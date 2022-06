El Ayuntamiento de Mogán no ha tomado medidas ante el presunto abuso sexual en su televisión por “no tener comunicación oficial”

El Ayuntamiento de Mogán ha confirmado este viernes durante la celebración del pleno ordinario que no ha tomado medidas ante la denuncia por presunto abuso sexual y acoso laboral contra el director de la televisión pública del municipio, Gregorio Guerra, por parte de una trabajadora. El vicealcalde Mencey Navarro (Ciuca) ha contestado en el pleno a las preguntas de Artemi Artiles (PSOE) sobre la información adelantada por Canarias Ahora. “Esta administración no tiene conocimiento oficial de circunstancia alguna que tenga que ver con estos hechos, teniendo en cuenta que ni siquiera tenemos conocimiento oficial de este asunto evidentemente no se ha tomado ninguna medida al respecto, porque como usted muy bien ha dicho es una noticia de la que se ha tenido público conocimiento por este medio digital”, ha señalado el también concejal de Urbanismo y Seguridad Ciudadana.

“Evidentemente, a nosotros lo que nos corresponde a día de hoy es el sometimiento y respeto de las resoluciones judiciales que pudieran dictarse en el seno de este procedimiento y, una vez tengamos conocimiento oficial del asunto, pues esta corporación con responsabilidad actuará en consecuencia”, ha continuado el vicealcalde. Este periódico intentó este jueves recabar la postura del Ayuntamiento y conocer si se había aplicado algún protocolo o se había abierto una investigación para este caso, sin que fuera posible ya que desde el gabinete de prensa declinaron hacer declaraciones, colgando el teléfono, y tampoco respondieron a los correos electrónicos formales enviados.

El concejal del PSOE Artemi Artiles se refirió a la información de este periódico y preguntó en concreto: “¿Eran conscientes desde la corporación de esta circunstancia ? ¿Eran conocedores? ¿Qué medidas han tomado al respecto?” Además, planteó ¿existe responsabilidad subsidiaria por parte del ayuntamiento en caso de que el presunto delito sea ratificado por la justicia?

Artiles recordó que la televisión pública de Mogán es un servicio que está pensado “por y para los moganeros y moganeras” y que en este caso el nombre del municipio sale “mal parado”. “En caso de que no se haya tomado ninguna medida, adelantamos que desde el PSOE de Mogán exigiremos que el Ayuntamiento abra de oficio una investigación interna para depurar en el caso de que existieran responsabilidades con la empresa y así poder tener cobertura”, sostuvo el concejal socialista.

NC pide que se suspenda cautelarmente a Guerra como director

Nueva Canarias Mogán ha registrado un escrito este 3 de junio en el Ayuntamiento en referencia a este caso. En el documento, la concejala Isabel Santiago reclama que “se den las instrucciones oportunas a la entidad adjudicataria del servicio de gestión de la radio televisión pública de Mogán, la mercantil Etiazul para que, cautelarmente, suspenda del ejercicio de todas sus funciones al director del medio público hasta que se resuelva el proceso judicial, que se sustancia contra este por presunto acoso sexual”.

Así mismo, reclama que por parte de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, “se den la órdenes oportunas para que el Ayuntamiento se persone en la causa judicial iniciada por la trabajadora contra el director de la televisión pública” y que “se dicten las instrucciones oportunas para activar las medias recogidas en el plan de igualdad de Mogán y garantice todos los derechos a la trabajadora denunciante de acoso sexual”. El partido de Santiago también reivindica que por parte de la alcaldesa y su grupo de gobierno se condenen de forma pública los hechos denunciados por la trabajadora y se den las instrucciones oportunas para que se inicie una investigación interna en la televisión.

“Resulta muy difícil de entender a esta parte que una administración pública, que debe ser ejemplo ante la sociedad de reivindicación, lucha y protección de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, opte por la callada cobarde por respuesta, y aparentemente, por la inacción ante unos hechos de este calado. De poco sirven todos los programas que el Cabildo financia en Mogán, en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, si ante situaciones de este tipo, la alcaldesa de Mogán ni está ni se le espera”, lamenta la concejala Isabel Santiago.

La concejala señala que los hechos que se relatan en las informaciones publicadas “son de una gravedad absoluta” y remarca que se refieren a trabajadores de un medio de comunicación público, financiado en su totalidad por fondos públicos. Por otro lado, añade que el presunto acosador habría utilizado “su situación de superioridad jerárquica en dicho medio” al tratarse del director de la televisión pública.

Más episodios machistas

Nueva Canarias también recuerda otros antecedentes en Mogán sobre episodios machistas como el “desmantelamiento del servicio de atención jurídica a víctimas de violencia de género”. Una denuncia para la que se remonta a 2015 cuando la alcaldesa de Mogán tuvo que dar cuenta ante el pleno por el decreto en el que ordenaba que la letrada adscrita al departamento de violencia de género finalizara el desarrollo de estas funciones y se incorporara al departamento de contratación. Santiago reprocha que la alcaldesa “justificó esta decisión en que sólo se llegaban a los 15 expedientes al año, de los cuales no todos se referían a la violencia de género”.

Así mismo la concejala apunta al “comentario irrespetuoso” que en en sesión plenaria realizó también en 2015 el portavoz de Ciuca, Mencey Navarro, al dirigirse a la portavoz del PP, cuando justificaba su bajada de sueldo, afirmando “que ahora no le daría para ir tanto a la peluquería”. Santiago lamenta que ese comentario solo fue reprendido por ella, cuando tachó a Navarro “de machista y retrógrado”, pero quedó “sin reprimenda por parte de la alcaldesa o de la entonces concejala del PSOE Pino González”.