Tres familiares son condenados a cumplir 12 y ocho años de prisión por intentar matar a un hombre en Telde

La Audiencia de La Palmas ha condenado a penas de entre 12 y ocho años de prisión a tres miembros de una familia que trataron de asesinar en diciembre de 2017 a un vecino del municipio grancanario de Telde en las inmediaciones del Parque Central Las Remudas, donde, tras planear su muerte y después de una pelea, fue apuñalado con un cuchillo.

En una sentencia hecha pública este jueves se impone una condena de 12 años de cárcel para el principal acusado, Marcos Antonio I.S., conocido como el Raña, por intentar matar a A.P.H., quien logró huir tras ser agredido. El hermano del principal acusado, Jonathan, y su sobrino Francisco S.I. han sido condenados a ocho años de cárcel, y ninguno de estos dos procesados, al igual que el Raña, podrá acceder al tercer grado hasta el cumplimiento de la mitad de la condena.

La sobrina del Raña, Saray S.I., y la hermana, María Candelaria I.S., han sido absueltas del delito de intento de asesinato al no haber quedado acreditado, según la sentencia. En el caso de Saray, se señala en los hechos probados que no se ha demostrado que actuó concertada con los tres principales condenados para provocar primero a la víctima y que después sus parientes lo agredieran.

La Audiencia condena a la sobrina del principal acusado, Saray S.I., a un año y seis meses por un delito de lesiones y a otro de lesiones leves por el que deberá pagar una multa de 180 euros, que también ha impuesto a las acusadas María Candelaria, hermana del mismo, y a Tania P.H., hermana a su vez de la víctima.

Saray S.I. y Tania P.H. iniciaron una pelea tras la agresión sufrida por el hermano de esta última, en la que también se vio implicada una tercera hermana que resultó herida, Deborah P.H., que recibió varios golpes en el rostro, y María Candelaria I.S.

El tribunal ha absuelto también a Jonathan I.S. del delito leve de lesiones del que era también acusado, según detalla el fallo.

Los tres condenados por el delito de intento de asesinato deberán indemnizar a la víctima de manera conjunta con 6.901 euros, mientras Saray S.I. deberá aportar un 10 % de esa indemnización. La procesada María Candelaria I.S., condenada por un delito leve de lesiones, deberá pagar 391,4 euros por los daños que causó en la pelea.

Según el fallo, los tres condenados por el intento de asesinato no se podrán acercar a la víctima en 17 años, en el caso del Raña, y en 13, en el de los otros dos, y María Candelaria I.S. y Saray S.I. tampoco podrán acercarse a la hermana de la víctima, Tania P.H. en un periodo de tres años.