Jóvenes de toda la Isla disfrutan del talento musical palmero con ‘Saperocko’ y ‘La Palma Rock’

Jóvenes de toda la Isla disfrutaron los días 14 y 15 de agosto del talento musical palmero que llenó el escenario de la Villa de Garafía con la actuación de 16 propuestas musicales y una sesión de pinchadiscos, en el marco de la séptima edición del encuentro de música joven Saperocko y del estreno del festival La Palma Rock, se indica en una nota de prensa del Cabildo

La consejera insular de Juventud, Ascensión Rodríguez, resalta “la buena acogida que ha tenido un año más el certamen de música joven Saperocko, que ha reunido sobre el escenario a siete bandas y dos solistas, además de los grupos invitados, y que se consolida en la agenda cultural juvenil de la Isla”.

“Este año se ha decidido unir el Saperocko, un evento ya con siete años de trayectoria, al estreno de un nuevo festival que trabajaremos para que continúe celebrándose, La Palma Rock, con el objetivo de dinamizar la agenda cultura y de ocio insular, y ofrecer dos eventos musicales elaborados en la Isla para el público joven”, añade Ascensión Rodríguez, quien recuerda que “a los asistentes a ambos eventos se les ha facilitado un espacio para acampar y un servicio gratuito de transporte para mejorar la accesibilidad y permanencia en el lugar”.

Las bandas y artistas seleccionadas en la séptima edición de Saperocko fueron Charlotte, Canela en rama, Allies of pain, Tataifo music, Subtropical, May day, Lady Barbuda, Sex six saxons y Jesús Armas Trio. Además, el público también disfrutó de la música de las bandas invitadas Ella la Rabia y Gravity.

Por su parte, la primera edición del festival La Palma Rock contó con las actuaciones de los grupos Syrinxoare, Maldito Derrape, Avernessus, Eremiot y La Tripulación y Barbanegra. Los Pinchadiscos del Pantano pusieron el broche final al encuentro.