Turismo prevé que la temporada de invierno en Canarias será "un éxito"

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha manifestado este martes su convencimiento con que en breve los países comiencen a levantar sus advertencias a los viajes a las islas, lo que conllevará un aumento de las reservas de viajes para estos meses.

Castilla ha reconocido en el Parlamento de Canarias que la conectividad aérea con el Archipiélago en octubre no está llegando ni al 40% de la que se ofertó en el mismo mes en 2019, a lo que se añade una muy baja ocupación de los vuelos. Y esto sucede, según sus explicaciones, porque la demanda turística está evolucionando al son de las decisiones sobre movilidad de los gobiernos, algo que los sistemas de reservas están registrando casi en directo. “Tan pronto hay anuncio de cuarentena se producen cancelaciones, mientras que la retirada de cuarentena es igual al aumento de reservas”.

Es algo que están teniendo muy claro los turoperadores, según dijo, de ahí que TUI, que prevé que en días o una semana Alemania levante la advertencia a los viajes a Canarias, “se haya aventurado con el proyecto piloto de reanudar conexiones con las islas, pocas, pero significativas por cuanto demuestran la confianza en Canarias como destino seguro".

La consejera regional ha recordado que Canarias cuenta con "argumentos" para que esta temporada de invierno que se inicia en noviembre sea "un éxito", al ser el único destino "de gran capacidad, conocido, de media distancia, con buen clima y con estándares europeos que podría acoger a la demanda potencial desde los diferentes mercados emisores". No obstante, ha reconocido que hay factores que podrían dar al traste con todas las buenas expectativas, entre los que citó que continúe agudizándose la pandemia en los mercados emisores y que vuelvan a ponerse en práctica confinamientos de la población.

Castillo ha celebrado el plan que ha puesto encima de la mesa la Comisión Europea para armonizar los umbrales de riesgo entre los Estados miembros. Y así evitar los cerrojazos repentinos que sacudieron a Canarias en pleno verano, como los que indicaron Reino Unido y Alemania. No obstante, ha lamentado que la UE haya dejado en el aire qué medidas implementar por cada país en función del avance de la pandemia.

“Esperamos que esta propuesta, cuyo espíritu es no restringir la movilidad en el espacio Schengen y que las medidas que se apliquen ante el nivel de pandemia de terceros países sean proporcionadas y no discriminatorias, sea asumida por los estados, incluido España, de los pocos que no han establecido medidas para la entrada de viajeros de zonas de riesgo y eso que somos un país eminentemente receptor”, manifestó la consejera

Castilla también ha informado de la negociación con el Gobierno central para ampliar las pruebas PCR en los aeropuertos a los residentes de la península, algo que en principio está destinado a los turistas extranjeros. “Seguiremos, en cualquier caso, insistiendo para lograr aquello que todavía Madrid no ha entendido necesario para Canarias: y que es que no se excluya del testeo a viajeros a ninguna zona de riesgo y con esto me refiero a los que llegan de la Península; y el control en puertos y aeropuertos”, concluyó la consejera de Turismo.