. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirma que un error impidió abrir diligencias anteriormente y que el juez llamará a declarar al denunciado y a la denunciante próximamente.

El Ayuntamiento de Mogán no ha tomado medidas ante el presunto abuso sexual en su televisión por “no tener comunicación oficial”

Saber más

Este periódico había informado el miércoles pasado de que las diligencias estaban abiertas, como habían confirmado la Oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Sin embargo, “las diligencias contra el trabajador de Etiazul, por error, aún no están iniciadas a día de hoy”, han apuntado desde la oficina, que aclara lo sucedido.

En la noche del pasado lunes 30 de mayo, Canarias Ahora se puso en contacto por escrito con la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pidiendo información sobre el estado en el que se encontraban las diligencias 1236/22 del Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana por acoso laboral y abuso sexual contra un trabajador de la productora Etiazul. Este periódico preguntaba si era cierto que se había archivado la investigación “al desconocerse la identidad” del autor, cuando la denunciante lo había señalado con nombre y apellidos.

En un comunicado difundido este lunes por el gabinete de comunicación del TSJC se explica que a primera hora de la mañana del día siguiente, martes 31 de mayo, esta oficina se puso en contacto con el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, pidiéndole información sobre el caso. Tras realizar las oportunas gestiones, el juez explicó que el caso “no estaba sobreseído provisionalmente, sino que se habían incoado diligencias previas, explicando que la posible confusión se había producido porque por error se había incorporado al procedimiento un auto de sobreseimiento provisional correspondiente a otro caso, una denuncia por estafa informática con origen en Marruecos. El magistrado informó de que la deficiencia se había subsanado y que las diligencias previas contra el trabajador de Etiazul estaban incoadas y tramitándose”.

No obstante, añade que al tener conocimiento durante el pasado fin de semana de que por parte del denunciado se sostenía que su caso estaba sobreseído, y tras recibir esta oficina otra petición (en este caso de la Televisión Canaria) de información sobre el estado del procedimiento, la Oficina se volvió a poner en comunicación con el magistrado instructor del caso, quien en la mañana de este lunes, y tras realizar las correspondientes gestiones, informaba de que las diligencias contra el trabajador de Etiazul, por error, aún no están iniciadas a día de hoy, que existe un auto de sobreseimiento provisional en referencia este caso que sólo se ha notificado al Ministerio Fiscal y que es “erróneo” y que el auto de sobreseimiento provisional se ha trasladado este lunes a la única parte a la que se le había notificado, el Ministerio Fiscal, para que se pronuncie sobre su nulidad, ya que el juez no puede anularlo sin consultar a las partes.

En las próximas horas se procederá a la incoación de las diligencias previas en referencia al trabajador de Etiazul, Gregorio Guerra, “como no puede ser de otra forma, para dar tutela judicial efectiva a la denunciante sin que ello suponga que se prejuzgue o se crea a una u otra parte, acordando como primeras actuaciones la citación a la denunciante y al denunciado, a la primera para hacerle ofrecimiento de acciones y al segundo para tomarle declaración en calidad de investigado”.

El Juzgado se disculpa por la confusión que se haya podido generar y los perjuicios que haya podido causar un error involuntario.

El Ayuntamiento de Mogán, sin tomar medidas cautelares

El Ayuntamiento de Mogán confirmaba este viernes durante la celebración del pleno ordinario que no ha tomado medidas ante la denuncia por presunto abuso sexual y acoso laboral contra el director de la televisión pública del municipio, Gregorio Guerra, por parte de una trabajadora. El vicealcalde Mencey Navarro (Ciuca) ha contestado en el pleno a las preguntas de Artemi Artiles (PSOE) sobre la información adelantada por Canarias Ahora. “Esta administración no tiene conocimiento oficial de circunstancia alguna que tenga que ver con estos hechos, teniendo en cuenta que ni siquiera tenemos conocimiento oficial de este asunto evidentemente no se ha tomado ninguna medida al respecto, porque como usted muy bien ha dicho es una noticia de la que se ha tenido público conocimiento por este medio digital”, ha señalado el también concejal de Urbanismo y Seguridad Ciudadana.

De baja por ansiedad y despedida

Según la documentación a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, la denunciante se encuentra de baja desde el pasado 8 de abril, cuando acudió a consulta presencial después de que su doctora le hubiera recetado medicamentos para dormir unos días antes por su estado de ansiedad. El denunciado, al ser preguntado por este periódico sobre el despido de esta trabajadora mientras estaba de baja, lo ha negado y ha asegurado que la denuncia estaría motivada por el despido. No obstante, según la documentación consultada por este periódico la carta de despido de la trabajadora está firmada el 19 de abril y la denuncia ante la Guardia Civil se realizó el día 16, tres días antes.

La baja laboral, además, data del 8 de abril. Ese parte de baja se concedió por un total de 22 días, que se ha continuado prorrogando hasta la actualidad. Según fuentes cercanas al caso, un informe psicológico de parte denota que la periodista ha continuado con un cuadro de ansiedad desde entonces por lo que necesita seguimiento y medicación. También, según ha podido conocer este periódico, los partes de baja se siguen enviando a la empresa, ya que la trabajadora considera que el despido fue improcedente por lo que se ha demandado.