El futuro del turismo en Canarias pasa por mejorar la gestión, la protección ambiental y escuchar a la ciudadanía

El futuro del turismo en Canarias está asegurado, dados los buenos resultados que está obteniendo esta industria, pero debe mejorar algunos aspectos para que su relación con la ciudadanía, y su propia supervivencia, no peligre. Esos aspectos son muy diversos, pero se pueden resumir en más gestión, más planificación, más protección del entorno natural, más previsión ante las amenazas del cambio climático y más escucha hacia esa ciudadanía descontenta con fenómenos tales como la turistificación de las ciudades, la falta de viviendas asequibles o la saturación en la movilidad.

Estas son algunas de las conclusiones extraídas de la celebración del I Foro Internacional de debate Presente y Futuro del Turismo en Canarias, organizado por Canarias Ahora y la Fundación Diario de Avisos, y que ha tenido lugar este viernes en Tenerife. El acto ha estado patrocinado por Promotur, Lopesan y Spring Hotels.

El foro ha dado voz tanto al Gobierno de Canarias y a empresarios del sector, como a expertos en distintas áreas y representantes políticos de diferentes destinos turísticos que viven una situación similar a la del Archipiélago: Barcelona, Illes Balears, Málaga y Hawái.

“Gestión, regulación, ordenación y disciplina”

El primero en intervenir fue Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Promoción y Formación del Gobierno de Canarias, que defendió la necesidad de tener una visión de futuro siguiendo el “modelo catedral”, es decir, con una buena “cimentación” y cuyos resultados perduren en el tiempo. Rodríguez admitió que quería transmitir una imagen positiva del turismo, porque aporta el 35% del PIB y el 40% empleo y porque Canarias es la comunidad que más dinero genera por turista. Por eso, ha dicho, “queremos un turismo de mayor valor añadido, no contar turistas, sino contar empleos, contar fiscalidad”.

Pero aún así, dijo, hay aspectos que cambiar. Explicó que hay un proceso de renovación de la planta hotelera en las islas y que “hay asignaturas que mejorar”. Aquí hizo una autocrítica hacia la administración, en un discurso que fue muy elogiado y recordado durante el resto de la jornada. Rodríguez indicó que el marco normativo del turismo debe ser mejorado porque contempla la vivienda vacacional, por ejemplo.

La renovación también afecta al espacio turístico para ser “más amable para el residente y para el visitante”. Destacó la falta de regulación en cuanto a campings, viviendas singulares y al turismo activo y señaló que todo lo que no está regulado “produce afecciones ambientales, sobre todo en costas”.

Respecto a los retos, subrayó la necesidad de “crear refugios climáticos” y mejorar la planificación urbanística de las islas. E invitó a hacer una reflexión sobre un posible decrecimiento. “La clave está en saber qué queremos, que es bienestar del residente, y a partir de ahí viene el bienestar del turista”.

Por último, afirmó que para que todo esto se ponga en marcha debe haber más disciplina: “Canarias tiene un enorme problema con hacer cumplir las leyes”.

Diagnóstico del sector: mejorar la comunicación, la gestión y exportar conocimiento y experiencia

A continuación, el Foro acogió la primera mesa de debate, en la que participaron Mónica Palacios, directora de promoción de producto, Comunicación Corporativa y Gestión de Crisis de Turismo de Canarias, José Alba, director general de la división hotelera del Grupo Lopesan, Miguel Villarroya, director general de Spring Hotels.

Todos ellos coincidieron en que el sector vive un momento dulce pero apuntaron que para que pueda hablarse de “bonanza” esos buenos datos de visitantes y gasto deben mantenerse en el tiempo.

Mónica Palacios explicó que el turismo está creciendo en todo el mundo por, entre otros motivos, cuestiones sociológicas y esa búsqueda de una “experiencia de viaje” se ha traducido en un turismo de mayor calidad.

“La industria ha cambiado”, dijo, “especialmente en lo referente a la sostenibilidad”. “Se están desarrollando proyectos muy importantes por parte de las empresas turísticas que la ciudadania desconoce”.

José Alba incidió en que Gran Canaria tiene 50.000 camas menos que hace unos años, pero al mismo tiempo la vivienda vacacional no ha dejado de crecer, sin estar regulada. “Eso crea una distorsión de la realidad del sector”. Además, concluyó que todo lo que está regulado tiene aspectos muy positivos, “lo que no, no tan positivo”.

Miguel Villarroya incidió en la necesidad de “regular rápidamente esa oferta que no está ordenada”. Y aportó varios datos: hay 15.000 alojamientos de vivienda vacacional en Tenerife solo en el último año, lo que supone 60.000 plazas más desde 2023. “Hay que ordenar urgentemente”, concluyó.

Como retos, Palacios indicó que para el sector sigue siendo la descarbonización, la sostenibilidad, y Alba añadió la mejora del marco jurídico, la ordenación del territorio y la administración para que haya “más claridad”. Y subrayó la necesidad de que todos los actores turísticos contribuyan “por igual” al desarrollo de la economía canaria, algo que “no ocurre ahora”.

Respecto al cambio de modelo demandado por las protestas del 20A, Palacios apuntó que “eran más bien cuestiones sociales, como la dificultad del acceso a la vivienda, la movilidad, el transporte, el desabastecimiento de agua o la turistificación”. Sin embargo, añadió que el número de turistas no se ha incrementado respecto a 2017, mientras que sí lo ha hecho la población.

José Alba opinó que las reivindicaciones del 20A se habían “pervertido” y que se protestaba contra el sector turístico sin que este fuera responsable de algunos de esos problemas, que tienen más que ver con una mala gestión por parte de las administraciones. Y puso como ejemplo que el grupo al que representa (Lopesan) paga un 25% por encima del convenio colectivo, genera más electricidad de la que consume y parte de los productos que utiliza en sus establecimientos son producidos en sus propios huertos de kilómetro cero. “No todas las empresas actúan como Lopesan, por eso hay que buscar soluciones y mejorar los planes de ordenación, en vez de culpar o responsabilizar al modelo turístico regulado”, dijo.

Villarroya opinó que se buscó “un culpable” y que este fue la industria hotelera, “que no tiene culpa de que se hayan creado 100.000 plazas turísticas de viviendas vacacionales en los últimos cinco años”.

Por último, Alba señaló que la industria ha comunicado “fatal” sus logros y que no ha sabido “hacer atractivo” el sector a la ciudadania, por lo que invitó a hacer una reflexión, algo en lo que coincidió Villarroya. Además, como potencia turística, afirmó que hay que mejorar la profesionalización y exportar talento, formación y experiencia.

Hawái: mismos problemas al otro lado del mundo

A continuación, el Foro dirigió su mirada hacia un archipiélago que, a pesar de encontrarse al otro lado del mundo, afronta problemas muy similares a los de Canarias en relación con un turismo de masas. Keani Rawlins, vicepresidenta del consejo del condado de Maui (Hawái, EEUU), explica en una entrevista realizada por la periodista Dácil Jiménez cuáles son esos problemas, qué medidas han tomado en sus islas y cuáles han sido los resultados obtenidos.

Expertos muestran la otra cara del turismo en Canarias

A continuación intervinieron tres expertos invitados: el documentalista Felipe Ravina, la catedrática en Geografía Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Emma Pérez-Chacón, y el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Matías González.

Ravina comenzó dejando claro que respecto al futuro de Canarias “no hay que buscar enemigos, sino trabajar en conjunto”, y expuso “para dar un poco de perspectiva” los datos de visitantes de países como Brasil o Argentina, o archipiélagos como el de Galápagos, todos con un número de turistas muy inferior al de Canarias. Con ello quiso reivindicar que “el número se nos ha ido totalmente de las manos” y está afectando no solo a los espacios naturales sino también “al modo de vida” de la gente. “Es un problema de número, porque este es un territorio limitado, con unos recursos limitados”.

Expuso con datos los daños medioambientales que está sufriendo Canarias por la creciente presión sobre sus ecosistemas: “En los últimos 50 años hemos perdido el 90% de nuestra biomasa”.

Y señaló especialmente los millones de litros de aguas residuales que se vierten cada día sobre ecosistemas protegidos. “Todo eso el turista lo ve cuando bucea y eso afecta al valor añadido, esos problemas de gestión pueden afectar al turista que viene buscando unas islas en buen estado”.

Esas cifras de llegadas de turistas, como se vio en el 20A, “crean un sentimiento de rechazo. El hartazgo es cada vez mayor, no por el turismo, sino por la falta de gestión”.

A esto se suman los atascos y el colapso de los espacios protegidos. “Disciplina”, dijo, recordando lo explicado en la primera mesa del Foro, y señaló entonces el proyecto Cuna del Alma: “No contempló hasta 10 especies protegidas en sus informes. Es responsabilidad del Gobierno parar proyectos que no cumplen la ley”.

“Son muchos factores que influyen en el hartazgo” y “el fracaso” de las administraciones y de la industria es que “este paraíso ha dejado de serlo, gente que deja de sentirse orgullosa y empieza a sentir vergüenza”. Todo esto, explicó, hizo que el 20A se sumase mucha gente a las protestas.

Por todo ello, consideró imprescindible que no se aumenten las plazas turísticas, tampoco los residentes. Añadió que el principal reclamo al turista son nuestros espacios naturales, por ello, “lo mejor que le podría pasar al turismo y al residente es que nuestros espacios naturales se protejan”.

El 'valor añadido', en peligro

Matías González inició su intervención lanzando una pregunta a los asistentes: “¿Estamos preparados para afrontar los retos de los que se ha hablado aquí?”. En su opinión, para iniciar una mejora es necesaria una mayor coordinación entre departamentos dentro de la administración, y puso varios ejemplos sobre los distintos problemas que conlleva el reparto de competencias y que algunas consejerías trabajen de manera independiente a otras en cuestiones que atañen a ambas. “Hay demasiada inercia en los mecanismos de las administraciones, distintas competencias, hacen falta colaboraciones interadministrativas”, señaló.

“El turismo es mucho más de lo que hacemos en nuestra empresa”, espetó antes de reflexionar: “Si es cierto que lo que importa es la experiencia para un turista, hay que aceptar entonces que la rentabilidad de esa empresa (hotel) no depende solo de lo que esa empresa hace dentro de sus instalaciones, sino también fuera (playas, restaurantes, montes, etc.). Por tanto, habrá que invertir más en la preservación y conservación de la naturaleza. Creo que hay un deficit en la necesidad de definir lo que es común en el turismo”, explicó, en referencia al uso de carreteras, hospitales, aceras, energía, recursos, etc..

Por todo ello, prosiguió, “necesitamos reorientar esta industria, que nos da de comer y condiciona nuestras vidas en muchos sentidos, porque transforma también nuestros hábitats naturales y humanos”.

Sin embargo, señaló que la industria debe también “escuchar” a la sociedad sobre cuánto quiere verse expuesta a la interacción con el turista. “Nos falta una comprensión de la naturaleza compleja de este fenómeno que es el turismo. Hay que gestionar mejor esas interacciones”.

El litoral, doblemente amenazado

La catedrática en Geografía Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Emma Pérez-Chacón centró su intervención en los daños causados al litoral de las islas por la urbanización descontrolada y por la fragilidad del mismo.

La experta destacó que solo el 3% del territorio sigue siendo playa duna. “Esa zona es la que ha sido el oscuro objeto de deseo de la construcción. Ademas, no se han conservado ni protegido esas zonas” y las construcciones han acabado por “entorpecer la llegada de arena” a esas áreas arenosas de las islas. A la hora de desarrollar la industria turística y de urbanizar, no se han tenido en cuenta estos aspectos. “Hemos construido sobre la desembocadura de barrancos, porque acaban en el litoral”, y puso como ejemplo Los Cristianos, en Tenerife, donde cuando llueve en abundancia se producen inundaciones, porque es el cauce del barranco.

“Ocupamos el litoral con fondo de barranco, se colmata ese barranco y se pasa al siguiente. Eso provoca importantes alteraciones en la dinámica”, ha detallado. Y eso, ha añadido, afecta también a las construcciones, que muestran problemas con el tiempo.

“Es como el cuadro de Saturno devorando a sus hijos”, ha expuesto. “Todo esto nos dice que nuestra manera de relacionarnos con el litoral debe ser revisada”. La catedrática ha explicado que el 12% de la franja costera canaria está deteriorada, según un informe de Greenpeace, y según un informe de la ULPGC que se publicará próximamente, los datos son aún peores. “Nos salen cifras en Tenerife del 21% y en Gran Canaria, del 20%. Si nos centramos a la franja más cercana a la costa, en Gran Canaria el porcentaje es del 30%”.

La consecuencia es “un litoral artificializado, alterado”. Si esto se examina junto a las zonas de vertidos residuales se ve “una intensa relación”.

Y por último, hay que añadir la subida del nivel del mar por el cambio climático. Entonces la experta advirtió: “No les quiero asustar, pero les recomiendo ver el proyecto de Grafcan donde se pueden ver las zonas inundables de Canarias en un futuro por la subida del nivel del mar. Buena parte de ellas son turísticas”.

Pérez-Chacón reflexionó sobre que en el pasado había menos conocimiento del valor del medio natural y de las consecuencias de la actuación humana sobre él; por tanto “Ahora tenemos mucha mas responsabilidad”.

Por ello, hizo cinco propuestas: reciclar el territorio litoral degradado, en vez de ganar terreno; mejorar el tratamiento y la reutilizaron de agua; no hacer nuevas intervenciones en el litoral en zonas susceptibles de ser inundadas; no edificar en cauces de barrancos, no edificar en laderas con pendiente superior al 50%.

“Hay que planificar para la incertidumbre”, por lo que no ocupar más litoral sabiendo que es sensible es lo más responsable y lo más coherente.

Cómo afrontan Barcelona, Baleares y Málaga sus problemas con el turismo

A continuación, el Foro dio paso a una segunda mesa redonda con David Bondia, del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) de Barcelona, que expuso el panorama actual en la ciudad condal y explicó, entre otras cuestiones, la afectación del turismo de masas a los derechos de los vecinos. Junto él debatió Iago Negeruela, exconsejero de Turismo de Baleares, quien impulsó durante su mandato en la pasada legislatura medidas tales como una tasa turística. Por último, intervino también José María Romero, investigador del proyecto EMCROTUR de la Universidad de Málaga, quien expuso cómo afronta esta ciudad la llegada de millones de turistas mientras lidia con la amenaza del cambio climático y su afectación a las zonas costeras.

Conclusiones

El foro finalizó con una mesa de conclusiones integrada por Rafael Yanes, ex diputado del Común en la pasada legislatura; Alfredo Díaz, jefe pedagógico de la Fundación César Manrique, artista lanzaroteño cuyo legado medioambiental es siempre reivindicado en la defensa del patrimonio natural y cultural de las islas; y Carlos Sosa, director de Canarias Ahora.