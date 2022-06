El Ayuntamiento de Mogán guarda silencio ante el caso de presunto abuso sexual y acoso en su televisión pública

El Ayuntamiento de Mogán guarda silencio ante el caso de presunto abuso sexual y acoso laboral a una trabajadora de su televisión pública por parte de su director, Gregorio Guerra. La corporación municipal ha declinado responder tanto por correo electrónico como telefónicamente a este periódico al ser cuestionado por la denuncia por la que el Juzgado de Instrucción número 2 ha abierto diligencias previas. “No vamos a hacer ningunas declaraciones al respecto, hasta luego, buen día”, han respondido desde el gabinete de prensa (delegado en la empresa pública Mogán Sociocultural por casi 70.000 euros) y al momento han colgado la llamada. El Ayuntamiento que lidera Onalia Bueno (Ciuca) tampoco ha respondido a los correos electrónicos enviados al gabinete de prensa y a la propia Alcaldía para aclarar si eran conocedores de la existencia de esta denuncia y si se ha aplicado algún protocolo.

La diligencias abiertas el pasado 17 de mayo se producen después de que el 16 de abril una periodista contratada por la empresa Etiazul, a cargo de la gestión de la tele, radio y medios digitales del municipio denunciara ante la Guardia Civil acoso laboral reiterado por parte de su jefe y un presunto caso de abuso sexual que fue la “gota que colmó el vaso”. Esos presuntos hechos ocurrieron el pasado 5 de abril, cuando “agarró el culo” a la trabajadora y le espetó: “Este culo me lo voy a follar”. Fuentes judiciales confirmaron este martes a este periódico que las diligencias ya están abiertas y que se investiga un delito de carácter sexual, sin que puedan dar más detalles del caso.

Este miércoles, al preguntar al denunciado precisamente si conocía si la televisión que dirige había abierto alguna investigación para esclarecer los hechos ha respondido que no, al tratarse de una “denuncia falsa”, “mi niña”. En la denuncia, la trabajadora de la televisión pública también alude a otros hechos ocurridos entre el 8 de marzo de 2022 y el 16 de abril de este mismo año. Ante la Guardia Civil relató que su jefe le gritó frases como “no tienes ni puta idea de cómo hacer el inicio de un programa” o “a mi no te me pongas chula”, unos episodios que afirmó que no eran aislados.

De baja por ansiedad y despedida

Según la documentación a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, la denunciante se encuentra de baja desde el pasado 8 de abril, cuando acudió a consulta presencial después de que su doctora le hubiera recetado medicamentos para dormir unos días antes por su estado de ansiedad. Una baja que se ha ido prorrogando hasta la actualidad. Entre medias, con fecha 13/04/2022, cuenta con un parte de consulta en el que refiere “vómitos y que se encuentra muy nerviosa”.

El denunciado, al ser preguntado sobre el despido de esta trabajadora mientras estaba de baja, lo ha negado y ha asegurado que la denuncia estaría motivada por el despido. No obstante, según la documentación consultada por este periódico la carta de despido de la trabajadora está firmada el 19 de abril y la denuncia ante la Guardia Civil se realizó el día 16, tres días antes.

La baja laboral, además, data del 8 de abril. Ese parte de baja se concedió por un total de 22 días, que se ha continuado prorrogando hasta la actualidad. Según fuentes cercanas al caso, un informe psicológico de parte denota que la periodista ha continuado con un cuadro de ansiedad desde entonces por lo que necesita seguimiento y medicación. También, según ha podido conocer este periódico, los partes de baja se siguen enviando a la empresa, ya que la trabajadora considera que el despido fue improcedente por lo que se ha demandado.

El Ayuntamiento de Mogán cuenta con un plan de igualdad, tal y como manda la ley a las instituciones públicas, donde suscribe los convenios internacionales y leyes actuales en materia de Igualdad y violencia de género. Además, acoge como eje estratégico precisamente la violencia de género, destacando que se fomentará el “trabajo de sensibilización, una labor de prevención y la atención a las víctimas de violencia de género”. Además, el consistorio está adscrito a la Marco Estratégico por la Igualdad, impulsado por la consejería de Igualdad, Diversidad y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria. No consta, que desde el consistorio se hayan puesto en contacto con la denunciante para aclarar el caso.

Otras polémicas judiciales en Mogán

Recientemente, el juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana ha archivado el delito electoral en la causa que investigaba, entre otros, a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciudadanos por el Cambio - Ciuca). El juez asumía así la tesis de la Fiscalía y concluía que los hechos que atañen a la presunta trama de compra y tramitación fraudulenta de votos en las elecciones de 2015 están prescritos y que no hay suficiente indicio probatorio para formular acusación por los acontecimientos de 2019. El sobreseimiento del delito electoral de 2015 es libre (definitivo, por tanto) y el de 2019, provisional. Esta decisión no implica, sin embargo, el archivo de toda la causa.

De hecho, en julio del año pasado el juez decidió abrir cuatro piezas separadas para investigar otros hechos presuntamente delictivos hallados por el equipo de la policía judicial de la Guardia Civil durante la instrucción. En ellos se investiga un presunto amaño para favorecer a un empresario, otra causa relacionada con los complementos salariales otorgados por el gobierno municipal a trabajadores afines a Ciuca, los contratos de servicios veterinarios concedidos en exclusiva a la empresa familiar del actual asesor de Urbanismo de la corporación sureña, y la orden de bloquear el acceso de la Guardia Civil a documentación digital obtenida durante la operación de entrada y registro en las dependencias municipales, en septiembre de 2019.