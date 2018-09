Gorka Garmendia presenta en La Palma su libro ambientado en la conquista de la Isla

El escritor Gorka Garmendia Pérez presentará su libro Benahoare o la sonrisa de Idaira en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma el próximo 16 de noviembre a las 19.00 horas.

Se trata de un relato ambientado en la conquista castellana de La Palma que entrelaza personajes reales y otros fruto de la imaginación del autor en un marco leal a la historia. “Esta obra pretende aportar la perspectiva de la narrativa histórica a un episodio tan estrechamente ligado a nuestras raíces como la conquista de Benahoare por las huestes de Alonso Fernández de Lugo y la resistencia awara de Tanausú y sus guerreros en 1492-93”, informa el autor a este digital.

Benahoare o la sonrisa de Idaira fue presentada el pasado 1 de junio en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria y también estuvo presente en la Feria del Libro de Madrid. La editorial Canarias eBook ha publicado este libro físico tras lectura y aval de su propio director, Plácido Checa Fajardo, catedrático de Lengua Española y Literatura.

En Benahoare o la sonrisa de Idaira se tratan, bajo formato de narrativa histórica, temas como la conquista de La Palma por las tropas castellanas, la resistencia de algunos reinos awaras (Aceró) y la sumisión de otros, la cultura indígena (Sirinoque, gofio, Tagoror, ritos funerarios, Idafe, etc...), la naturaleza y geografía palmera (Caldera de Taburiente, Volcán de Tacande, rada de Tazacorte, Tijarafe, riscos, sabinares, cantiles, etc.), los personajes notables de Benahoare (Tanausú, Acerina, Mayantigo, etc.), los protagonistas castellanos (Alonso Fernández de Lugo, Isabel la Católica, Pedro de Vera, Cristóbal Colón, Beatriz de Bobadilla, etc.), los hábitos y costumbres de Castilla y Benahoare en el siglo XV, la Historia de España en general (Inquisición, Reconquista a los árabes, Descubrimiento de América, etc.), las vicisitudes de toda la región en la época (la trama alcanza tangencialmente a todas las islas del Archipiélago y a enclaves cercanos de la costa africana) e incluso guiños a la literatura castellana medieval ( El Conde Lucanor o el Libro del Buen Amor).

Con gran riqueza descriptiva, ritmo ágil, sembrada de anécdotas y un cuidado exquisito de la sintaxis y la semántica avalada por una corrección ortotipográfica profesional, Benahoare o la sonrisa de Idaira puede ser una interesante aportación a la Historia de La Palma.