El Tenerife se hunde ante el Osasuna

Osasuna encadenó su tercera victoria consecutiva al ganar al Tenerife en El Sadar por 2-0 con goles del onubense Juan Villar y del navarro Oier Sanjurjo, en un encuentro de claro color rojillo.



Juan Villar, fichado este verano procedente del Tenerife, demostró ser el hombre gol de Osasuna al definir a los diez minutos, y Oier marcó un gol clave al filo del descanso, ante un Tenerife con muchas bajas que, aunque fue inferior, desperdició ocasiones claras, pero más Osasuna.



Los rojillos salieron desde el primer minuto muy 'enchufados' y a los cuatro minutos generaron una gran ocasión que no acertó a definir Juan Villar tras una jugada por la banda izquierda de Osasuna, donde el equipo local encontró un gran pasillo para generar peligro.



La jugada clave llegó sin cumplirse los diez minutos de juego. Rubén sacó un mano a mano ante Naranjo y en el ataque posterior de Osasuna, los locales marcaron por mediación de Juan Villar, que no falló su segunda ocasión para demostrar su olfato goleador.



El conjunto navarro volvió a desequilibrar por la banda izquierda, con un centro final de Kike Barja al delantero onubense, que definió con un disparo que pegó ligeramente en Aveldaño.



Los de Jagoba Arrasate, con el partido controlado, pudieron ampliar la ventaja en una doble ocasión de Lillo y Fran Mérida.



Al filo del descanso se repitió una acción parecida a la del primer gol. El Tenerife tuvo una buena ocasión en las botas de Tyronne, pero su disparo pegó en Aridane, y en la jugada siguiente Osasuna hizo el segundo.



Rubén García no pudo culminar una contra, pero en el córner forzado por el valenciano, con el tiempo ya cumplido, Oier marcó con un derechazo dentro del área tras un rechace de Camille al salvar un primer remate a gol de Juan Villar.



El segundo periodo estuvo abierto, con opciones claras para ambos equipos, pero sin acierto de Malbasic para recortar distancias ni de Osasuna para cerrar definitivamente el encuentro.



Dani Hernández salvó una buena llegada de Roberto Torres en los primeros minutos del segundo acto y el Tenerife no pudo entrar en el partido con dos ocasiones desperdiciadas de Malbasic, la primera fuera y la segunda parada por Rubén.



Los rojillos pecaron de egoístas en algunas llegadas en busca del tercer gol. Juan Villar, con Nacho Vidal solo en boca de gol, remató fuera, al igual que Fran Mérida en otra buena ocasión.



Malbasic mandó un balón al poste y David Rodríguez tampoco estuvo fino en el remate para Osasuna, que sigue invicto en casa, mientras que el Tenerife continúa sin ganar fuera.

Ficha Técnica 2 - Osasuna: Rubén; Lillo, Unai García, Aridane, Clerc; Oier, Fran Mérida; Rubén García, Roberto Torres (Luis Perea, m.78), Kike Barja (Nacho Vidal, m.68); y Juan Villar (David Rodríguez, m.83).



0 - Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Aveldaño, Carlos Ruiz, Camille; Undabarrena (Javi Alonso, m.85), Luis Milla; Tyronne (Suso, m.51), Naranjo, Joao (Borja, m.74); y Malbasic.



Goles: 1-0, m.10: Juan Villar. 2-0, m.47+: Oier.



Árbitro: López Toca (Comité Cántabro). Mostró tarjeta amarilla a Oier (m.53) y Aridane (m.90), de Osasuna, y a Naranjo (m.41) y Aveldaño (m.45), del Tenerife.



Incidencias: Partido de la decimocuarta jornada de LaLiga 1/2/3 celebrado en el estadio El Sadar ante 14.182 espectadores.