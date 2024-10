“Es la hora de que ganen otros”: la expresidenta de Baleares debate en Lanzarote sobre el modelo turístico canario

Bajo el lema Hacia un Modelo Turístico Justo, Social y Sostenible, el PSOE de Lanzarote celebró un debate clave para el futuro del turismo en Canarias. El acto, celebrado en la Sala El Fondeadero de Puerto del Carmen, contó con la presencia de Francina Armengol, secretaria general del PSOE de Baleares y expresidenta del Govern Balear, quien compartió sus experiencias en la gestión de un modelo turístico más equilibrado y sostenible, fruto de años de trabajo en su archipiélago natal. Armengol, acompañada por la secretaria insular del PSOE de Lanzarote y Diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, recordó la historia que ha marcado al turismo en territorios insulares como Baleares y Canarias, haciendo eco de una realidad compartida: “Ambos podemos sentir lo que es cómo te sacan de tu casa y cómo el espacio público se convierte en un espacio demasiado compartido”. Con estas palabras puso de relieve la saturación que sufren las islas, y la urgencia de cambiar el rumbo con políticas coherentes y valientes.

El camino correcto no siempre es fácil

En su intervención, Armengol hizo un relato de las políticas llevadas a cabo bajo su gobierno con la premisa de la lucha por la justicia social y el bienestar de las personas, donde dejó claro que el camino correcto no siempre es fácil. “El histórico con el que nos encontramos era que siempre crecía el empresariado, bien fuera en permisividad para construir o para obtener más ganancias”, señaló. “Siempre tuve claro que si tenía que defender a alguien, sería a los trabajadores”, sentenció Armengol. “Era la hora de que ganaran otros”, con esta afirmación, Armengol dejó clara su convicción de que las políticas turísticas deben centrarse en mejorar la calidad de vida de quienes hacen posible esta industria: las personas.

El turismo, entendido como una industria que protege a sus trabajadores

Entre los logros más destacados de su gestión, Armengol recordó la Ley de Turismo que su gobierno impulsó, una norma pionera en derechos laborales dentro del sector. Gracias a esta ley, las camareras de piso, conocidas como Las kellys, vieron mejorar sus condiciones de trabajo con la implantación de camas elevables que reducen el esfuerzo físico, y se reguló la temperatura en las cocinas y lavanderías, protegiendo la salud de los trabajadores. “Nadie imaginaría una industria como la de la construcción sin medidas que protejan a sus trabajadores; el turismo debe ser entendido de la misma manera, como una industria que requiere seguridad y bienestar para su fuerza laboral”, señaló Armengol, reafirmando su visión del turismo como un sector que debe garantizar condiciones dignas para todos.

Cabe señalar que recientemente los partidos que conforman el Gobierno de Canarias (PP, CC, AHI y ASG) votaron en el Parlamento regional en contra de una medida propuesta por el PSOE para obligar a los hoteles de las islas a instalar camas elevables y proteger así la salud de las trabajadoras.

Además, Armengol implementó el Impuesto de Turismo Sostenible, cuyos fondos se destinaron a invertir en la mejora de un recurso esencial como es el ciclo integral del agua, la creación de vivienda de protección oficial y la innovación turística. También destacó su trabajo en la aprobación de la Ley de Cambio Climático, una legislación ambiciosa que busca reducir el impacto del turismo en el entorno natural, asegurando un equilibrio entre el crecimiento económico y la protección del territorio.

Durante su discurso, también hizo una reflexión sobre la necesidad de proteger identidad y las formas de vida de los territorios insulares. “Si dejas de mostrarte como eres, pierdes tu identidad, y por tanto, lo pierdes todo”, advirtió. Armengol resaltó la importancia de no sacrificar el carácter único de cada isla en favor de un turismo masivo, recordando que la autenticidad es lo que da valor a los destinos. “Cuando tomábamos las medidas nos decían que íbamos contra la economía, y la realidad es que fuimos los primeros en crecimiento económico”, añadió, reafirmando que un modelo turístico sostenible y fiel a su esencia no solo es viable, sino que también es rentable. “Gobernando, tenemos el deber de ser coherentes y valientes”, afirmó con convicción, subrayando la importancia de un liderazgo que no ceda ante las presiones, sino que busque el bien común.

“Nuestros hijos y nuestros nietos tienen el derecho de vivir en nuestra tierra”

María Dolores Corujo, secretaria insular del PSOE de Lanzarote, tomó la palabra para agradecer a Armengol su intervención, recordando que poner el desarrollo turístico al servicio de las personas y garantizar su sostenibilidad en el tiempo está en el ADN del PSOE de Lanzarote y reivindicó la importancia que ha tenido para la isla el Plan Insular del 91, marcado de manera indeleble con sello socialista, al tiempo que recordaba la relevancia de seguir el camino que se comenzó en su mandato como presidenta del Cabildo. Corujo rememoró la declaración de saturación turística que llevó a cabo durante su etapa, una declaración que buscaba proteger el futuro de la isla y que, lamentablemente, ha sido frenada por el actual gobierno de derechas. “Nuestros hijos y nuestros nietos tienen el derecho de vivir en nuestra tierra”, destacó Armengol, coincidiendo con Corujo en la necesidad de garantizar las oportunidades para las generaciones futuras.

El debate dejó claro que el turismo debe ser compatible con la protección del medio ambiente y el bienestar social, una visión que Francina Armengol ha convertido en realidad en Baleares y que el PSOE está decidido a trasladar a las islas Canarias. “El PSOE seguirá trabajando por un modelo turístico que mire no solo hacia el presente, sino también hacia el futuro, protegiendo los derechos de las personas y el entorno natural que hace única a la isla”, concluyó María Dolores Corujo.