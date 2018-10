Una exposición fotográfica acerca la mirada de fotógrafos con Síndrome de Down

Kamikazes de la imagen es una exposición que acerca la mirada de las personas con síndrome de Down. La muestra es el resultado de la realización de 9 talleres de fotografía en varios puntos de la geografía española. El trabajo de fotógrafos con síndrome de Down junto con sus reflexiones sobre cada una de las fotografías. La exposición abrió sus puertas el pasado martes 16 de octubre en una de las salas del Museo Insular de la Plaza de San Francisco. A partir de ese momento, los ciudadanos podrán disfrutar del talento artístico de 70 fotógrafos con síndrome de Down, de su estilo desaforado, atrevido y muy original, se informa en nota de prensa.

“Sus imágenes nos acercan a sus sueños, a cómo ven el mundo que les rodea. Nadie mejor que ellos para auto-representarse, hacerse escuchar y hacerse más visibles en la sociedad”, indican.

La directora del proyecto, Eva Sala (Lascientovolando) ha explicado que “el objetivo del proyecto es empoderar a las personas con síndrome de Down para que sean ellas mismas quienes creen el arte. Son unos verdaderos artistas que toman imágenes de su entorno con autonomía y determinación. Ha sido una maravilla trabajar codo con codo con los protagonistas de la exposición, los fotógrafos con síndrome de Down”.

Este trabajo les ha permitido desarrollar sus capacidades artísticas, así como conocer a gente de diversos ámbitos, intercambiar opiniones sobre su trabajo tras la cámara, y estar en contacto con el mundo del arte.

“Me encantaría poder repetir el año que viene porque he aprendido mucho” ha asegurado Vanessa. “Ha sido muy interesante hacer estas fotos”, ha indicado Miguel. La exposición Kamikazes de la imagen nace de la realización de 9 talleres de fotografía en varios puntos de la geografía española: Córdoba, Sabadell, y Toledo. Durante estas jornadas los artistas han producido imágenes de gran calidad, a las que acompañan con sus propias reflexiones sobre ellas y su significado.

El proyecto ha sido posible gracias a la organización y producción de Karmala Cultura, imparte y diseño de Lascientovolando, colaboración Down España, Obra Social La Caixa y Museo Insular del Cabildo de La Palma.