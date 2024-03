Guía de la Klondike Highway: consejos e itinerarios de un viaje por carretera al corazón de la fiebre del oro

La Klondike Highway es uno de los roadtrips más intensos y bonitos de todo el planeta. Esta carretera une las localidades de Skagway (en Alaska, Estados Unidos) y Dawson City (Yukón, Canadá) a través de 439 millas (706 kilómetros) que fueron el escenario de una de las epopeyas históricas más intensas de la humanidad. Estamos en el escenario de la fiebre del oro, un movimiento masivo de soñadores y buscavidas que se desató a finales del siglo XIX cuando se encontraron grandes cantidades de depósitos auríferos en Bonanza Creek, uno de los arroyos tributarios del Río Klondike (afluente, a su vez, del Yukón). Esta zona del mundo, cercana al Círculo Polar Ártico, ofrece paisajes brutales, una naturaleza apabullante (donde puedes ver osos, lobos, caribúes, castores, zorros, las míticas águilas de cabeza blanca…) y huellas de aquella ‘gold rush’ que provocó, en apenas una década, un movimiento de más de 25.000 personas y miles de historias que se han convertido en parte importante de la cultura popular norteamericana.

Estamos en las tierras que describió a la perfección el escritor Jack London en sus novelas de aventuras: un lugar hermoso pero extremo. En los tiempos de los pioneros, hacer el ‘Overland Trail’ (camino por tierra) era una proeza que demandaba meses de penurias con tramos a lomos de mulas y trechos por barco o balsa. Hoy, la Klondike HIgway es una cómoda carretera de doble sentido que permite cubrir la distancia entre los dos puntos en apeas unas nueve horas. Pero obvio que proponemos un viaje de varios días que permita conocer lugares históricos, explorar ciudades y permitirse el lujo de flipar con la naturaleza en mayúsculas.

Así que se propone la división de la ruta en tres etapas. A la vuelta se puede hacer en dos jornadas parando en algunos puntos de la ruta que nos hayan quedado en medio. Tienes que dejar un día entero para conocer Dawson City y, en su caso, poder hacer una excursión hasta el Parque Territorial de Tombstone. En cada uno de los artículos que te proponemos puedes ver un resumen de la ruta y las cosas que puedes ver.

ETAPA 1: DE SKAGWAY A WHITEHORSE

ETAPA 2: DE WHITEHORSE A CARMACKS

ETAPA 3: DE CARMACKS A DAWSON CITY

Cuando viajar.- La carretera está operativa durante todo el año (obvio que se cierra en el caso de ventiscas y temporales fuertes) pero como es lógico la mejor época para visitar esta parte del mundo es desde finales de la primavera (mayo-junio) hasta el comienzo del otoño (septiembre-octubre). Las temperaturas máximas medias de los meses del verano marcan máximas de 22-23 grados centígrados y mínimas que nunca bajan de los 9 grados. Y los días son interminablemente largos. Si quieres probar suerte con las auroras la mejor época sin pasar las penurias de inviernos durísimos (con picos de más de 30 bajo cero) es la primera quincena de octubre aunque ya vas a encontrar temperaturas mínimas bajo cero. Ojo alerta de mosquitos.- Como suele ser normal en las zonas boreales, los mosquitos son una verdadera pesadilla durante los meses de verano. Los molestos insectos son particularmente activos a últimas horas de la tarde. Para evitar picaduras hay que usar manga larga, repelente de mosquitos y ropa de color claro.

Moverse por el Territorio del Yukón.- Para llegar a Skagway la mejor opción es el avión. La compañía Air Excursion conecta la ciudad con Juneau mientras que Alaska Seaplanes hace lo propio entre la puerta de entrada al Yukón y la ciudad de Anchorage. Los vuelos no son baratos y rondan los 450 dólares ida y vuelta. Para llegar por carretera hay que tomar la Alaska Higway hasta la frontera canadiense y la Ruta 1 hasta conectar con la Klondike Highway en Whitehorse. Los otros dos aeropuertos de la zona son Whitehorse y Dawson City. La Compañía Condor ofrece un vuelo entre Frankfurt y Whitehorse en cooperación con la compañía local Air North. El precio del vuelo ida y vuelta ronda los 800 euros. ¿La Klondike Highway en transporte público? Imposible por carretera. El único tramo conectado es el Skagway-Whitehorse a través de la empresa Whitepass Yukon Routte e incluye un tramo en tren y otro en autobús (es una excursión turística y no un servicio discrecional). El trayecto dura unas cuatro horas. ¿Pasar la frontera con coche de alquiler? Sin problemas. Sólo los canadienses tienen prohibido pasar la frontera (ingreso al país) con coches de alquiler por una cuestión de impuestos pero para los extranjeros no hay ningún problema. ¿Alquilar en Skagway? Si llegas por avión hasta Skagway no dejes de alquilar el coche con antelación para evitar precios abusivos (hasta 500 dólares al día).

Leer sobre la Fiebre del Oro y e Yukón.- Una buena manera de acercarse a este apartado rincón del mundo es a través de la literatura y eso implica hablar de uno de los titanes de las letras norteamericanas. Los dos libros de referencia mundial de Jack London sobre la fiebre del oro son ‘Colmillo Blanco’ y ‘La llamada de lo salvaje’. Son novelas de aventuras divertidas y brutales a la vez en la que, a través del punto de vista de animales (dos perros que tiran de trineos) se describe la grandeza de la naturaleza del Territorio del Yukón y la brutalidad de los hombres. Pero quizás el relato de London que mejor ejemplifica lo que supuso la ‘gold rush’ es ‘To Build a Frire’ que se traduce como ‘Encender una hogera’ (lo puedes encontrar en PDF) en la que se muestra la crudeza del Yukón a través de la estupidez humana. Para los amantes de los relatos de viaje queda ‘El río de la luz’ del periodista Javier Reverte. En este texto delicioso Reverte intercala sus experiencias personales en el terreno con historias de la fiebre del oro.

Fotos bajo Licencia CC: Jen Hunter; Brett Elliott; Kimberly Vardeman; Arthur T. LaBar; Adam Jones